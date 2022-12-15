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Первая жертва европейской зимы. Правительство Словакии отправлено в отставку
21:42 15.12.2022

Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

15 декабря 2022,
Депутаты Национального совета (парламента) Словакии выразили недоверие правительству премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Как сообщает 15 декабря братиславский телеканал ТА3, инициатива о принятии вотума недоверия исходила от оппозиции.

"Консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго не будет"
Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик - о спорах вокруг очередного пакета санкций против РФ и возможности вступления Украины в ЕС
В итоге в ходе голосования данное решение поддержали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Как обосновала свое мнение оппозиция, кабинет министров начал вести "хаотичные и неуспешные", по ее мнению, действия по решению экономических проблем в стране, связанных, в частности, с энергетическим кризисом.

26 августа министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что в стране распалась правительственная коалиция. Она состояла из правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии "За людей", либеральной партии "Свобода и солидарность" (СиС) и правоцентристского политического движения "Мы - семья".

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.

До этого, 16 июля, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения. По его словам, оно связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

Ранее, 23 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство после указа президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли, намерено заплатить России за топливо в евро. Затем, чтобы российский Газпромбанк сам уже конвертировал потом данную сумму в рубли. Таким образом, страна согласилась получать газ по российским правилам.

Источник - известия
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