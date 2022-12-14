 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.12.2022
18:42  Ватикан принес официальные извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах
18:00  Первых леди Турции и Азербайджана принимала супруга экс-президента Туркменистана
17:55  Соединенные Штаты не смогут отказаться от собственной глупости, даже если захотят, - Стивен Уолт
17:50  В Европу возвращается мрачное Средневековье, - Стивен Мур
17:33  "Медвежья услуга" от таджикских чекистов, - К.Ларионов
17:15  Бунт на незалежном корабле: Кличко поднимает громадян на баррикады против Зеленского, - СП
16:26  Министру экологии Киргизии запретили выступать в парламенте на русском языке

15:43  Наши наступают! Метр за метром, дом за домом, - Иван Охлобыстин
15:10  Что произойдет, если события пойдут по сценарию США, - Е.Халилов
13:58  Китай хочет платить за саудовскую нефть в юанях
13:41  Страна-наемник, страна-смертник, страна-зомби... во что Запад превращает Украину, - Андрей Фефелов
13:12  В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов
13:10  Борьба с наркотиками в Казахстане – "синтетики" наступают, - В.Щекунских
13:02  Не хамите наследному принцу! Как Пекин отвоевывает у Вашингтона регион Персидского залива, - В.Павленко
12:55  А мы к вам! Немцы едут перезимовать в Калининград
12:31  Asia Times: Западный миропорядок изжил себя. Миру нужны новые правила
11:24  Новый район Акмолинска-Целинограда-Нур-Султана-Астаны назовут... "Караоткель"
11:17  Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
09:25  Кто поджигает Азию? - Артем Игнатьев
09:11  Анкара ведет свою лукавую игру – ослабляя ЕС и сдерживая Россию, - Айнур Курманов
08:54  Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский
08:50  В Киргизии голодают уже 8 полит-заключенных
02:18  Албанцы силой захватили власть в главном сербском муниципалитете Косово
00:51  Китай попал в центр арабо-иранского спора, - НГ
00:49  Турция осталась без туркменского газа, - В.Панфилова
00:07  Вышел в свет 2-томный труд Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана" (1917-1925 годы)
Среда, 14.12.2022
21:31  Медведев (экс-президент РФ) обозвал Левитса "недопрезидентом Латвии"
19:35  Кыргызстан приобрел новый вертолет Airbus H145. Садыр Жапаров протестировал его
19:01  За счет чего будут покрывать дефицит госбюджета Таджикистана в 2023 году?
18:57  В Таджикистане открыли "Фонд развития инноваций и промышленности"
18:53  Чиновники Кыргызстана просят у ООН огромный грант для решения проблемы смога
17:10  Дуглас Макгрегор: Украина обречена...
16:34  Дезертировавший экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане
15:53  Токаев потребовал от зажравшегося олигарха Клебанова компенсацию жителям замерзшего Экибастуза
14:42  Оружейное лобби: Какой еще мир, если на кону миллиарды! - СП
14:28  О китайской идеологии. Ч. 1, - Валентин Катасонов
14:23  Индия "предает" Россию: интрига в стиле Болливуда
12:20  Канада придумала новое извращение: в фигурном катании будут выступать мужские пары
11:39  Токийский декаданс: на Miss International 2022 наконец-то победила реально красивая Ясмин из Таллина
11:35  Токаев наградил орденами 21 "культурных деятелей" Кыргызстана
11:30  Россия окончательно распрощалась с Европой, - Драган Бисенич
11:04  Эпидемия! В Таласской области Киргизии на карантин закрыли все школы и детсады
10:57  Жэньминь жибао: Европа займется контрабандой российской нефти в условиях санкций
10:47  США намеренно нарушают правила международной торговли, - Пол Кругман
10:39  Русская культура способна пошатнуть Запад, - Дмитрий Орехов
09:54  Минобороны Казахстана предложило наказывать за фейки об армии в особый период
09:52  К оружию тянутся на равнинах, островах и горных вершинах. Весь мир - в труху..., - М.Макаров
09:48  СкандалKZ. Насильники и сутенеры работали по детской программе Art Sport
09:43  Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?
09:15  Китай охватил жесткий экономический кризис: "Модель себя исчерпала"? - МК
07:33  В Джалал-Абаде задержан блогер. Вымогал у чиновника 30 тысяч сомов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бунт на незалежном корабле: Кличко поднимает громадян на баррикады против Зеленского, - СП
17:15 15.12.2022

На Украине недовольство людей и местных властей центральной владой достигло точки кипения
Александр Ситников

Источники, вхожие в политическое закулисье бандерштата, сообщили, что Зеленский и его коррумпированная команда начали "войну с самостийными мэрами". Стало, например, известно, что глава ОП Ермак, подмявший под себя СБУ, "в ручном режиме тормозит починку и помощь в комплектующих запчастях по энергетическому кейсу для экс-Днепропетровска".

Делается это для того, чтобы свалить одного из политических тяжеловесов Украины, тамошнего градоначальника Филатова. Дело в том, что местные власти подняли бунт на жовто-блакитном корабле из-за законопроекта № 5655, согласно которому контроль над застройкой городов передается ставленникам Ермака.

Филатов был в числе первых, кто нашел смелость выступить против "великого освободителя Украины" Зеленского. Мэр экс-Днепропетровска, в частности, сказал: "Закон, в основе которого заложена огромная и циничная ложь, вонючие бабки застройщиков и желание наплевать на местное самоуправление".

Его поддержал Виталий Кличко, голова Киева: "Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин". И даже керівник Львова Андрей Садовой обиженно заявил: "Нам предлагают управлять городом, но связывают руки".

