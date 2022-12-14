Борьба с наркотиками в Казахстане – "синтетики" наступают, - В.Щекунских

13:10 15.12.2022

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ В КАЗАХСТАНЕ – "СИНТЕТИКИ" НАСТУПАЮТ

В своем последнем послании народу Казахстана, сделанном в сентябре, президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Пока документ разрабатывался МВД Казахстана, представители ведомства атаковали неких бизнесменов, стремящихся, по версии силовиков, заработать на легалайзе. Подробности - в материале Ia-centr.ru.



Выступая 1 сентября с посланием, президент Казахстана сделал акцент на нетрадиционных для Азии средствах для расширения сознания: "Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом".



Он отметил, что с учетом масштабов крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.



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Количество выявленных нарколабораторий выросло в 18 раз



Спустя месяц на площадке МВД состоялось заседание межведомственной группы (создана несколько лет назад) по данной теме, где министр Марат Ахметжанов обозначил приоритеты, которые планируется обозначить в комплексном плане. Они вполне традиционны. Тогда же президент страны, встречаясь с общественностью в Атырауской области, снова заговорил о проблеме "синтетики". Еще через месяц Токаев принял главу МВД, который сообщил, что министерством разрабатывается комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период. При этом он сообщил, что за десять месяцев 2022 года из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков.



Кстати, с января по март 2022 года должность начальника департамента по противодействию наркопреступности министерства внутренних дел Казахстана была вакантна. Это говорит о том, что в послеянварский период приоритета в этой работе не было.



В мае этого года и. о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Асхат Мухаметкалиев сообщал на брифинге, что в Казахстане принята дорожная карта по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022–2023 годы. Документ предусматривает проверки увеселительных заведений, точек реализации, а также оборота лекарственных препаратов. Кроме того, создается мониторинговая межведомственная группа по обнаружению в международном обороте новых видов наркотиков. Также устанавливается контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, идентификации владельцев подозрительных электронных кошельков. Предполагается создание общественных групп по пресечению рекламы в интернете, граффити-рисунков и QR-кодов, а также агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи.



О "синтетике" начали говорить, похоже, только весной этого года. Раньше на нее почти не обращали внимания, хотя в Стратегии, разработанной в 2011 году, говорилось об угрозе доступности наркосодержащих средств из-за инноваций в химии.



В начале ноября 2022 года начальник департамента по противодействию наркопреступности Бакытжан Амирханов на брифинге подводил итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2022", посвященного борьбе с наркооборотом. На нем он поделился информацией о росте количества выявленных нарколабораторий – за четыре года с трех до 55.



Также чиновник заявил: "Отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах – промышленности, медицине, вплоть до легализации марихуаны. Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных".



Кстати, по данным ведомства, на наркотики каннабисной группы приходится до 90% всех изъятых в стране наркотиков. Речь идет не только о дикорастущей конопле Шуйской долины, но и об организованном культивировании каннабиса в центральных и южных регионах страны.



Какие именно казахстанские бизнесмены лоббируют легализацию масштабного производства и переработки наркосодержащих растений, в МВД не рассказали.



Однозначно можно сказать, что производство и реализация различного рода продукции из "спорного" сырья в Казахстане на сегодняшний день есть. Например, в интернете рекламируются средства для похудения на основе эфедры. Уже более семи лет в нескольких областях выращивают культурную коноплю для производства сырья. В частности, для бумажных фабрик компании Kagaz Shаhary. Ее основатель Максим Скрынник активно дает интервью о достижениях. В 2016 году его поддержала дочь первого президента Дарига Назарбаева, в тот период она была вице-премьером, а затем сенатором парламента.



В следующем году, по официальным данным, в Казахстане планируется производство более восьми тонн морфина, 18 тонн тримперидина – почти все на экспорт.



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Опыт борьбы с наркотиками в законотворчестве Казахстана



В независимом Казахстане законодательная и практическая работа по борьбе с незаконным наркооборотом ведется с самого начала. Например, первыми были разработаны, но не реализованы Комплексные меры противодействия злоупотреблению и незаконному распространению наркотиков на 1997–1998 годы". Но зато с 1997 года структурами Организации Объединенных Наций реализовывалась программа "Институциональное укрепление и улучшение мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Казахстане", в рамках которой правоохранительные органы получили оборудование, компьютеры и автомашины.



В течение 1998–1999 годов на территории республики был реализован региональный проект Управления Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками и предупреждению преступности "Картографирование ареалов произрастания наркотикосодержащих растений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане", с помощью которого были получены компьютерные карты площадей произрастания дикорастущих конопли и эфедры в ряде южных, центральных и восточных регионов Казахстана.



В июле 1998 года принят соответствующий закон, на который ссылалась последующая стратегия по борьбе с наркоманией и наркобизнесом – на ее базе строились в дальнейшем программы, стратегии, дорожная карта.



В процессе нарабатывались "мускулы" в виде цивилизованного и вполне либерального подхода к профилактике и помощи наркозависимым, вплоть до замещающей терапии. И к сегодняшнему дню практика пришла к контролю соцсетей (благодаря открытию в Казахстане их представительств) и подозрительных банковских транзакций.



На поверхности



Объективности ради надо сказать, что на поле боя с наркобизнесом и с наркооборотом есть несколько направлений. Это международный транзит – через Казахстан проходит "северный маршрут" поставок наркотиков из Центральной Азии, в частности Афганистана, – в Россию и далее в Европу.



Отдельно надо рассматривать "местное производство", причем каннабиоиды, опиаты, фармпрепараты и т. д. – каждое направление, в свою очередь. Далее – импорт – из азиатских стран, из России, Европы и т. д. Затем – сети распространения на внутреннем рынке импортной и местной продукции. И, наконец, экспорт.



Аналитическое обеспечение подобной работы ведется со стороны таких организаций, как Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).



В Шанхайской организации сотрудничества реализуется программа антинаркотической стратегии. К примеру, в 2019 году странами-участницами проведена операция "Паутина". Ее целями являлись пресечение каналов поставок и распространения наркотиков, прежде всего синтетического происхождения, и новых психоактивных веществ на территории государств – участников ШОС, предотвращение использования интернет-ресурсов и виртуальных платежных систем в сфере наркобизнеса, повышение эффективности совместных действий компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков.



Конечно же, Казахстан сотрудничает и участвует во многих межгосударственных программах по борьбе с наркооборотом. Но надо понимать, что стать территорией без наркотиков можно только в одном случае – при реализации силовых мер, при этом обеспечив защиту и главы государства, и многих участвующих в этих мерах лиц. Пока же наркобизнес в общественном понимании ассоциируется с покровительством в высших эшелонах власти как в отдельно взятой стране, так и на транснациональном уровне.



Вяч. Щекунских

14.12.22