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Страна-наемник, страна-смертник, страна-зомби... во что Запад превращает Украину, - Андрей Фефелов
13:41 15.12.2022

Страна-наемник, страна-смертник, страна-зомби...
во что Запад превращает Украину
Андрей Фефелов

Первое и самое важное, что надо сказать: нынешний кризис на Украине – это не война за территории. Перекройка границ – следствие, а не причина конфликта. Причина в том, что нынешняя Украина была сконструирована специально для противостояния с Россией. Так сказать, заточена под конфликт.

Все мы знаем, что проект "Украина – анти-Россия" родился на Западе и осуществляется при интеллектуальной, организационной и материально-технической поддержке Запада, однако встает вопрос, когда и где именно этот проект придуман и разработан, из каких частей он состоит.

Очевидно, что данный проект создан в Великобритании в начале 2000-х при участии или даже по заказу США. Эта секретная разработка состоит из множества подразделов, но в целом представляет собой один программный документ, подробнейшим образом расписывающий план превращения рыхлой и коррумпированной соседки Российской Федерации в милитаризованное диктаторское государство, накаченное западным оружием, пронизанное русофобией и крайними формами национализма.

Информация об этом документе, безусловно, имелась у руководства России - шила в мешке не утаишь! Ведь над проектом трудились десятки людей, а данные для анализа собирали тысячи сотрудников специальных служб Великобритании и США. Хотелось бы ознакомиться с данным трактатом, полистать его страницы, однако это невозможно в сегодняшних условиях. Впрочем, почитать протоколы допросов Рудольфа Гесса тоже пока не выходит. Что ж, всему свое время…

У российских спецслужб есть отрывочные сведения, указывающие на структуру упомянутого многотомного документа, и они свидетельствуют о паталогически преступном мышлении его разработчиков, по многим из них плачет военный трибунал. По сути, мы имеем дело с архитекторами войны.

Сначала из Украины надо было слепить идеального солдата – "самую сильную армию в Европе" – в соответствии со старинной британской концепцией войны чужими руками. Всегда, когда у Британии возникал внешнеполитический кризис, в бой вступало некое государство, которое по каким-то причинам становилось орудием решения британских проблем – так называемой "шпагой на континенте". Эта страна превращалась в своего рода "геополитического донора". Именно она должна была жертвовать своими солдатами ради процветания Британской империи, обслуживать интересы Британии в военном отношении. На определенных этапах европейской истории такими государствами были и Пруссия, и даже Франция… В начале ХХI века "шпагой на континенте" стала, к несчастью, Украина. Понятно, куда эта шпага должна была вонзиться…

Впрочем, Украина в качестве "страны-наемника" должна была решить непростую задачу. Вопрос стоял таким образом: как Западу развязать горячую войну с Россией, избежав ядерного столкновения.

Именно в этом заключалась одноразовая миссия Украины, а вовсе не в том, чтобы стать великим буфером между Россией и Европой или несокрушимым форпостом западной цивилизации на пути варварства.

Джон Миршаймер, профессор политологии Чикагского университета, в статье "НАТО готово воевать с Россией до последнего украинца", опубликованной на нашем сайте 11 марта 2022 года, писал, что Запад сделал Украину де-факто членом НАТО: "По-моему мнению, основной причиной кризиса декабря 2021 года стало то, что Украина де-факто оказалась членом НАТО. Де-факто мы поставляли оружие на Украину, мы стали вооружать эту страну еще со времен Дональда Трампа в 2017 году. Подчеркиваю: мы вооружали украинцев, мы их тренировали, расширяли дипломатические связи. Все это озадачило русских, особенно в 2021 году. Летом 2021 года Украина использовала дроны против пророссийских сил в Донбассе. Затем русских напугало, когда британский эсминец "Дефендер" вошел в территориальные воды Черного моря. Далее, в ноябре 2021 года, наши бомбардировщики летали в тринадцати милях от российской территории. Эти события подтверждают де-факто статус Украины в НАТО…"

Страна НАТО, юридически не входящая в блок НАТО – идеальное оружие для войны с Россией. Для этого-то и формировалась в украинском обществе психология ненависти и русофобии.

"…Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО" (из статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", июнь 2021 года).

