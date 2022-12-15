Гибридная война и момент внезапности, - А.Бартош

00:31 16.12.2022 15.12.2022

Готовы ли стратегические доктрины РФ реагировать на новые вызовы



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук.



Действия американских войск за рубежом сопровождаются информационно-психологическим давлением на противника.

Гибридная война (ГВ) все чаще упоминается политиками, дипломатами и военными России как реальная угроза национальной безопасности. О ведении тотальной гибридной войны против России говорят президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров.



Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ноябре в интервью белорусским СМИ отметил, что организация, которая создавалась как чисто военно-политический союз для отражения военных угроз, в настоящее время не вполне готова к отражению гибридных атак. "Не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию", – сказал он.



Таким образом, на высоком уровне признается недостаточность анализа, упреждающего прогнозирования и, главное, учета угроз безопасности, исходящих от ГВ как новой формы межгосударственного противоборства. И вина в этом не только и не столько военных. Противоборство в гибридном военном конфликте требует интеграции возможностей всего государства, создания межведомственного органа, способного возглавить комплекс мероприятий по разработке и реализации стратегий и тактик ГВ, охватывающих все направления многовекторной агрессии: политическое, дипломатическое, экономическое, социально-идеологическое (приобретающее национал-расистские черты), агрессивное киберинформационное, русофобско-пропагандистское, разведывательно-подрывное, военно-силовое.



ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ



Особого внимания требуют планы США и НАТО по обеспечению внезапности нападения на Россию и ее союзников, предусматривающие достижение победы военной силой путем количественного и качественного наращивания войск (сил) и их провокационной активности в непосредственной близости от границ РФ.



По словам Михаила Фрунзе, для нас "должно быть ясно, что сторона, держащая инициативу, сторона, имеющая в своем распоряжении момент внезапности, часто срывает волю противника и тем самым создает благоприятные для себя условия".



Недооценка в России фактора внезапности в ГВ позволила нашим противникам добиться полного контроля над сознанием населения Украины. И втянуть Украину в качестве прокси-агента в реализацию планов США по ослаблению и развалу России в войне чужими руками. На очереди – государства Закавказья, Центральной Азии, Китай, Иран, Сербия.



Академики РАН Андрей Кокошин, Сергей Глазьев и некоторые другие уже давно обращают внимание на то, что понятие ГВ из теоретического концепта превратилось в реальную угрозу национальной безопасности РФ. США и НАТО в течение многих десятилетий проводят операции ГВ против России и ее союзников, используя испытанные инструменты межгосударственного военного конфликта – информационно-психологическую войну, прокси-войну и цветную революцию, для системной подрывной работы. ГВ включена в США в "Основы классификации современных военных конфликтов".



ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ



Проведенный в России и за рубежом анализ использования стратегии ГВ и ее инструментов в сфере внешней политики позволил сформулировать новые специфические законы и принципы этого вида военного конфликта, основанные на синтезе факторов времени, пространства, внезапности, стратегической мобильности, уязвимости государства, "ускорения" войны, "трения" и "износа" ГВ, широкого использования достижений науки в самых различных областях (психологии, антропологии, истории, кибернетики, науки о мозге и создании искусственного интеллекта и др.)



На появление уникальной группы законов гибридной войны США и НАТО против России оказывают определяющий характер следующие особенности ГВ:



– глобальный геополитический характер, поскольку США стремятся разгромить Россию как своего главного геополитического противника, единственного, который способен уничтожить Америку вооруженным путем;



– цивилизационный характер, так как США стремятся уничтожить своего единственного мировоззренческого противника – того, кто в рамках своей культурной парадигмы способен создать собственный мировоззренческий проект, который может стать нравственным стержнем человеческой цивилизации и победить США и радикальный либерализм в войне смыслов;



– перманентный и всеобщий характер, так как ГВ ведется постоянно, с усиливающейся интенсивностью во всех сферах в специально созданных серых зонах на театрах ГВ;



– диффузный (гибридный) характер, так как в ГВ применяются все известные средства и методы войны, включая способность использовать технологии цветной революции в качестве катализатора операций ГВ с целью ускорения развала государства.



