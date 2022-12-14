Я не мырк. Вице-мэр Бишкека Орунтаев ответил на заявление депутата Бекешева

22:06 15.12.2022

15 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев намерен обратиться в суд с иском на депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Об этом он сообщил 24.kg.



По его словам, Дастан Бекешев всячески пытается навредить мэрии Бишкека и, в частности, ему.



"Летом он обращался с просьбой оказать помощь своим друзьям с установкой различных объектов на территории города. Но это было незаконно, и мы отказали. В связи с этим теперь он ведет такую политику и прилюдно оскорбляет меня", - сказал Нурдан Орунтаев.



Чиновник добавил, что подобные высказывания депутата с высокой трибуны говорят о его воспитании.



Напомним, Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что Нурдан Орунтаев "повел себя сегодня как мырк" на мирном собрании членов гаражных кооперативов Бишкека.



Ранее сообщалось, что замглавы города достал громкоговоритель и стал мешать выступлению митингующих членов гаражных кооперативов Бишкека. Он стал скандировать: "Договор! Договор!"