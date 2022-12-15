 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.12.2022
13:12  В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов
13:10  Борьба с наркотиками в Казахстане – "синтетики" наступают, - В.Щекунских
13:02  Не хамите наследному принцу! Как Пекин отвоевывает у Вашингтона регион Персидского залива, - В.Павленко
12:55  А мы к вам! Немцы едут перезимовать в Калининград
12:31  Asia Times: Западный миропорядок изжил себя. Миру нужны новые правила
11:24  Новый район Акмолинска-Целинограда-Нур-Султана-Астаны назовут... "Караоткель"
11:17  Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией

09:25  Кто поджигает Азию? - Артем Игнатьев
09:11  Анкара ведет свою лукавую игру – ослабляя ЕС и сдерживая Россию, - Айнур Курманов
08:54  Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский
08:50  В Киргизии голодают уже 8 полит-заключенных
02:18  Албанцы силой захватили власть в главном сербском муниципалитете Косово
00:51  Китай попал в центр арабо-иранского спора, - НГ
00:49  Турция осталась без туркменского газа, - В.Панфилова
00:07  Вышел в свет 2-томный труд Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана" (1917-1925 годы)
Среда, 14.12.2022
21:31  Медведев (экс-президент РФ) обозвал Левитса "недопрезидентом Латвии"
19:35  Кыргызстан приобрел новый вертолет Airbus H145. Садыр Жапаров протестировал его
19:01  За счет чего будут покрывать дефицит госбюджета Таджикистана в 2023 году?
18:57  В Таджикистане открыли "Фонд развития инноваций и промышленности"
18:53  Чиновники Кыргызстана просят у ООН огромный грант для решения проблемы смога
17:10  Дуглас Макгрегор: Украина обречена...
16:34  Дезертировавший экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане
15:53  Токаев потребовал от зажравшегося олигарха Клебанова компенсацию жителям замерзшего Экибастуза
14:42  Оружейное лобби: Какой еще мир, если на кону миллиарды! - СП
14:28  О китайской идеологии. Ч. 1, - Валентин Катасонов
14:23  Индия "предает" Россию: интрига в стиле Болливуда
12:20  Канада придумала новое извращение: в фигурном катании будут выступать мужские пары
11:39  Токийский декаданс: на Miss International 2022 наконец-то победила реально красивая Ясмин из Таллина
11:35  Токаев наградил орденами 21 "культурных деятелей" Кыргызстана
11:30  Россия окончательно распрощалась с Европой, - Драган Бисенич
11:04  Эпидемия! В Таласской области Киргизии на карантин закрыли все школы и детсады
10:57  Жэньминь жибао: Европа займется контрабандой российской нефти в условиях санкций
10:47  США намеренно нарушают правила международной торговли, - Пол Кругман
10:39  Русская культура способна пошатнуть Запад, - Дмитрий Орехов
09:54  Минобороны Казахстана предложило наказывать за фейки об армии в особый период
09:52  К оружию тянутся на равнинах, островах и горных вершинах. Весь мир - в труху..., - М.Макаров
09:48  СкандалKZ. Насильники и сутенеры работали по детской программе Art Sport
09:43  Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?
09:15  Китай охватил жесткий экономический кризис: "Модель себя исчерпала"? - МК
07:33  В Джалал-Абаде задержан блогер. Вымогал у чиновника 30 тысяч сомов
07:22  В Лондоне задержан китайский олигарх Чжан Ли. Обвиняют в подкупе чиновников из США
00:39  Ашхабаду предстоит выбрать между Анкарой и Москвой, - Виктория Панфилова
00:36  Высокотехнологичный полет китайского дракона, - Анна Волошина
00:18  Китай и США: ни мира, ни войны, - Николай Кузьмин
00:17  Индия готова воевать на два фронта, - В.Скосырев
Вторник, 13.12.2022
22:54  Кыргызстанский город Орловка остался без тепла
20:29  Индийский миллиардер Гаутама Адани заявил о готовности инвестировать в Казахстан. Миттала - мало
20:25  У кыргызского депутата Бакирова отнимают судом мандат. За подкуп избирателей
20:19  К голодовке протеста присоединился экс-губернатор Жалал-Абадской области Бектур Асанов
20:12  Британские морпехи из 45-го батальона спецназа весь год действуют на Украине, - "Таймс"
18:47  Почему "Артемовская мясорубка" имеет стратегическое значение, - Е.Крутиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
А мы к вам! Немцы едут перезимовать в Калининград
12:55 15.12.2022