Разработаны законы и принципы гибридной и прокси-войны, важные для стратегии и тактики межгосударственного противоборства.



Анализ феномена ГВ как скрытого и не имеющего определенного статуса конфликта, обладающего сложной внутренней структурой, протекающего в виде интегрированного противоборства, осложнен тем, что его более широкое развитие происходит в условиях форсированной трансформации миропорядка. Обострение межгосударственной борьбы и, соответственно, появление новых – гибридных – форм противоборства во многом обусловлены разворачивающейся сегодня технологической революцией.



Универсальный характер законов ГВ применительно к данному виду военного конфликта определяется следующими факторами:



– основное измерение ГВ – это скрытная подрывная деятельность, которая используется против объекта агрессии в качестве главного средства с целью подорвать способность противника к сопротивлению и навязать ему свою волю;



– ведущие мотивы подрывной деятельности – борьба за ресурсы страны-мишени и/или за возможность использования ее геополитического положения в противоборстве с другими противниками; социокультурные проблемы (религиозный фактор, национализм и этническая самоидентификация);



– всеобъемлющий характер конфликта, в котором применяются силовые и несиловые средства воздействия с упором на информационно-психологические технологии, отражаемые в моделях когнитивной войны и "управляемого хаоса";



– война построена на стратегии измора, что придает конфликту затяжной, перманентный характер;



– к ГВ неприменимы нормы международного права, определяющие понятие "агрессия", в ГВ не существует понятий "фронт" и "тыл", ГВ не объявляется и ведется на всей территории страны, в космосе и киберпространстве.



Перечисленные факторы выдвигают гибридную и прокси-войну в число военных конфликтов XXI века как феномены, оказывающие во многом определяющее влияние как на формирование нового миропорядка, так и на состояние национальной безопасности России.



МИРОВАЯ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА



Масштабы межцивилизационного конфликта, охватывающего значительные районы земного шара, требуют выработки новых подходов к стратегии ГВ, которая из вида противоборства между отдельными государствами и их коалициями трансформируется в мировую гибридную войну (МГВ). Такая тенденция создается совокупностью факторов, присущих внешней политике правящих элит США.



Во-первых, это сохранение потенциала для силового давления и военного вмешательства в странах и регионах, представляющих интерес для Вашингтона. Именно в этом контексте ГВ рассматривается как новый вид межгосударственного противоборства, основанного на использовании комбинаций обычных, нерегулярных и асимметричных средств в сочетании с постоянными манипуляциями политическим и идеологическим конфликтом.



Во-вторых, это проводимая Вашингтоном политика создания ситуативных коалиций в различных районах земного шара: например, формирование AUKUS – трехстороннего военного альянса в составе США, Австралии и Великобритании, перспективы создания четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония).



В-третьих, параллельно формируется концепция МГВ, предусматривающая глобальный охват. МГВ входит в решающую фазу, пик которой ожидается через два-три года. По словам академика РАН Сергея Глазьева, "в 1941 году руководство страны недооценило мощь механизированной военной машины немцев. Сегодня мы недооцениваем военное искусство американцев в манипулировании валютно-финансовой системой и общественным сознанием".



В ходе очередного этапа МГВ США создают сеть штаб-квартир сил специальных операций во многих регионах планеты. В этом контексте сегодня акцент делается на европейские государства, граничащие с Россией, на Балканы и Украину. В конечном итоге театром военный действий МГВ становится весь мир. Проведение специальной военной операции России на Украине представляет собой первый решительный шаг, имеющий целью не допустить развития МГВ.



Под МГВ предлагается понимать многомерный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого стороны прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых способов борьбы, так и экономического удушения противника, использования подрывных информационных и кибертехнологий.



