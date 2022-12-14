Самую острую проблему Казахстана может решить только Россия

00:15 16.12.2022

Оборудование в энергосистеме Казахстана устарело на 60%



Текст: Татьяна Косолапова,

Евгений Поздняков



Суровая казахстанская зима выявила проблему дефицита электроэнергии. Нехватка доходит до 500 мегаватт в сутки. Ситуацию может выправить возвращение республики к атомной энергетике, от которой та отказалась в конце 1990-х. Но предложенные Росатомом проекты зависли – Астана опасается антироссийских санкций. А без России Казахстану эту проблему не решить, говорят специалисты.



С приходом холодов в Казахстане (так, в среду в столичной Астане температура упала до –21°С) фиксируют дефицит электроэнергии. По оценке специалистов, нехватка достигает 500 мегаватт в сутки, сообщил во вторник портал телеканала "Мир 24". Трудности с генерацией отмечались еще в мае. Как признают в Минэнерго республики, имеющееся оборудование устарело на 60%, что стало причиной частых аварий.



"Сегодняшние темпы модернизации в отрасли никак не догоняют темпы устаревания... Предполагаем, что наступивший осенне-зимний период еще не раз принесет нам сюрпризы и в очередной раз проверит нашу электроэнергетическую систему на прочность", – приводит "Мир 24" слова Нурлана Капенова, председателя совета директоров ассоциации Qazaq Green.



О том, что республика с резко континентальным климатом "идет в зиму" с дефицитом электроэнергии, еще в середине сентября писал казахстанский Forbes. Издание приводит данные национального оператора магистральных электросетей KEGOC, из которых следует: республиканские электростанции произвели 8,52 млрд кВт·ч. В то же время потребление составило 8,54 млрд кВт·ч. Только за прошлый год расход увеличился примерно на 7%, отмечает "Мир 24".



На проблемы еще в середине июля указал президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более одного гигаватта мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт). В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы", – цитировал портал BizMedia.kz выступление Токаева на расширенном заседании правительства.



"Энергодефицит в первую очередь связан с отсутствием должных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Серьезно изношены как генерирующие мощности, так и теплосети", – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра прикладных исследований ТАЛАП, член клуба "Валдай" Рахим Ошакбаев, бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.



Ранее энергодефицит отмечался, главным образом, на севере и в центре республики, уточняет собеседник. "Дефицит был высоким, к примеру, вокруг городов Экибастуз и Павлодар, – отметил Ошакбаев. – Дело в том, что именно там возникло много ферм по майнингу биткоина. Причина? Тарифы на электричество в этих регионах были ниже, чем на юге Казахстана. Но затем власти начали охоту за майнерами, большинство криптоферм было закрыто. Но теперь энергодефицит одинаково угрожает всей территории Казахстана. Мощности пока что покрывают потребности страны, однако они недостаточны, сохраняется угроза отключения. Как известно, в конце января, вскоре после протестов, Казахстан пережил серьезный блэкаут".



Специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов также отметил, что энергодефицит – давняя проблема Казахстана. По его словам, причина заключается в том, что основная генерация этой страны расположена на севере, в частности, в Экибастузском угольном бассейне, а основные потребители электроэнергии – на юге. Эта "глобальная дисбалансировка" ставит Казахстан в трудное положение: электроэнергию время от времени приходится либо отдавать на экспорт, либо нужно придумывать, откуда ее "достать больше".



"Ни Россия, ни соседний Узбекистан, ни Киргизия не могут обеспечить балансировку казахской системы, если только не будут действовать все вместе", – подчеркивает собеседник.



Нельзя сказать, что власти устранились от решения проблемы. "Создана экстренная комиссия при администрации президента, – отметил Ошакбаев. – Тем не менее какого-либо полномасштабного плана по исправлению ситуации нет, практические меры по устранению кризиса неясны".



