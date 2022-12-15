А мы к вам! Немцы едут перезимовать в Калининград

12:55 15.12.2022

А мы к вам! Немцы едут на зимовку в Калининград из-за высоких цен на ЖКУ

15 декабря 2022



Жители Калининградской области смогут зарабатывать на сдаче квартир замерзающим жителям Германии: в РФ они поехали по причине высоких цен на жилищно-коммунальные услуги.

ИА REGNUM, 15 декабря 2022, 12:43 - REGNUM У жителей Калининградской области появился дополнительный способ заработка на аренде квартир. Высокие цены на коммунальные услуги в Европе вынуждают жителей Германии приезжать на зимовку в Калининградскую область. Об этом 15 декабря со ссылкой на слова губернатора Антона Алиханова сообщает РИА Новости. Данное обстоятельство глава региона назвал "удивительным". По словам Антона Алиханова, в Калининграде четырехмесячная аренда квартиры и оплата ЖКХ обойдется примерно как один месяц в Дюссельдорфе.



"С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит - а мы к вам перезимовать", - отметил губернатор.



Чтобы жители области, сдающие квартиры в аренду, смогли заработать, Антон Алиханов предложил как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Губернатор напомнил, что в допандемийный период, в 2019 году, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода. По оценке главы региона, электронные визы будут способствовать приезду европейцев в Россию: в области они обязательно оставят деньги.



"И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты", - заключил губернатор.



Электронные визы для въезда в Калининградскую область начали действовать с 1 июля 2019 года. Бесплатные документы вводили для граждан 53 стран. Посетить регион иностранцы могли с туристической, деловой или гуманитарной целью. С 1 января 2021 года с электронной визой стало возможным посещать всю Россию, но оформление документа сделали платным. Проезд был ограничен из-за пандемии коронавируса.



В Литве данное решение тогда восприняли с большой тревогой. Литовскую аудиторию начали запугивать не только тем, что, как только гражданин пересечет границу с Россией, он тут же будет завербован спецслужбами, но и тем, что жители региона недружелюбные, везде сплошная наркомания, алкоголизм, нищета, общество милитаризованное, не знает иностранных языков, инфраструктура буквально "убитая", а за каждым углом скрываются новые опасности.



"После того как Россия упразднила платные визы в Калининград, направляющиеся туда литовцы должны быть осторожны и заранее приготовиться к рекламе советских времен. (…) Местные жители, как будто загипнотизированные, тоскуют по "тем временам", - информировал литовский портал Delfi.



Портал литовской газеты Lietuvos rytas тем временем описывает процедуру получения бесплатной электронной визы. Признавая, что заполнение анкеты не отнимает много времени, автор удивляется вопросам.



"Рассмешил вопрос рядом с окном имени и фамилии - о других именах и псевдонимах. Неужели нужно указывать, что в школе тебя называли Бульба или Аппендицит?" - пишет он.



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"Для Калининграда это была бесплатная виза, но, к сожалению, коллеги из Министерства иностранных дел России настояли на том, чтобы эта виза все-таки была платная. Хотя, на мой взгляд, мы больше зарабатываем с постоянных приездов туристов или просто людей, которые приезжают за покупками, чем на консульских сборах. Но у нас с Министерством иностранных дел не принято спорить, как, я думаю, и в Германии. Поэтому мы пока не смогли добиться бесплатности для Калининграда, но очень надеемся, что сможем вернуться к этому и увидим большой приток туристов", - отмечал Алиханов в феврале 2021 года.



То, что благодаря развитию туристических сервисов отношение к России здесь стало позитивнее, признавали даже чиновники земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия).



Тем временем Европа все глубже погружается в пучину энергокризиса. К примеру, поляки, чтобы согреваться и экономить, уже начали отапливать свои печи мусором. Мусорные компании заметили, что стали вывозить очень мало отходов, а чиновники начали бить тревогу - экологическая ситуация в стране ухудшается из-за вредных выбросов.



Но худшие этапы энергетического кризиса для Европы еще впереди. Как пишет Bloomberg, местные отключения электроэнергии остаются весьма вероятными, особенно во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции. Франции, вероятнее всего, необходимо будет полагаться на работу газовых, Германии - угольных электростанций. Такой сценарий приведет к так называемому Dunkelflaute - темному периоду с небольшим количеством солнечной и ветровой электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Это будет означать для региона большие проблемы.