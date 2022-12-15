Афганистан превращается в заповедник террористов. Cопротивление режиму нарастает и влечет новые угрозы миру, - Л.Шашок

00:34 16.12.2022

15.12.2022



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.

В спешке проводя эвакуацию из Кабула, американцы бросили много оружия, которое попало в руки радикальным исламистам.

Вот уже более двух десятилетий на территории Афганистана сталкиваются террористические и экстремистские группировки всех мастей. Эти формирования не только продолжают существовать, но и находят возможности для консолидации своих сил, планируя, организуя и осуществляя теракты в регионе и за его пределами.

ТРИ КАТЕГОРИИ ГРУППИРОВОК



К ним относятся следующие три категории:



1. Пакистанские экстремистские группировки



В настоящее время официально насчитывается от 10 до 14 пакистанских экстремистских группировок, в числе крупнейших из них – "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), "Лашкар-е-Тайба" (LeT, запрещена в РФ), "Сепах-е-Сахаба Пакистан" (SSP), "Джаиш-e-Мохаммад" (JeM), "Аль-Бадр" и др.



Все они готовы воспользоваться сложившейся неблагоприятной ситуацией. При этом, за исключением некоторых фракций внутри ТТП, все остальные экстремистские группировки Пакистана традиционно были союзниками талибов и, по-видимому, остаются ими и по сей день.



2. Региональные террористические группировки



На территории Афганистана присутствуют основные региональные экстремистские организации. В их числе Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), Исламское движение Узбекистана (ИДУ, запрещено в РФ) и таджикская "Джамаат Ансарулла".



Перечисленные группировки уже много лет находятся в союзе с талибами и стремятся использовать афганскую территорию в качестве перевалочного пункта и полигона, чтобы затем проникнуть в Центральную Азию, Китай и Россию для совершения нападений.



3. Глобальные террористические группировки



В Афганистане действуют три основные группировки глобального характера. К ним относятся "Аль-Каида" (запрещена в РФ), "Аль-Каида на Индийском субконтиненте" (АКИС, запрещена в РФ) и "Исламское государство в провинции Хорасан" ("ИГ-Хорасан", запрещена в РФ).



Из этих трех организаций "ИГ-Хорасан" в данный момент является самой крупной и сильной. Ей удалось выжить, несмотря на разгромные нападения со стороны афганских и международных сил безопасности в течение многих лет.



Предыдущий афганский режим и войска международной коалиции заявляли, что в период с 2015 по 2020 год было ликвидировано или взято в плен более 13 тыс. боевиков указанной группировки, в том числе пять эмиров подряд. Тем не менее "ИГ-Хорасан" продемонстрировала поразительную стойкость, сумев восполнить утраченную силу, расширить свое географическое присутствие и увеличить количество и интенсивность проводимых операций.



Нападение "ИГ-Хорасан" на столичный аэропорт в августе 2021 года и взрывы в Кабуле, Джелалабаде, Кандагаре, Кундузе, Герате и других провинциях в последние месяцы демонстрируют, что у группировки есть намерения увеличить численность и масштаб операций. По всей видимости, "ИГ-Хорасан" продолжит объединять многие региональные группировки, в том числе некоторых боевиков из ИДВТ, ИДУ и "Джамаат Ансаруллах", а также перебежчиков из "Талибана" – либо под своим флагом, либо по какой-либо другой договоренности.



"Аль-Каида" и ее дочерняя организация "АКИС", судя по всему, также расширяют свое присутствие и масштаб операций на территории Афганистана, хотя и в роли инструкторов и консультантов. Помимо устройства тренировочных лагерей для афганских и иностранных террористов на юге страны, организация пытается наладить отношения с ячейками "ИГ-Хорасана", чтобы в конечном итоге создать единый фронт глобального джихада.



"Аль-Каида" также стремится проникнуть в Северный Афганистан, особенно в провинцию Бадахшан, для обучения и объединения членов террористических группировок из стран Центральной Азии.



ПЯТЬ РАЗНОВИДНОСТЕЙ АТАК



Состав иностранных террористических и экстремистских группировок в Афганистане иллюстрирует широкий спектр угроз, которые они представляют для региона и всего мира. Эти организации могут стремиться расширить поле деятельности и организовывать подготовку терактов за пределами Афганистана, используя его территорию в качестве убежища. С учетом географической близости страны региона, включая государства Центральной Азии, Китай, Россию и Индию, могут стать основными мишенями, за которыми последуют Европа и Северная Америка.



Угрозы могут быть представлены как минимум пятью способами:



1. Скоординированные атаки участников



Террористические группировки могут планировать, организовывать, координировать и осуществлять нападения по всему миру, используя афганскую территорию в качестве убежища и применяя все инструменты, которые сейчас находятся в их распоряжении: полигоны, добровольцев, финансовые ресурсы, доступ к оружию и взрывчатым веществам, средства связи и др.



Эти атаки могут быть совершены членами группировок, спланированы и организованы группами внутри Афганистана и их ячейками по всему миру.