На сайте zavtra.ru еще 1 февраля 2021 года отмечалось: "По сообщению издания Breaking Defense, США уже несколько лет модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей НАТО. Финансируемые американцами работы ведутся в украинских городах Очаков и Николаев – в ста километрах от Крыма. Работы включают в себя укрепление и модернизацию уже имеющихся пирсов, строительство нового плавучего дока и создание зоны безопасности вокруг военно-морских баз. Там же будут две судоремонтные базы, а также откроются новые оперативные центры, которые смогут координировать действия украинских военно-морских сил и кораблей НАТО".

С 2014 года Украина получала помощь от Международной организации военного образования и обучения, в рамках которой около 370 младших, средних и старших офицеров получили профессиональное военное образование в военных школах США. Через Совместную многонациональную учебную группу "Украина", созданную в 2015 году, армия США и Национальная гвардия вместе с военными инструкторами из стран НАТО обеспечивали наставничество и доктринальную помощь ВСУ.

Военные НАТО неоднократно проводили с украинскими военными совместные учения. Силы специальных операций США обучали и консультировали украинский спецназ.

Еще при Обаме на Украину шел широкий поток амуниции, транспортные средства, приборы ночного и тепловизионного видения, инженерное оборудование, новейшие системы связи, патрульные катера, пайки, палатки, противоминометные радары, аптечки и другие "радости".

В 2017 году администрация Трампа начала поставлять Украине летальное оружие.

Кроме того, Украина получала боеприпасы, лазерное оборудование, оборудование для визуализации и наведения, снайперские винтовки, реактивные гранатометы, противоартиллерийские радары, средства обнаружения радиоэлектронной борьбы и защищенную связь. С 2017 года Украине была предоставлена возможность пользоваться данными американских спутников. Также поставлялись системы наблюдения за воздушным пространством, способные контролировать небо, и оборудование для осуществления боевой эвакуации.

В 2021 году начались поставки противотанковых систем, стрелкового оружия, боеприпасов различных калибров. Украину вооружили до зубов…

Британия и США готовили Украину к войне с Россией не для того, чтобы она договаривалась с Россией и экономила свою живую силу. Бескомпромиссный характер этой войны входил в изначальный план.

В данном чертеже, видимо, был обозначен и принцип формирования боеспособных частей путем естественного отбора, когда на передний край кидают новобранцев и смотрят, кто выживет. Эта кровавая карусель привела к чудовищным жертвам в рядах ВСУ.

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про 100 тысяч убитых украинских военных были удалены из ее выступления, хотя эти данные, скорее всего, занижены, по понятным причинам.

Так страна-наемник превратилась в страну-смертника. Мясорубка под Артемовском тому ярчайшее подтверждение. Там ВСУ несут невосполнимые потери в среднем по 200 человек в день, а продолжающаяся мобилизация на Украине обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет отправляться на фронт.

Бывший заместитель главы Европейского командования США Стивен Твитти заявил: "Двести тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".

Уже упомянутый американский профессор Джон Миршаймер писал: "Мы подстрекаем украинцев к сопротивлению. Сами мы бороться не будем, но мы будем бороться "до последнего украинца". Своих солдат отправлять не будем, но будем поставлять оружие, тренировать, консультировать".

Те, кто в тиши кабинетов разрабатывал многоуровневую схему конфликта на Украине, отлично понимал, что в конечном итоге Россия вернется на эти территории. Данный процесс можно сделать более длительным, более затратным, более кровавым, но предотвратить его Западу вряд ли удастся.

Отсюда установка архитекторов войны на превращение Украины в "серую зону", в территорию атакующего хаоса, в огромную черную дыру, где идет непрерывная война всех против всех.

Брайан С. Пети - полковник американской армии в отставке, лектор в Объединенном университете специальных операций США в своей статье, опубликованной 18 февраля 2022 года на сайте Техасского национального обозрения безопасности, готовит Украину к партизанской войне: "Хотя снайперы, диверсанты, активисты, городские партизаны и специалисты по сносу зданий сами по себе не играют решающей роли, они представляют собой узлы распределенной сети".

А еще в январе 2022 года на Волыни была создана "закрытая партизанская сеть" "Достоинство нации". Организация насчитывала чуть более тысячи человек и имела подразделения в тринадцати областях Украины.

Все эти факты красноречиво свидетельствуют, что третий этап реализации британо-американского проекта, связанного с Украиной, едва ли не самый чудовищный.

Каков будет русский ответ на преступные деяния англосаксов?

Андрей Фефелов

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671100860


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