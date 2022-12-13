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В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов
13:12 15.12.2022

В УЗБЕКИСТАНЕ ОТКРОЮТ ШЕСТЬ НОВЫХ АЭРОПОРТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ

В Узбекистане появится шесть новых аэропортов для внутренних рейсов. Об этом в ходе конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности" в Самарканде рассказала глава АО Uzbekistan Airports Рано Джураева, сообщает корреспондент Sputnik.

Аэропорты появятся в Шахрисабзе, Муйнаке, Сараосие, Джизаке, Зарафшане и Сохе. Через эти аэропорты туристы смогут добираться до достопримечательностей и культурных объектов республики.

Часть из них построят с нуля, а часть создадут на базе уже имеющихся зданий.

Кроме того, в Ферганской долине вместо трех существующих аэропортов в Намангане, Андижане и Фергане предлагают построить единый хаб.

В 2023-2024 годах Uzbekistan Airports планирует сдать в эксплуатацию также новые аэропорты в Ургенче и Бухаре. Для этого в следующем году пройдут тендеры по выбору частных партнеров для строительства.

По данным Рано Джураевой, в этом году суммарная пропускная способность всех аэропортов республики составила 7,5 млн пассажиров, что превысило показатели до пандемии. Кроме того, более чем в двое выросло число авиакомпаний, действующих в республике: если в 2021 году их было 23, то сейчас – 50.

Источник - uz.sputniknews.ru
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