2. Атаки заговорщиков-одиночек



Террористические группировки на территории Афганистана могут способствовать подготовке атак, осуществляемых в одиночку отдельными лицами, связанными с группировками по всему миру. Содействие им оказывается путем подготовки необходимых средств, оружия и взрывчатых веществ, выбора целей и наблюдения за ними – все это является одной из основных составляющих терроризма. Без убежищ и ресурсов, предоставляемых террористическими группировками, ведение подобной деятельности крайне затруднительно для одиночек.



3. Атаки аффилированных одиночек



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в проблемы семьи и детей. Фото ReutersТеррористические группировки, присутствующие на территории Афганистана, могут направлять своих аффилированных членов в различные целевые пункты, обрисовывая им в общих чертах концепцию терактов, которые одиночки планируют, организуют и осуществляют уже самостоятельно, не получая никакой дополнительной помощи от группировок.

Такие нападения трудно предсказать и предотвратить, поскольку отдельные злоумышленники часто действуют самостоятельно, практически не координируя действия со своими группировками. Опять же, нахождение экстремистских организаций в безопасных убежищах имеет решающее значение для выявления, вербовки, радикализации и мотивации ими одиночек.



4. Атаки "волков-одиночек"



Террористические группировки в Афганистане могут вдохновлять людей, которые, не будучи с ними связанными планируют, организуют и осуществляют теракты по всему миру.



"Волк-одиночка" – это террорист, который совершает вооруженные нападения один, по идеологическим, социальным, психологическим или даже патологическим причинам, без явных связей с какой-либо группой и без прямой связи с экстремистской сетью на местности.



Есть два типа "волков-одиночек", хотя их характеристики могут частично совпадать.



Первый тип обусловлен психологическими факторами: такие люди страдают от проблем в семье, на работе или в обществе, и это заставляет их проецировать свою негативную энергию на других людей. Чтобы облегчить обиды, которые, по их мнению, приводят к внутренней неудовлетворенности, они мстят своему окружению до тех пор, пока об их проблемах не станет известно, в то же время стремясь к известности.



Второй тип "волка-одиночки" более распространен и более опасен, поскольку им движут идеологические или националистические настроения.



Понятие "волк-одиночка" впервые было использовано после того, как аффилированные боевики "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) совершили серию смертельных нападений на мирное население Европы и США.



Так называемая победа талибов над США, НАТО и Исламской Республикой Афганистан уже дала идеологический импульс исламистским группировкам и отдельным лицам по всему миру, что свидетельствует о возможности усиления радикализма. Массовое присутствие региональных и глобальных террористических группировок наряду с талибами в Афганистане с высокой долей вероятности продолжит порождать исламский экстремизм в странах Центральной Азии, среди мусульманского населения Китая, а также маргинализованных мусульманских общин Европы и США. Потенциально это может привести к усилению старых и появлению новых форм терроризма.



СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЖИМУ ТАЛИБОВ



Вместе с тем следует отметить, что в данный момент в Афганистане нарастает вооруженное сопротивление талибам. На сегодняшний день возникло не менее 14 группировок, в их числе: "Фронт национального сопротивления", "Фронт свободы Афганистана", "Высший совет сопротивления", "Восстание свободы" и другие, многие из которых уже ведут боевые действия против талибов в различных частях страны.



Хотя в настоящее время эти формирования невелики, объединившись, они вполне могут превратиться в крупное и серьезное движение сопротивления. Это связано с тем, что все средства и предпосылки, необходимые для возникновения масштабного движения сопротивления, у них есть. Растет массовое недовольство проводимой талибами политикой, ухудшается состояние экономики, игнорируются права женщин и этнорелигиозных меньшинств. Кроме того, Афганистан переполнен оружием и боеприпасами.



Ранее СМИ сообщали, что о себе стали заявлять новые полевые командиры в Парване, Каписе, Джаузджане, Фарьябе, Сари-Пуле и других районах. В зарождающемся сопротивлении будут играть важную роль такие известные персоны, как находящийся в Узбекистане генерал Абдул-Рашид Дустум, как Атта Мохаммад Нур, Мохаммад Мохаккик, Карим Халили и другие, а также новые и молодые представители таджикской, хазарейской и узбекской общин.



Одним из ярких примеров является Ахмад Масуд и его "Фронт национального сопротивления". Также сообщается, что состоящая из хазарейцев бригада Фатимиюн уже начала реорганизовываться для войны против талибов.



Таким образом, появление антиталибского вооруженного сопротивления может быть использовано в качестве инструмента давления на руководство движения для смягчения его позиции в отношении ряда политических и социальных вопросов.



Однако обострение вооруженного конфликта в Афганистане не отвечает интересам региона и всего мира, так как оно приведет к дальнейшей нестабильности и эскалации насилия в стране. Ухудшение внутриполитической обстановки может вызвать еще большие волны миграции, спровоцировать рост организованной преступной деятельности и усиление террористической угрозы.