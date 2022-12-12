Что произойдет, если события пойдут по сценарию США, - Е.Халилов

15:10 15.12.2022

12.12.2022

Давайте представим, что произойдет, если события пойдут по сценарию США: допустим, им удается поднять народ России на "московский Майдан". "Вора и диктатора" Путина убирают, на его место ставят "демократичного" президента: "кристально честного" Навального или какого-нибудь артиста КВН "с добрыми глазами", как на Украине…



СВО немедленно заканчивается, Украина с помпой принимает капитуляцию России, Крым, Донбасс и остальное возвращается Украине, новый президент России, командование МО и армия публично становятся на колени перед бандеровцами, прося прощения "за преступления".



Украина празднует, и не только у себя, они празднуют на улицах побежденной России, наша страна увешана портретами нациста Бандеры, на Красной площади и других проходят парады и факельные шествия неонацистских головорезов.



Это только первые дни, далее через СМИ, популярную литературу людям начинают постепенно перешивать мозг, что Бандера-то был, оказывается, герой, освободитель, а вот Сталин - кровавый тиран, убивавший патриотов Украины, начинается постепенная перепись истории, с "признанием ошибок", снос памятников героям Великой Отечественной войны…



Сегодня на Украине запрещена РПЦ, ее могут запретить и у нас либо передать под управление украинской, постепенно ввести однополые браки и прочие атрибуты "цивилизованного" общества.



После поражения России для США остается только один большой соперник - Китай, поэтому Россию начинают готовить к войне с Китаем.



Так же, как Украину сделали тараном России, так и с помощью уже "свободной" России американская администрация будет таранить Китай.



В учебной и популярной литературе, на экранах развивается повествование о ненависти Китая к РФ, о "преступлениях" КНР, планах отжать жирные куски России (Сибирь и т. д.), сделав россиян рабами…



Все то же, что много лет вдалбливали в головы украинцев в отношении России, теперь переносится на тему "Россия - Китай". И далее, через 10-20 лет, Россия вступает в войну с Китаем.



Кто-то думает, что после свержения Путина кровопролитие закончится - не только не закончится, оно будет несравнимо масштабнее: так же, как сегодня в "свободной" Украине, людей ловят на улице и отправляют на бойню, такую же участь готовят и нам - стать расходным материалом в прокси-войне со следующим конкурентом США.



Кто-то может спросить: как Россия может воевать с Китаем, это же ядерная держава, но не будем забывать о планах США разделить Россию на несколько небольших государств, какие-то из них будут неядерными, а возможно, постепенно и все, и через 10-20 лет их толкнут на войну.



На самом деле американцам уже вдалбливают, что Россия и Китай, "несмотря на притворную дружбу", злейшие враги, Китай просто спит и видит, как обманет и поработит РФ - это одна из первых же идей, которую вы можете услышать от американца, разговаривая с ним о геополитике. Всю эту пропаганду, идеи ненависти они принесут и сюда.



В целом план истеблишмента США таков: США - единственная большая процветающая страна, все остальные страны маленькие, слабые и заняты бесконечными конфликтами друг с другом.



Что касается РФ, она должна быть отброшена в 1990-е, ее роль - быть бензоколонкой для господ, "кушать подано", иногда воевать с врагами господ, на этом все.



Что будет с экономикой РФ… Во-первых, Россию сделают виноватой в "агрессии" и заставят выплачивать репарации Украине, Польше и, возможно, другим "пострадавшим" странам, что может на десятилетия подкосить бюджет страны.



Что будет происходить еще - можно вспомнить годы нашей "дружбы" с США, 1990-е, когда инфляция достигала 1000% и даже 2500%… Кто-то жалуется, что сейчас инфляция 5-10% - они или не жили в 90-е в сознательном возрасте, или что-то с памятью у них стало.



Кто-то говорит, что сейчас дорогая коммуналка - этим людям стоит посмотреть на коммуналку на Украине, там она выше прожиточного минимума.



Если кто-то хочет, чтобы в России одна только коммуналка превысила прожиточный минимум, наверное, ему лучше поехать в "свободную" Украину и наслаждаться жизнью там.



Нужно понять, что инфляция и разные трудности в современном мире неизбежны, это общемировая ситуация из-за уменьшения ресурсов на Земле, это происходит в любой стране, где бы вы ни жили, даже в США: цены растут, доходы нет.



Конечно, если Россия вновь бросится в объятия США, то в США жизнь улучшится, а вот в России нет, мы это уже проходили.



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Евгений Халилов, для "Русской Весны"