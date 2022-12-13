Наши наступают! Метр за метром, дом за домом, - Иван Охлобыстин

15:43 15.12.2022

Наши наступают

точнее: мы наступаем

Иван Охлобыстин



Нет сейчас более любезной нашему слуху фразы, чем - наши наступают! И ведь никому объяснять не надо кто такие "наши"!?



Чаще всего, в комментариях к ним обращаются: наши ребята, наши родные!



Обугленные восьмилетней войной "боги войны" Донбасса и еще вчера сдававшие зачеты в институтах, тонконогие мальчишки, смешались в окопах СВО в это заветное "наши".



Разве кого-то любят сейчас в России больше солдат?



Разве мы кого-то так любили последние тридцать, сорок лет? Если о масштабном чувстве говорить? Нет, не любили.



Жили своим, индивидуальным. Черти нам усиленно внушали, что иначе жить нельзя. Только так - в удовольствие живется.



Черти всегда врут, это их природа.



Но это мы поняли недавно. Вспомнили точнее.



По началу Дом Профсоюзов был, потом Горловская Мадонна, потом много еще.



И булькнуло что-то в генетике, у самого дна. Пузырьком до поверхности добралось и щелкнуло яркой звездочкой при соприкосновении с душой.



И в этом "что-то" мчались дикие орды Атиллы, летучие гусары Дениса Давыдова, конница Буденного. Волной захлестнуло душу. Пьянящим чувством силы народного единства.



Разве один человек может владеть такой силой? Нет. Это доступно либо всем, либо никому.



И нам это вновь доступно. Мы снова обретаем силу. Оттого и наступаем.



Действительно наступаем. Метр за метром, дом за домом. Нам трудно оттого, что "по другую сторону" тоже "наши", только безумные.



Евангельской метафорой - стадо свиней, в которых вселились черти. Оттого и война у нас священная.



И наши наступают. Точнее: мы наступаем.