Решению этой проблемы могла бы помочь Россия, в частности – с помощью строительства атомных электростанций, считает казахстанский экономист. "Я сам – большой поклонник атомной энергетики, и меня огорчает, что проекты в этой сфере затягиваются", – сетует эксперт.



Поясним: на данный момент в Казахстане нет ни одной АЭС. Единственная станция, работавшая с 1973 года в городе Шевченко (ныне Актау), с реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт прекратила работу в 1999 году. Во исполнение международных соглашений власти Казахстана приняли решение вывести из эксплуатации реакторную установку. Таким образом, атомную энергию республика сейчас не использует, при том что, по данным МАГАТЭ, запасы урана оцениваются в 900 тыс. тонн – это второе место в мире, по оценке правительства Казахстана.



На атомную энергетику как на выход из энергетического кризиса указывал президент Токаев в своем прошлогоднем послании, отмечает республиканский филиал Forbes. "Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций", – сказал тогда руководитель республики.



"Казахам уже предлагали построить как раз на тех линиях, которые связывают энергоизбыточный север и энергодефицитный юг, атомную электростанцию (АЭС) у озера Балхаш, но пока казахская сторона не согласовала полностью с российской компанией "Росатом" стройку", – поясняет Анпилогов.



Специалист обращает внимание на то, что в данном проекте содержится очень много "приятных для Казахстана моментов": естественная балансировка энергосистемы, использование изобильных казахских ресурсов урана, который в свою очередь может поставляться в Российскую Федерацию либо доставляться на казахский радиохимический комбинат, если Казахстан включится в международное разделение труда.



Воплощение проекта новой АЭС затягивается из-за того, что Казахстан посчитал необходимым привлечь, помимо Росатома, и другие компании – китайские. В октябре в Астане было решено, что строительство АЭС в стране должно осуществляться в виде международного консорциума, в состав которого войдут компании из нескольких стран, передавал портал inbusiness.kz. В понедельник тот же портал сообщил: Росатом не возражает против строительства казахстанской АЭС в консорциуме из различных поставщиков. Позже в российском представительстве Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation, CNNC) также заявили об интересе участия в данном проекте.



Анпилогов отмечает, что в этой "попытке Казахстана сидеть на двух стульях" есть определенная логика. "То есть чтобы этот проект не был чисто российским и его труднее было бы подвести под санкционное давление – пытаются привлечь, например, китайских или европейских подрядчиков, – полагает эксперт. – Но, с моей точки зрения, это попытка черного кобеля отмыть добела. Существуют российские, европейские стандарты атомных станций, они во многом несовместимы. Это просто показывает недостаточное понимание со стороны Астаны всей сложности такого большого проекта, как строительство АЭС".



Проект по постройке АЭС все еще не согласован, продолжает эксперт, так как есть угольное лобби, которое предлагает построить еще больше станций, работающих на угле, и не заниматься якобы опасной атомной энергетикой. "Есть финансовые вопросы, так как непонятно, кем она будет финансироваться, кто будет ее владельцем, по какой схеме она будет строиться, какой тариф будет на нее согласован и так далее", – замечает Анпилогов.



"А дальше, если в самом деле в Казахстане будут нарастать кризисные явления в энергосистеме, это сподвигнет Астану на более активные шаги в этом направлении, – прогнозирует аналитик. – У Казахстана похожая на российскую система электроэнергетики, ее невозможно полностью запитать от солнечных или ветряных станций. Соответственно, нужно опираться на ресурсы ископаемого топлива, будь то углеводород или уран".



"Уран органически просится в баланс, поскольку Казахстан – крупнейший в мире производитель природного урана. Я думаю, что такое решение безуглеродной энергетики через атомную для Казахстана является интересным", – отметил специалист, добавив, что Астане просто нужно выбрать партнера. Россия же хороша тем, что мы располагаем технологиями, которые позволят реализовать проект в два-три раза дешевле и при этом построить АЭС с наивысшими степенями надежности, указал Анпилогов.