Кто-то, наверняка, скажет - какое нам, россиянам, дело до внутриполитических разборок "территории 404". Дескать, все эти филатовы и кличко - бандеровцы и враги России. Так-то оно так, но противника нужно понимать, чтобы с ним было легче справиться.

Ермаку, будут получать помощь и другие "ништяки" в последнюю очередь. Вот таким лайфхаком с "саботажем" будут понижать популярность "неудобных мэров", - пишет известный в неньке блогер.

О том, какой правовой беспредел царит на Украине, свидетельствует видео, которое записал Кличко в поддержку лишенного полномочий мэра Чернигова Атрошенко. Бывший боксер прямо сказал: "Отстранение от должности мэра города через суд, за административное нарушение - это прецедент! Впервые в истории независимой Украины. В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать сообща! Без каких-либо политических противоборств".

Самостийная телеграм-тусовка считает, что на Украине сформировалось два лагеря: один во главе с вором Зеленским, а другой - из реалистов-мэров во главе с керівником Ассоциации городов Украины Кличко. Намечается жесткая драка за Раду, выборы в которую назначены на октябрь 2023 года. Как раз тогда, когда, по прогнозу ряда укро-экспертов, ненька созреет для переговоров с Кремлем.

Зе-команда понимает, что как только она лишится власти, сразу же - как минимум - отправится за решетку, прежде всего, за идиотский срыв Минска/Стамбула-3. Само собой, припомнят президенту-мяснику схематоз на сотни миллионов баксов.

Надо обратить внимание на тот факт, что Кличко заручился поддержкой Залужного, опубликовав "благодарственное фото" с подписью главкома ВСУ, за то, что генерал-атаман заступится за мэра Чернигова Атрошенко. Инсайдеры, вхожие в ОП, строчат, что Зеленский был предупрежден американцами, чтобы не трогал главкома ВСУ, причем неоднократно, поэтому против ОП начинают выступать и жовто-блакитные армейские.

По мнению еще одного известного укро-правдоруба, США готовят запасной вариант для незалежной, если ВСУ будут разгромлены. Причем Кличко поддерживают не только в Германии, но и в Америке. Таким образом, хитрые янки оставили громадянам место для политических распрей, но в рамках звездно-полосатого загона.

Все это создает иллюзию демократии на Украине, которую США, как "лидер свободного мира", обязаны поддерживать и защищать. Но, с другой стороны, прогнозируемое падение ВВП неньки уже на 50% уменьшило "поляну", что собственно и обострило внутреннюю драку за американское и европейское бабло.

Согласно выводам ряда укро-политологов, янки сейчас формируют триумвират Кличко-Залужный-Разумков, к которому может присоединиться Аваков, экс-министр МВД, который недавно выступил с критикой Зеленского за отказ от Минска/Стамбула-3. Интересно это тем, что Разумков рассматривается в Вашингтоне, как троянский конь для русскоязычного населения Украины. Перед ним поставлена цель перетянуть в свой лагерь многочисленных сторонников ОПЗЖ.

Понятно, что внутриполитическими разборками кукловодят янки, но, повторимся, Госдеп на этом собаку съел, создавая иллюзию "свободы выбора". По большому счету, американцам наплевать на Зеленского. И если клоун не оправдает их доверия, его заменят другим. При этом дядям и тетям из Вашингтона все-таки прикольно смотреть на драчку "великих укров" за финансовую подачку.

"Банковая включит сейчас репрессии против бунтарей. СБУ начнет щемить мэров. В кулуарах переполох, Зе-офис начал клепать уголовные дела на всех, кто не вошел в их „команду" и не пришел в бэк-офис для „беседы" о сотрудничестве. Зачистка будет жесткой. На всех найдут „криминал", а если не найдут, то принесут с собой", - строчат умники самостийной телеграм-тусовки в явной попытке сместить акцент с положения дел на фронте.

Например, одесские информационные "фраера" уже сообщили, что СБУшники задержали известную "активистку" и блогера Кристину Король, известную борчиху за права моряков. Да, дамочку нельзя назвать белой и пушистой, но местных удивляет и пугает тот факт, что во время ее ареста никакие обвинения не предъявлялись - просто отвезли в "подвал" и там закрыли.

В этом плане Украина Зеленского все больше напоминает Камбоджу Пол Пота, естественно с поправкой на 21 век с его информационными технологиями. Именно поэтому самостийные интернет-ресурсы вынуждены писать об открытом росте "коллаборационизма" на подконтрольных Зе-команде территориях неньки.

Люди просто не выдерживают режим киевской хунты и, не скрывая лица, выражают протест против укро-фашистов. Так, пресс-служба Нацполиции Одессы сообщила, что "правоохранители" схватили в "Жемчужине у моря" двух мужчин в возрасте 34 года и 50 лет, которые публично в местах массового скопления призывали поддержать российскую власть и Вооруженные силы РФ. Один из них называл конфликт с бандеровцами освободительной спецоперацией и призвал признать Украину и РФ одним целым. А другой восхвалял Путина, убеждая, что только он способен навести порядок.

И таких примеров в неньке тысячи, несмотря на безжалостные расправы с любым инакомыслием в бандерштате. В этом плане бунт самостийных мэров, безусловно, связан с институтом самосохранения, поскольку дурни с Банковой довели народ до точки кипения. Один достаточно известный укро-правдоруб даже написал, что "Кличко поднимает украинцев на баррикады против Зеленского".

На самом же деле это далеко не так - всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Но ясно одно: большинство людей на Украине ждут наших солдат, как освободителей. Освободителей хотя бы от того морока, в который ввергла страну нынешняя власть.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671113700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  