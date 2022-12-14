 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.12.2022
11:06  Блинкен выступил с обвинениями в адрес ЧВК "Вагнер". Может его кувалдой?
11:03  Задержан бывший вице-мэр Бишкека Алимбек Абдылдаев. Разворовал "Бишкексвет"
11:02  Дети Греты. КырПравительством назначен глава "Фонда зеленой энергетики"
10:55  Каспий ждет судьба Арала? Благодаря придумке каз-чиновников "Инжу Маржан"
10:51  День вывода советских войск из Афганистана хотят сделать праздничным днем в Казахстане?!
09:56  Тунис парализован забастовками хлебопеков и фармацевтов, - Равиль Мустафин
09:48  Индия таскает каштаны из огня для Запада? - В.Павленко

07:44  Саакашвили "умирает уже год и все не умрет", - МК
00:34  Афганистан превращается в заповедник террористов. Cопротивление режиму нарастает и влечет новые угрозы миру, - Л.Шашок
00:31  Гибридная война и момент внезапности, - А.Бартош
00:30  Пекин нашел зачинщиков ковидных протестов. Китай обвиняет в организации волнений иностранцев
00:15  Самую острую проблему Казахстана может решить только Россия
Четверг, 15.12.2022
22:06  Я не мырк. Вице-мэр Бишкека Орунтаев ответил на заявление депутата Бекешева
21:42  Первая жертва европейской зимы. Правительство Словакии отправлено в отставку
18:42  Ватикан принес официальные извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах
18:00  Первых леди Турции и Азербайджана принимала супруга экс-президента Туркменистана
17:55  Соединенные Штаты не смогут отказаться от собственной глупости, даже если захотят, - Стивен Уолт
17:50  В Европу возвращается мрачное Средневековье, - Стивен Мур
17:33  "Медвежья услуга" от таджикских чекистов, - К.Ларионов
17:15  Бунт на незалежном корабле: Кличко поднимает громадян на баррикады против Зеленского, - СП
16:26  Министру экологии Киргизии запретили выступать в парламенте на русском языке
15:43  Наши наступают! Метр за метром, дом за домом, - Иван Охлобыстин
15:10  Что произойдет, если события пойдут по сценарию США, - Е.Халилов
13:58  Китай хочет платить за саудовскую нефть в юанях
13:41  Страна-наемник, страна-смертник, страна-зомби... во что Запад превращает Украину, - Андрей Фефелов
13:12  В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов
13:10  Борьба с наркотиками в Казахстане – "синтетики" наступают, - В.Щекунских
13:02  Не хамите наследному принцу! Как Пекин отвоевывает у Вашингтона регион Персидского залива, - В.Павленко
12:55  А мы к вам! Немцы едут перезимовать в Калининград
12:31  Asia Times: Западный миропорядок изжил себя. Миру нужны новые правила
11:24  Новый район Акмолинска-Целинограда-Нур-Султана-Астаны назовут... "Караоткель"
11:17  Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
09:25  Кто поджигает Азию? - Артем Игнатьев
09:11  Анкара ведет свою лукавую игру – ослабляя ЕС и сдерживая Россию, - Айнур Курманов
08:54  Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский
08:50  В Киргизии голодают уже 8 полит-заключенных
02:18  Албанцы силой захватили власть в главном сербском муниципалитете Косово
00:51  Китай попал в центр арабо-иранского спора, - НГ
00:49  Турция осталась без туркменского газа, - В.Панфилова
00:07  Вышел в свет 2-томный труд Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана" (1917-1925 годы)
Среда, 14.12.2022
21:31  Медведев (экс-президент РФ) обозвал Левитса "недопрезидентом Латвии"
19:35  Кыргызстан приобрел новый вертолет Airbus H145. Садыр Жапаров протестировал его
19:01  За счет чего будут покрывать дефицит госбюджета Таджикистана в 2023 году?
18:57  В Таджикистане открыли "Фонд развития инноваций и промышленности"
18:53  Чиновники Кыргызстана просят у ООН огромный грант для решения проблемы смога
17:10  Дуглас Макгрегор: Украина обречена...
16:34  Дезертировавший экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане
15:53  Токаев потребовал от зажравшегося олигарха Клебанова компенсацию жителям замерзшего Экибастуза
14:42  Оружейное лобби: Какой еще мир, если на кону миллиарды! - СП
14:28  О китайской идеологии. Ч. 1, - Валентин Катасонов
14:23  Индия "предает" Россию: интрига в стиле Болливуда
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саакашвили "умирает уже год и все не умрет", - МК
07:44 16.12.2022

Экс-президент Грузии в родной стране превратился в мем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в среду объявил голодовку, но уже через несколько часов решил ее отменить. Поводом для такой акции протеста стал отказ тбилисского суда обеспечить ему дистанционное участие в заседании. Суд перенес слушания на 22 декабря.

