Тунис парализован забастовками хлебопеков и фармацевтов, - Равиль Мустафин

09:56 16.12.2022

15.12.2022



Местная оппозиция призывает бойкотировать парламентские выборы

Равиль Мустафин



В Тунисе вспыхнули протесты против запланированных на 17 декабря парламентских выборов. Фронт национального спасения, коалиция оппозиционных партий, включающая в себя умеренное исламистское движение "Эн-Нахда", организует демонстрации, участники которых требуют возвращения того, что они называют конституционным процессом, и отставки президента страны Каиса Саида.



На днях сторонники оппозиции прошли маршем по центральным улицам тунисской столицы, скандируя лозунги "Саид, убирайся", "переворот не пройдет". Есть и чисто экономические требования: остановить рост безработицы и инфляции, которая в ноябре достигла 9,8%.



Выступавшие на акции протеста лидеры политических партий и движений, противостоящих действующему главе государства, призвали бойкотировать предстоящие выборы, которые воспринимаются в этой североафриканской стране как нелегитимные. Глава Фронта национального спасения Ахмед Наджиб Челли обвинил Саида в организации недемократического переворота и возвращении страны к автократии. Президент еще 25 июля 2021 года уволил премьер-министра и приостановил работу парламента, чтобы править страной с помощью своих указов. В конечном итоге Саид попал в глухую изоляцию в собственной стране в результате своих антиконституционных действий.



В этом году президент Туниса добился принятия новой Конституции. Она была одобрена на референдуме, который прошел при низкой явке. Новая Конституция дает Саиду всю полноту исполнительной власти и ослабляет власть законодательную. В сентябре в одностороннем порядке были приняты поправки к закону о выборах 2014 года, которые уменьшили роль политических партий в жизни страны и работе парламента. Теперь избиратели будут выбирать кандидатов в депутаты парламента индивидуально, а не по партийным спискам.



Предпринятые Саидом шаги разозлили большинство политических партий. Они решили бойкотировать выборы в новый парламент, который будет иметь меньше полномочий, чем предыдущий. Голосование 17 декабря рассматривается ими как еще один шаг в сторону создания сверхцентрализованной политической системы, фактически диктатуры президента. Тунисцы, даже те, которые поначалу поддерживали президента Саида, все больше разочаровываются в его программе. Разочарованию способствует и экономический кризис, который сопровождается ростом цен на продовольствие и нехваткой основных субсидируемых товаров.



Отдельный митинг протеста должны были проводить пять тунисских политических партий – "Демократическое течение", Рабочая партия, Республиканская партия, "Демократический форум за труд и свободы" и "Демократический модернистский полюс". Однако в последний момент это мероприятие было отложено без объяснения причин. Правда, некоторые наблюдатели считают, что указанные партии просто не хотят, чтобы их смешивали с теми, кто поддерживает "Эн-Нахду".



Протесты протекают на фоне закрытия тысяч пекарен по всему Тунису. Первая попытка провести аналогичную забастовку была предпринята около двух месяцев назад из-за невыплаты правительством просроченных субсидий на хлеб. Однако начатая в октябре забастовка была приостановлена после того, как кабинет министров пообещал покрыть все долги в сумме 24 млн долл. Свои обещания правительство не сдержало. По всей вероятности, из-за того, что по условиям сделки с Международным валютным фондом на сумму 1,9 млрд долл. тунисское руководство обязалось свернуть программу субсидирования товаров первой необходимости.



На этот раз к призыву Национального союза владельцев пекарен начать бессрочную забастовку присоединилось более 3,1 тыс. пекарен, представляющих более 90% субсидируемых государством производителей хлеба в Тунисе. Владельцы пекарен требуют выплаты долгов по субсидиям за 14 месяцев, которые, по оценкам профсоюзных деятелей, составляют 260 млн динаров, или 80 млн долл. По словам главы профсоюзов владельцев пекарен Мухаммеда Буанана, субсидии на товары первой необходимости являются крайне чувствительным политическим вопросом в Тунисе, где кризис госфинансирования неоднократно вызывал нехватку сахара, муки, других товаров первой необходимости.



Забастовкой охвачен и тунисский фармацевтический сектор. Аптекари жалуются на нехватку лекарств от хронических заболеваний. С недавнего времени тунисцы не могут найти в продаже более 300 наименований наиболее распространенных фармацевтических препаратов.



Между тем Саид в настоящее время находится в Вашингтоне, куда он был приглашен президентом США Джозефом Байденом для участия в саммите глав США–Африка. Пользуясь случаем, базирующаяся в Соединенных Штатах тунисская правозащитная организация "Тунисская объединенная сеть" (TUN) обратилась к главе американской администрации с просьбой "противостоять" политике тунисского лидера. Тунисские правозащитники заявляют, что с момента переворота в июле прошлого года они зарегистрировали десятки нарушений прав человека в Тунисе, в том числе похищения и тайные задержания, репрессии военных против гражданских лиц, ограничения свободы слова, преследования инакомыслящих и т.д. Несколько раз в Тунис за последние полтора года приезжали члены американского Конгресса, которые пытались уговорить президента этой североафриканской страны вернуться на демократический путь. Однако их увещевания, похоже, эффекта не дали. Пока есть все основания считать, что кризис будет разрастаться.