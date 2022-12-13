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Китай хочет платить за саудовскую нефть в юанях
13:58 15.12.2022

Право на отказ: Китай хочет платить за саудовскую нефть в юанях
Насколько реальна дедолларизация торговли энергоресурсами

Андрей Кузмак

Лидеры мировых держав, политики и экономисты все чаще говорят об отказе от доллара в международных расчетах в пользу национальных валют. На этой неделе сразу в нескольких ведущих СМИ сообщили о непубличной договоренности, достигнутой в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию председателя КНР Си Цзиньпиня, о переводе нефтяных контрактов в юани. "Известия" выяснили подробности.

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Как известно, современная экономика построена на долларе. Американская валюта и система отношений, выстроенная вокруг нее, являются первоначалом, сутью глобализированного мира. Доллар - не просто мировая резервная валюта, это инструмент экономического и политического влияния Соединенных Штатов Америки на массу процессов, происходивших на планете в последние 70 лет и происходящих сейчас. Именно он в первую очередь, а не военные базы и ядерное оружие сделали США сверхдержавой, создававшей и руководившей мировым порядком по окончании Второй мировой войны. По этой причине значение достигнутых в Эр-Рияде договоренностей по-настоящему велико.

Китай активно заходит на Ближний Восток, а главное, готов потеснить оттуда США не только как основной покупатель энергоресурсов из Саудовской Аравии, но и как инвестор, экономический и геополитический партнер (в первую очередь в рамках проекта "Пояс и путь") и источник технологий. Никогда прежде КНР не предпринимала столь решительных шагов в регионе. Неслучайно глава МИД КНР Ван И охарактеризовал итоги состоявшейся поездки китайского лидера как "начало новой эры в контактах между странами". Исторически и соответственно своей политической традиции Китай на международной арене старался избегать публичных действий, которые можно было бы интерпретировать как экспансию. И хотя о переходе на юань также не было заявлено официально, очевидно, что итоги переговоров в Эр-Рияде нарушили эту логику. КНР наносит ощутимый удар по долларовой системе.

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С другой стороны, перспектива регионализации глобального экономического пространства интересна саудовскому руководству. Идею присоединения королевства к БРИКС уже поддержали в Москве и Пекине. Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, чья экономика благодаря текущей конъюнктуре во II квартале 2022 года показала рекордный рост в 11,8%. Китай же - основной импортер топлива из арабских стран. Только в 2021 году КНР импортировала из королевства нефти почти на $44 млрд. В то же время нефтяные контракты формируются на базе определяемых в долларах фьючерсов Brent и West Texas Intermediate (WTI). Это означает необходимость покупать американскую валюту для совершения сделок, что, как следствие, укрепляет ее позиции. "В ближайшем будущем Саудовская Аравия может продавать часть своей нефти и получать доходы в юанях, что имеет экономический смысл, поскольку Китай является главным торговым партнером королевства", - сказал в интервью CNN старший научный сотрудник итальянского Центра анализа международных отношений (ISPI) Насер аль Тамими.

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Дедолларизацию обнаружили уже и на Западе и не видят в этом ничего хорошего. Дело в том, что в нынешнем году из-за последовательной политики Федеральной резервной системы по повышению учетной ставки и снижению инфляции доллар начал рост по отношению к другим валютам. А это, в свою очередь, создало издержки для тех, кто осуществляет в нем торговлю. Особенно это касается развивающихся экономик и стран, в чьем экспорте существенную долю занимают поставки ископаемого топлива. Заинтересованность в недолларовых расчетах проявилась достаточно давно. Еще в 2009 году, в разгар кризиса, западная пресса сообщала о серии непубличных встреч по этому вопросу глав финансовых ведомств стран-экспортеров - Бразилии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ - с партнерами, среди которых, к слову, фигурировали Китай, Япония и Франция. На фоне этого начался резкий (в итоге - более чем двукратный) рост цены на золото и вместе с ним стремительное увеличение китайских золотовалютных резервов.

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Впрочем, существует еще один аргумент, вероятно, даже более важный, нежели стратегия ФРС, - потеря международного доверия. Безотносительно политической позиции по украинскому кризису весь мир увидел, как США и ЕС заморозили (а честнее сказать - изъяли) более $300 млрд активов суверенного государства, просто потому что могли. Это прямой сигнал того, что следующим может быть кто угодно другой. Как заявил Владимир Путин, "теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные или цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота и других реальных активов".

Пока, как сообщает Wall Street Journal, КНР и Саудовская Аравия только достигли определенных договоренностей. До момента непосредственно валютного перехода еще довольно далеко. Однако перед глазами саудовской королевской семьи есть примеры Ирана и России, и в контексте нынешних тенденций и подпорченных отношений с администрацией Байдена отказ от доллара кажется проектом, который можно реализовать в обозримом будущем.

Соединенные Штаты никогда не пользовались особой популярностью на Ближнем Востоке и сейчас эта ситуация только усугубилась, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров.

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- В последние годы мы можем наблюдать осложнение отношений между США и Саудовской Аравией. Саудиты раздражены постоянными американскими претензиями в плане отсутствия у них либеральных свобод, - подчеркивает эксперт. - По этой причине королевство старается проводить многовекторную внешнюю политику и пытается искать партнеров в Азии. Более того, его пример как лидера Ближнего Востока могут перенять другие страны региона, занимающиеся экспортом энергоносителей: Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

Разумеется, США будут принимать всевозможные меры для замедления или остановки процесса. Их влияние в регионе по-прежнему очень велико. Поэтому для Саудовской Аравии переход нефтяных сделок на юань во многом является прощупыванием границ дозволенного в двусторонних отношениях, считает востоковед Андрей Онтиков.

- Соединенные Штаты обладают достаточным инструментарием для дестабилизации всего региона Ближнего Востока, - отмечает эксперт. - Кроме того, американцы имеют широкие возможности для реализации ряда ограничений, особенно в сфере инвестиций и торговли, не говоря уже о медийном давлении. Однако нельзя не отметить, что интерес Саудовской Аравии к альтернативе огромен и она очень пристально следит за тем, чем разрешится нынешний этап геополитического противостояния.

Источник - Известия
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