Экс-президент Грузии в родной стране превратился в мем

"Я получил послание от европарламентариев, которые категорически попросили меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, что я причиняю себе вред. При этом депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я плохо себя чувствую не потому, что специально не принимал пищу, а потому, что я отравлен", - объяснил Саакашвили окончание голодовки.

Ранее адвокаты экс-президента объявили, что в организме политика нашли следы мышьяка. А глава консилиума врачей, которых наняла семья Саакашвили, заявили о металле в его крови, допустив, что тот был отравлен. Они просят перевести его в берлинскую клинику Charite.

Михаила Саакашвили в Грузии обвиняют в растрате бюджетных средств, организации избиения спецназом МВД депутата Валерия Гелашвили, а также незаконном пересечении государственной границы в сентябре прошлого года. Экс-президент приговорен к шести годам тюрьмы. Сам он вину не признает и называет эти обвинения политически мотивированными.

После задержания Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Первая - сразу после заключения - продлилась 50 дней. В феврале этого года он потребовал адекватного медицинского обслуживания и прекратил акцию лишь на 20-й день. После этого, 12 мая, политик был переведен из места заключения в столичную клинику "Вивамеди" для медицинского обследования. Теперь сторонники экс-президента уверяют, что его там отравили...

С тех пор вопрос здоровья Саакашвили стал вечным спором между его семьей и властями. Первые заявляют, что состояние политика ухудшается, вторые убеждают, что поводов для беспокойства нет и ему обеспечен надлежащий медицинский контроль.

К дискуссии присоединились некоторые члены Европарламента. 14 декабря депутаты приняли резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия, в которой призывает к освобождению экс-президента и введению санкций против бывшего премьера страны Бидзины Иванишвили. Также там указывается требование к нынешнему лидеру страны Саломе Зурабишвили "использовать предоставленные конституцией полномочия" для освобождения Саакашвили.

Между тем специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеокадры из палаты Саакашвили в клинике "Вивамеди". На них показано, что экс-президент с медперсоналом ведет себя агрессивно, не дает врачам к нему приближаться, кидается вещами, делает вид, что падает с кровати. А когда никого рядом нет, ведет себя вполне адекватно и даже с аппетитом что-то вкушает за небольшим столом. Как утверждает Минюст, большинство заболеваний, которые ставят Саакашвили "независимые медики", тот попросту симулирует.

О ситуации вокруг бывшего президента страны "МК" поговорил с политологом Арчилом Сухарулидзе:

- Ничего нового с Михаилом Саакашвили не происходит. Как только он угодил в тюрьму, риторика была следующая: он не должен там находиться по разным причинам. Одна из главных - неприлично стране, которая собирается в Европейский союз, держать экс-президента в тюрьме. Оказалось, что этот аргумент не очень действенен, особенно учитывая те уголовные обвинения, которые были выдвинуты против него.

Следующий аргумент - его можно простить, чтобы он уехал на Украину и продолжил там свою работу. Но он тоже не сработал, потому что правящая партия четко осознает, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутренние дела страны.

И последний аргумент - Саакашвили болен. Умирает он, честно говоря, уже весь последний год. Все не умрет. И все эти анонсы голодовки каждый раз случаются перед особенно важными мероприятиями, например, Новым годом.

Он хочет ситуацию накалить и посмотреть: готов ли уже народ выйти ради него на митинг. Однако отношение к нему черствое и однозначное. Никто никуда выходить не собирается. Надеюсь, скоро эта риторика закончится, и мы продолжим спокойно жить.

- Это портит отношение Грузии с Евросоюзом?

- Я сказал бы так, что есть определенное количество людей в ЕС, которые называют себя друзьями Грузии, но на самом деле хотят курировать страну. Они же являются друзьями Саакашвили, поэтому пытаются поставить вопрос ребром: если экс-президента освобождают, то дорога в Европу будет открыта. А если нет, то тогда мы все пророссийские и идем в направлении России.

Подобная риторика наносит урон прежде всего самому Евросоюзу. Обычные люди, которые на это все смотрят, задаются очень простым вопросом: когда система давит граждан, у которых нет политической поддержки, то все эти парламентарии особенно не тревожатся. А когда дело касается их друзей, вот тогда они уже начинают активно работать. Все это еще больше поднимает евроскептицизм.

- Идею с освобождением Саакашвили продавить не получится?

- Нет, потому что к Саакашвили симпатий нет. Люди видят, что он миллионер и все члены его семьи тоже миллионеры. Его тюрьма - пятизвездочный отель, где за ним ухаживают, как ни за одним человеком в Грузии.

Заявления Европарламента, что освобождение Саакашвили связано с будущим Грузии в Европе, людям также не понятны. Как человек, против которого есть такие серьезные обвинения, может решать будущее страны? Все это в правящей "Грузинской мечте" хорошо понимают, как и отношение к европарламентариям в Грузии.

Елена Синявская

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671165840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  