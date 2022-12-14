Первых леди Турции и Азербайджана принимала супруга экс-президента Туркменистана

18:00 15.12.2022

Власти Ашхабада вскрыли дома бывших главы МВД и Службы охраны президента, которые три года были опечатаны



14 декабря в Авазе прошел Первый трехсторонний Саммит президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана – Сердара Бердымухамедова.



Главы иностранных государств прибыли в Туркменистан вместе с первыми леди – Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган, для которых была организована культурная программа. Однако сопровождала их не супруга Сердара, а его мать, жена экс-президента Огулгерек Бердымухамедова.



Отметим, что только год назад председатель Халк Маслахаты начал выводить в свет свою супругу. Впервые фото Огулгерек опубликовали не туркменские агентства, а СМИ Турции. Произошло это в ноябре прошлого года, когда в Ашхабаде проходили переговоры тогда еще президента Гурбангулы Бердымухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана. В мае 2022 года, в День туркменского ковра, уже став бывшей первой леди, Огулгерек получила от сына-президента звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана". Она также сопровождала супруга во время его сентябрьской поездки в Японию.



Что касается жены нынешнего главы Туркменистана, то пока ее публике показали лишь один раз. Это произошло в первых числах апреля, когда с первым государственным взитом в Туркменистан прибыл президент Индии Рама Натха Ковинда со своей супругой Савитой Ковинд. В честь приезда коллеги Бердымухамедов-младший дал официальный ужин, на котором присутствовали супруги глав государств.



Что показывали первым леди в Авазе на своей странице в Facebook подробно рассказала супруга главы Азербайджана.



Высокие гостьи ознакомилась с выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана, на которой были представлены ковры, национальные женские платья и украшения. Для них пели и танцевали девушки, а также они показали национальную свадебную церемонию.



Затем для них был устроен концерт и показ национальных костюмов Туркменистана и вручены подарки.



После посещения выставки Мехрибан Алиева, Эмине Эрдоган и Огулгерек Бердымухамедова побеседовали за чаем.



Госинформагенство ТДХ также сообщило, что для гостей в Авазе была устроена масштабная выставка произведений декоративно-прикладного искусства, ковров и вышивки, которую посетили супруги председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша и глав Азербайджана и Турции. ТДХ не стало называть имена высоких гостей и публиковать их фотографии.



"Примечательно, что у одной из девушек, участвующих в показе (одежды), и молодого человека, работающего в этой сфере, сегодня свадьба, символично совпавшая с нынешним знаменательным событием, что стало для молодоженов двойным праздником", – сообщило ТДХ.



Отметим, что в Туркменистане регулярно устраивают свадьбы во время различных торжеств. Однако неизвестно, молодые люди сами выбирают дату или им "настоятельно рекомендуют" провести церемонию в определенный день. Например, когда в июне прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл международный аэропорт в Керки, он оттуда вместе с молодоженами полетел в Туркменабат.