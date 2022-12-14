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|Министру экологии Киргизии запретили выступать в парламенте на русском языке
16:26 15.12.2022
Спикер парламента Киргизии Шакиев не разрешил сделать доклад на русском языке
15 декабря 2022, Дмитрий Зубарев
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой выступить во время заседания высшего законодательного органа с докладом на русском языке, который имеет в республике официальный статус.
Как сказал Шакиев после того, как министр перед выступлением сообщила, что ее доклад был подготовлен на официальном языке, "для всех существует правило: выступать на киргизском", передает ТАСС.
После замечания со стороны спикера Кутманова продолжила свою речь по поводу экологической обстановки в стране на киргизском языке.
Между тем, как сказано в законе о регламенте работы парламента Киргизии, депутаты и приглашенные в парламент лица имеют право выступать на киргизском или русском языках.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык.
Напомним, президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.