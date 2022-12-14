В Европу возвращается мрачное Средневековье, - Стивен Мур

17:50 15.12.2022

Fox News

США



В Европу возвращается мрачное Средневековье, а климатическому лобби по душе этот хаос и власть

Fox News: Байден подталкивает мир к энергетической катастрофе



Европа с треском провалила эксперимент по переходу на солнечную и ветровую энергию и оказалась в пропасти энергетической бедности, отмечает обозреватель Fox News Стивен Мур. На западном горизонте замаячила катастрофа, Байден лишь ускоряет ее начало.



Стивен Мур (Stephen Moore)



Европа оказалась в эпицентре серьезнейшего энергетического кризиса с отключением электроэнергии, нормированием и свечами для освещения. Замаринованное в зеленой политике издание Politico Europe назвало российского президента Владимира Путина одним из самых влиятельных политиков года, ибо он, согласно этому изданию, "продвигает экологическую повестку Европы".



"Начав военную операцию на Украине и манипулируя поставками энергоресурсов, чтобы лишить Киев европейской поддержки, Путин добился того, что не могли сделать целые поколения зеленых активистов. Чистая энергетика стала теперь основополагающим вопросом европейской безопасности", – одобрительно поведало Politico Europe.



Далее оно отметило: "Путин начал вооруженный конфликт на Украине после того, как Европа два года закладывала фундамент своего Зеленого пакта, цель которого к 2050 году свести к нулю углеродные выбросы. Это означает, что политические механизмы тотальной перестройки европейской энергетики уже тогда пришли в движение. Нужен был лишь один легкий толчок".



У вас тяжелая форма синдрома помешательства на климатических изменениях, если вы видите позитивный момент в спецоперации Путина на Украине. Между тем, Европа намного опередила Соединенные Штаты в этой гонке за отказ от ископаемого топлива, на что многие американские политики, защитники окружающей среды и средства массовой информации смотрят с завистью.



Но как сейчас обстоят дела с Новым зеленым курсом Европы с учетом того, что Путин дал ему "легкий толчок"? Пока результаты неутешительные, и это мягко сказано. Европейский континент оказался на дне энергетического кризиса эпических масштабов. Там нормируют подачу электроэнергии, отключают свет, бензин стоит 10 долларов за галлон (более 150 рублей за литр), а власти призывают граждан пользоваться свечами для освещения своих домов и дровами для их отопления.



Германия вновь открывает остановленные АЭС во избежание полного блэкаута. В Европу возвращается мрачное средневековье, а климатическому лобби по душе этот хаос и беспорядок.



Может, это преувеличение, но очень небольшое. Правительство Франции предупреждает об остром дефиците электроэнергии этой зимой и принимает радикальные меры по ее сбережению. Как сообщает одно издание, "город фонарей" Париж может столкнуться с необходимостью отключить в ближайшее время все уличное освещение, если зима будет холодной.



Столичное руководство издало указ, в соответствии с которым местные органы власти обязаны подготовить планы по отключению электроэнергии, чтобы сократить потребление электричества на 38%. Погодите, это еще не все: "Французское правительство заявило, что оно вместе с министерством образования разрабатывает планы закрытия школ по утрам, если в этих районах будут веерные отключения".



Звучит так, будто климатические изменения стали новой пандемией COVID-19 из-за агрессивных локдаунов и комендантского часа.



Дефицит электроэнергии в Германии настолько серьезен, что одним из главных энергоносителей быстро становится уголь. Дело в том, что немцы объявили войну природному газу, и теперь из-за навязанного самим себе энергетического кризиса вынуждены использовать это топливо, которое выделяет гораздо больше парниковых газов. Дрова также занимают важное место в отоплении домов. Мрачное средневековье вернулось.



А на Швейцарию надвигается настоящая катастрофа. Эту страну ни в коем случае нельзя назвать деспотическим социалистическим государством, но из-за "чрезвычайной ситуации с энергоресурсами", которая в Европе стала нормой, швейцарское правительство объявило запрет на использование электромобилей для совершения поездок, не являющихся остро необходимыми. В то же время, оно призывает людей ездить за покупками на поездах, однако признает, что железные дороги тоже будут работать с перебоями.



И это еще не все. Правительство также составляет планы по борьбе с отключениями электроэнергии. Они предусматривают сокращение времени работы магазинов до двух часов в день, понижение температуры в ночных клубах и других зданиях до 20 градусов Цельсия, введение запрета на потоковое вещание и игровые приставки. В стране могут отключить рождественскую иллюминацию, а также закрыть стадионы и объекты досуга и отдыха.



Европа превращается в банановую республику третьего мира?



Все это подводит нас к мрачной действительности. Европа решила полностью переключиться на солнечную и ветровую энергию, но с треском провалила этот эксперимент. Эти маргинальные источники энергии не работают и не годятся для экономик с мощной промышленностью. И чем дольше они не работают, тем больше требуется вмешательство полицейского государства, по-фашистски контролирующего экономику и поведение людей.



Все эти нападки на свободу и благополучие осуществляются во имя спасения планеты. Остается спросить, неужели это на самом деле конечная цель. Сегодня вполне оправдывает себя старая пословица, которая гласит: "Все зеленые – это новые красные (коммунисты)". Такое будущее понравится только тиранам вроде "человека года" Путина.



Но хуже всего другое. Администрация президента Джо Байдена и природоохранные организации видят в Европе пример для подражания. Климатические приспешники Байдена хотят встать даже левее Европы в вопросах климатических изменений и осуществления контроля над нашей экономикой. Выступая в прошлом месяце на климатической конференции в Египте, Байден похвастался, что США намерены обогнать европейцев в вопросе управления климатом, как будто в причинении боли людям и в снижении уровня жизни общества есть какие-то достоинства.



Иными словами, мы спешим свалиться в пропасть энергетической бедности, отключений электричества и климатических локдаунов, в которые попали очень многие. На горизонте замаячила катастрофа. А администрация Байдена говорит: быстрее, еще быстрее туда.