Бунт на незалежном корабле: Кличко поднимает громадян на баррикады против Зеленского, - СП

17:15 15.12.2022

На Украине недовольство людей и местных властей центральной владой достигло точки кипения

Александр Ситников



Источники, вхожие в политическое закулисье бандерштата, сообщили, что Зеленский и его коррумпированная команда начали "войну с самостийными мэрами". Стало, например, известно, что глава ОП Ермак, подмявший под себя СБУ, "в ручном режиме тормозит починку и помощь в комплектующих запчастях по энергетическому кейсу для экс-Днепропетровска".



Делается это для того, чтобы свалить одного из политических тяжеловесов Украины, тамошнего градоначальника Филатова. Дело в том, что местные власти подняли бунт на жовто-блакитном корабле из-за законопроекта № 5655, согласно которому контроль над застройкой городов передается ставленникам Ермака.



Филатов был в числе первых, кто нашел смелость выступить против "великого освободителя Украины" Зеленского. Мэр экс-Днепропетровска, в частности, сказал: "Закон, в основе которого заложена огромная и циничная ложь, вонючие бабки застройщиков и желание наплевать на местное самоуправление".



Его поддержал Виталий Кличко, голова Киева: "Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин". И даже керівник Львова Андрей Садовой обиженно заявил: "Нам предлагают управлять городом, но связывают руки".



Кто-то, наверняка, скажет - какое нам, россиянам, дело до внутриполитических разборок "территории 404". Дескать, все эти филатовы и кличко - бандеровцы и враги России. Так-то оно так, но противника нужно понимать, чтобы с ним было легче справиться.



Ермаку, будут получать помощь и другие "ништяки" в последнюю очередь. Вот таким лайфхаком с "саботажем" будут понижать популярность "неудобных мэров", - пишет известный в неньке блогер.



О том, какой правовой беспредел царит на Украине, свидетельствует видео, которое записал Кличко в поддержку лишенного полномочий мэра Чернигова Атрошенко. Бывший боксер прямо сказал: "Отстранение от должности мэра города через суд, за административное нарушение - это прецедент! Впервые в истории независимой Украины. В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать сообща! Без каких-либо политических противоборств".



Самостийная телеграм-тусовка считает, что на Украине сформировалось два лагеря: один во главе с вором Зеленским, а другой - из реалистов-мэров во главе с керівником Ассоциации городов Украины Кличко. Намечается жесткая драка за Раду, выборы в которую назначены на октябрь 2023 года. Как раз тогда, когда, по прогнозу ряда укро-экспертов, ненька созреет для переговоров с Кремлем.



Зе-команда понимает, что как только она лишится власти, сразу же - как минимум - отправится за решетку, прежде всего, за идиотский срыв Минска/Стамбула-3. Само собой, припомнят президенту-мяснику схематоз на сотни миллионов баксов.



Надо обратить внимание на тот факт, что Кличко заручился поддержкой Залужного, опубликовав "благодарственное фото" с подписью главкома ВСУ, за то, что генерал-атаман заступится за мэра Чернигова Атрошенко. Инсайдеры, вхожие в ОП, строчат, что Зеленский был предупрежден американцами, чтобы не трогал главкома ВСУ, причем неоднократно, поэтому против ОП начинают выступать и жовто-блакитные армейские.



По мнению еще одного известного укро-правдоруба, США готовят запасной вариант для незалежной, если ВСУ будут разгромлены. Причем Кличко поддерживают не только в Германии, но и в Америке. Таким образом, хитрые янки оставили громадянам место для политических распрей, но в рамках звездно-полосатого загона.



Все это создает иллюзию демократии на Украине, которую США, как "лидер свободного мира", обязаны поддерживать и защищать. Но, с другой стороны, прогнозируемое падение ВВП неньки уже на 50% уменьшило "поляну", что собственно и обострило внутреннюю драку за американское и европейское бабло.



Согласно выводам ряда укро-политологов, янки сейчас формируют триумвират Кличко-Залужный-Разумков, к которому может присоединиться Аваков, экс-министр МВД, который недавно выступил с критикой Зеленского за отказ от Минска/Стамбула-3. Интересно это тем, что Разумков рассматривается в Вашингтоне, как троянский конь для русскоязычного населения Украины. Перед ним поставлена цель перетянуть в свой лагерь многочисленных сторонников ОПЗЖ.



Понятно, что внутриполитическими разборками кукловодят янки, но, повторимся, Госдеп на этом собаку съел, создавая иллюзию "свободы выбора". По большому счету, американцам наплевать на Зеленского. И если клоун не оправдает их доверия, его заменят другим. При этом дядям и тетям из Вашингтона все-таки прикольно смотреть на драчку "великих укров" за финансовую подачку.



"Банковая включит сейчас репрессии против бунтарей. СБУ начнет щемить мэров. В кулуарах переполох, Зе-офис начал клепать уголовные дела на всех, кто не вошел в их „команду" и не пришел в бэк-офис для „беседы" о сотрудничестве. Зачистка будет жесткой. На всех найдут „криминал", а если не найдут, то принесут с собой", - строчат умники самостийной телеграм-тусовки в явной попытке сместить акцент с положения дел на фронте.



Например, одесские информационные "фраера" уже сообщили, что СБУшники задержали известную "активистку" и блогера Кристину Король, известную борчиху за права моряков. Да, дамочку нельзя назвать белой и пушистой, но местных удивляет и пугает тот факт, что во время ее ареста никакие обвинения не предъявлялись - просто отвезли в "подвал" и там закрыли.



В этом плане Украина Зеленского все больше напоминает Камбоджу Пол Пота, естественно с поправкой на 21 век с его информационными технологиями. Именно поэтому самостийные интернет-ресурсы вынуждены писать об открытом росте "коллаборационизма" на подконтрольных Зе-команде территориях неньки.



Люди просто не выдерживают режим киевской хунты и, не скрывая лица, выражают протест против укро-фашистов. Так, пресс-служба Нацполиции Одессы сообщила, что "правоохранители" схватили в "Жемчужине у моря" двух мужчин в возрасте 34 года и 50 лет, которые публично в местах массового скопления призывали поддержать российскую власть и Вооруженные силы РФ. Один из них называл конфликт с бандеровцами освободительной спецоперацией и призвал признать Украину и РФ одним целым. А другой восхвалял Путина, убеждая, что только он способен навести порядок.



И таких примеров в неньке тысячи, несмотря на безжалостные расправы с любым инакомыслием в бандерштате. В этом плане бунт самостийных мэров, безусловно, связан с институтом самосохранения, поскольку дурни с Банковой довели народ до точки кипения. Один достаточно известный укро-правдоруб даже написал, что "Кличко поднимает украинцев на баррикады против Зеленского".



На самом же деле это далеко не так - всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Но ясно одно: большинство людей на Украине ждут наших солдат, как освободителей. Освободителей хотя бы от того морока, в который ввергла страну нынешняя власть.