В широком понимании смысл МГВ состоит в борьбе за влияние и доступ к ресурсам на пространствах Большой Евразии, Большого Среднего Востока, Африки и Латинской Америки вместо конкуренции за технологическое лидерство между Западом и Востоком в предыдущие годы.



В узком понимании смысл МГВ США и их союзников против России заключается в ликвидации российской государственности, фрагментации страны и переводе ее частей под внешнее управление. Следующим шагом станет установление контроля над Китаем, Индией и другими государствами, которые пока выступают в роли наблюдателей.



Сказанное настоятельно требует определить цели России по противодействию МГВ. Основными из них являются:



– защита человечества от дегуманизации, осуществляемой политическим руководством США и большинством других стран НАТО;



– устранение угроз разработки и применения биологического оружия, включая коронавирусы, со стороны США, нарушающих Международную конвенцию 1975 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;



– прекращение вмешательства США и других стран – членов НАТО во внутренние дела суверенных государств;



– прекращение использования мировых резервных валют странами-эмитентами в интересах ограбления остального мира путем неэквивалентного экономического обмена и санкционных угроз.



Важным условием достижения перечисленных целей является скорейший переход БРИКС, ШОС и ЕАЭС к новому мирохозяйственному укладу, основанному на принципах взаимного уважения национальных суверенитетов, равноправия, взаимовыгодности и справедливости в международных отношениях, строгого соблюдения международного права.



Россия с опорой на разработанную в РАН стратегию опережающего развития нашей страны могла бы выступить инициатором создания коалиции государств, заинтересованных в прекращении МГВ и переходе к новой архитектуре международных валютно-финансовых отношений.



ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Системная подготовка страны и ВС к противоборству в военных конфликтах современности требует учета факторов ГВ в доктринальных документах РФ (Законе об обороне, Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине, Концепции внешней политики и некоторых других).



Представляется логичным включить в раздел I "Общие положения" Военной доктрины РФ определение ГВ и ее инструментов – прокси-войны, информационно-психологической войны и цветной революции – в следующей редакции:



1. ГВ – вид межгосударственного противоборства, предполагающий координированное использование страной-агрессором многочисленных видов (инструментов) насилия, нацеленных на уязвимые места страны-мишени с охватом всего спектра социальных функций для достижения синергетического эффекта и подчинения противника своей воле.



2. Война чужими руками (прокси-война) – форма межгосударственного противоборства между двумя странами (коалициями стран), которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.



3. Информационно-психологическая война – совокупность операций, предусматривающих комплексное воздействие на сознание населения страны, политического и военного руководства с целью манипуляции поведением, что привело бы к принятию благоприятных для стороны-инициатора информационно-психологической войны решений и действий больших масс людей.



4. Цветная революция – инструмент ГВ, базирующийся на несиловых технологиях организации государственных переворотов за счет провоцирования акций массового гражданского неповиновения с целью свержения правительства и перевода страны под внешнее управление.



Раздел II доктрины "Военные опасности и военные угрозы РФ" дополнить определением гибридных угроз в такой редакции:



Гибридные угрозы – это объединение дипломатических, военных, экономических и информационно-коммуникационных методов воздействия, которые могут быть использованы в вооруженном конфликте государственными или негосударственными субъектами для достижения особых целей, не доходя при этом до формального объявления войны.



Процесс реализации гибридных угроз представляет собой целенаправленное и ускоренное преобразование агрессором потенциальных разрушительных факторов ГВ в реальные.



Комплекс гибридных угроз формируется по заранее определенному замыслу и обеспечивает гибкое адаптивное воздействие на широкий спектр военных и гражданских целей противника, включая население страны-мишени.



Реальность новых видов угроз требует совершенствования способности России выстоять и победить в гибридных конфликтах. Успешное решение этой задачи зависит от единства российского народа, мощи ВС, охраны границ и территориальной обороны, нового качества государственного управления, наличия надежных союзников и партнеров. Источник - НГ

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