А мы к вам! Немцы едут на зимовку в Калининград из-за высоких цен на ЖКУ
15 декабря 2022

Жители Калининградской области смогут зарабатывать на сдаче квартир замерзающим жителям Германии: в РФ они поехали по причине высоких цен на жилищно-коммунальные услуги.
ИА REGNUM, 15 декабря 2022, 12:43 - REGNUM У жителей Калининградской области появился дополнительный способ заработка на аренде квартир. Высокие цены на коммунальные услуги в Европе вынуждают жителей Германии приезжать на зимовку в Калининградскую область. Об этом 15 декабря со ссылкой на слова губернатора Антона Алиханова сообщает РИА Новости. Данное обстоятельство глава региона назвал "удивительным". По словам Антона Алиханова, в Калининграде четырехмесячная аренда квартиры и оплата ЖКХ обойдется примерно как один месяц в Дюссельдорфе.

"С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит - а мы к вам перезимовать", - отметил губернатор.

Чтобы жители области, сдающие квартиры в аренду, смогли заработать, Антон Алиханов предложил как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Губернатор напомнил, что в допандемийный период, в 2019 году, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода. По оценке главы региона, электронные визы будут способствовать приезду европейцев в Россию: в области они обязательно оставят деньги.

"И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты", - заключил губернатор.

Электронные визы для въезда в Калининградскую область начали действовать с 1 июля 2019 года. Бесплатные документы вводили для граждан 53 стран. Посетить регион иностранцы могли с туристической, деловой или гуманитарной целью. С 1 января 2021 года с электронной визой стало возможным посещать всю Россию, но оформление документа сделали платным. Проезд был ограничен из-за пандемии коронавируса.

В Литве данное решение тогда восприняли с большой тревогой. Литовскую аудиторию начали запугивать не только тем, что, как только гражданин пересечет границу с Россией, он тут же будет завербован спецслужбами, но и тем, что жители региона недружелюбные, везде сплошная наркомания, алкоголизм, нищета, общество милитаризованное, не знает иностранных языков, инфраструктура буквально "убитая", а за каждым углом скрываются новые опасности.

"После того как Россия упразднила платные визы в Калининград, направляющиеся туда литовцы должны быть осторожны и заранее приготовиться к рекламе советских времен. (…) Местные жители, как будто загипнотизированные, тоскуют по "тем временам", - информировал литовский портал Delfi.

Портал литовской газеты Lietuvos rytas тем временем описывает процедуру получения бесплатной электронной визы. Признавая, что заполнение анкеты не отнимает много времени, автор удивляется вопросам.

"Рассмешил вопрос рядом с окном имени и фамилии - о других именах и псевдонимах. Неужели нужно указывать, что в школе тебя называли Бульба или Аппендицит?" - пишет он.

Читайте также: Калининград в Риге зазывает туристов из Латвии

"Для Калининграда это была бесплатная виза, но, к сожалению, коллеги из Министерства иностранных дел России настояли на том, чтобы эта виза все-таки была платная. Хотя, на мой взгляд, мы больше зарабатываем с постоянных приездов туристов или просто людей, которые приезжают за покупками, чем на консульских сборах. Но у нас с Министерством иностранных дел не принято спорить, как, я думаю, и в Германии. Поэтому мы пока не смогли добиться бесплатности для Калининграда, но очень надеемся, что сможем вернуться к этому и увидим большой приток туристов", - отмечал Алиханов в феврале 2021 года.

То, что благодаря развитию туристических сервисов отношение к России здесь стало позитивнее, признавали даже чиновники земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия).

Тем временем Европа все глубже погружается в пучину энергокризиса. К примеру, поляки, чтобы согреваться и экономить, уже начали отапливать свои печи мусором. Мусорные компании заметили, что стали вывозить очень мало отходов, а чиновники начали бить тревогу - экологическая ситуация в стране ухудшается из-за вредных выбросов.

Но худшие этапы энергетического кризиса для Европы еще впереди. Как пишет Bloomberg, местные отключения электроэнергии остаются весьма вероятными, особенно во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции. Франции, вероятнее всего, необходимо будет полагаться на работу газовых, Германии - угольных электростанций. Такой сценарий приведет к так называемому Dunkelflaute - темному периоду с небольшим количеством солнечной и ветровой электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Это будет означать для региона большие проблемы.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671098100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  