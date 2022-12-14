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Каспий ждет судьба Арала? Благодаря придумке каз-чиновников "Инжу Маржан"
10:55 16.12.2022

Экологическая катастрофа: второе "море" планируют создать в Актау

Масштабный проект инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангистау "Инжу Маржан" одобрен на координационном совете области, акиматам были даны поручения. Но независимые экологи прогнозируют: если этот проект стартует, то Каспий ждет судьба Арала, передает Zakon.kz.
О том, что необходимо создать туристическую зону и искусственное море, прорыв каналы и затопив часть местности Ащисор и впадины Карагие, говорили еще несколько лет назад. Тогда на разработку ТЭО даже выделили 100 млн тенге, однако проект так и не начали реализовывать. Спустя почти пять лет о проекте заговорили вновь, только сделали его еще масштабнее.

Уже все рассчитали, но без общественности
Согласно презентации, которую представили на координационном совете области, это будет инфраструктурно-рекреационный комплекс с рыбным кластером, а также с глубоководным портом. Стоимость проекта – 239 миллиардов тенге, при этом 80% – это собственные средства (вероятно, бюджетные), а оставшиеся 20 – иностранные инвестиции.

На первой стадии предлагается залить водой сор "Инжу Маржан" вплоть до Курыка, затем прорыть каналы и построить разного рода гидротехнические сооружения, создав залив в местности Ащисор. Здесь, уже начиная со следующего года, планируется выращивать рыбу и строить туристические объекты.

Вторая стадия должна стартовать в 2024 году – тогда начнется строительство в этой местности глубоководного порта с нефтеналивными причалами.

Третья стадия предполагает заполнение морской водой части впадины Карагие. В итоге, согласно презентации, в затопленной степи и во впадине будет создан курорт с санаториями, отелями, аквапарками, искусственными островами с подводными ресторанами, яхт-клубом, школой дайвинга, водопадами и смотровыми площадками, геотермальными лечебницами и игорными зонами.

Мнение экологов: сплошные минусы
Никаких общественных слушаний и научных изысканий проведено не было. Экологи отмечают – если этот проект будет реализован, то наступит настоящая экологическая катастрофа. Первое, о чем переживают экологи – это уникальное озеро Караколь, где гнездятся и бывают пролетом более сотни видов птиц, причем многие из них краснокнижные. Первый этап проекта предусматривает создание лагуны возле этого озера.

"Никаких расчетов не привели – какой объем воды потребуется для затопления, потому что, скорей всего, их никто не делал. Чтобы ее заполнить, надо перекрыть канал. Что будет дальше с озером, не ясно, ведь, если его отрежут от моря, то возникает вопрос о восполнении, воспроизводстве биоразнообразия в самом Караколе. Здесь нужны исследования, ведь это кормовая база для птиц. Кроме того, местность, которую планируется затопить – это сор, там много соли. Как там планируется выращивать рыбу без научного подхода?", – говорит руководитель НПУ "Эко Мангистау", депутат актауского городского маслихата Кирилл Осин.
Он напоминает, что и впадина Карагие, и озеро Караколь относятся к особо охраняемым природным территориям. Много у эколога вопросов и ко второму этапу, по которому собираются строить в затопленном Ащисоре курорт и глубоководный порт с нефтеналивными причалами.

Проектируемый район, то есть Ащисорская впадина, находится в зоне повышенной солнечной радиации, пыльных бурь, резкого колебания годовых и суточных температур, малого количества осадков, залегания нефтяных и газовых месторождений, месторождений фосфоритов, урана, строительных материалов. Наличие урановых залежей вызывает у эколога опасения и сомнения в будущем "искусственного моря".

Мечты проектировщиков о третьем в регионе глубоководном порте эколог также вдребезги разбивает.

"Конечно, при большом желании можно выкопать все, что угодно, но, несмотря на большую глубину, это будет отстойник, болото. Оно будет постепенно заиливаться. И дальнейшее содержание порта будет под вопросом. Да и вообще, такое ощущение, что этот проект оторван от реальности. Как разработчики представляют себе и порт, и тут же дайвинг центр, и аквапарк?", – говорит Кирилл Осин.
Впадина находится ниже уровня моря, поэтому, чтобы ее затопить, предлагается прорыть каналы, соответственно, из моря уйдет колоссальный объем воды. А это отрицательно скажется на уровне Каспия, который уже сейчас быстро снижается – считают экологи.

"Никакой логике это не поддается. Можно было бы понять, если бы этот проект предложили во время подъема уровня Каспия. Но сейчас наоборот идет понижение. Каспий и так не добирает воду из Урала и Волги, а тут – еще одно море! Здесь стоит вспомнить про Арал, ведь Каспий может повторить его судьбу по вине казахстанских чиновников. Мы не можем предвидеть, какие будут последствия", – говорит Адильбек Козыбаков, член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "EcoJer", член Общественного совета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Не все так просто: исследования все же проводились
Инициатором проекта является экс-министр транспорта и коммуникаций, а также экс-глава КМГ и Казахстанского института нефти и газа Серик Буркитбаев, ныне занимающийся разработкой нескольких проектов, в том числе изучением побережья Каспия.

Серик Буркитбаев не раз отмечал в комментариях СМИ, что впадина Карагие – один из самых глубоких в мире каньонов, который когда-то был частью Каспийского моря, но потом места соединений с Каспием были занесены песком и землей. Его глубина достигает 130 метров ниже уровня моря. И именно это, по его словам может стать положительным моментов в строительстве нового порта.

Также ссылаясь на источники ХVII-XVIII веков Серик Буркитбаев обращает внимание на то, что Карагие был фактически заливом. Глубина впадины Ащысор чуть меньше, но как напоминает Буркитбаев, она в прошлом также была частью Каспия. Вот здесь, считает он, и можно построить полноценный порт со всеми необходимыми инфраструктурными объектами, удобным дном.

Для сравнения: глубина акватории паромного комплекса Курык – до 7 метров. В морском порту Актау также требуются дноуглубительные работы, причем их нужно будет проводить как в порту Актау, так и в портах приема нефти. Иначе большие суда попросту не могут зайти в порты.

По словам Серика Буркитбаева, преимущество его идеи еще и в том, что вначале порт можно построить на суше, когда он еще не соединен с морем. Это в десятки раз дешевле, чем расширять или строить новый порт. А когда порт будет отстроен, его можно будет соединить с Каспием.

Буркитбаев уверяет, что были проведены технические изыскания этого проекта и получены положительные заключения мировых экспертных компаний.

Мы не одни на Каспии и нужны исследования – экологи
Каспийское море не принадлежит только одной стране – напоминают экологи. Поэтому считают, что все запланированные масштабные работы на Каспии должны рассматриваться в трансграничном аспекте, так как это будет потенциально иметь влияние на уровень моря у всех стран Прикаспия.

Кроме того, искусственное море может негативно отразиться даже на климате Мангистау.

"В Актау летом очень сильная влажность, а зимой влажный морозный воздух. И если создадут дополнительную водную поверхность, то испаряемость и влажность повысятся еще больше. Не надо быть ученым или каким-то исследователем, чтобы логически понять, что так и будет", – отмечает Адильбек Козыбаков.
Если испарение морской воды в замкнутом водоеме неизбежно, то, как утверждают экологи, через несколько лет там проявится мирабилит (соль). Он будет высыхать и разносится ветрами. Пример соле-пылевых бурь – это Бухара, Самарканд и Ашхабад. Из-за соли и без того редкая растительность в Актау будет окончательно уничтожена.

Экологи отмечают – нужны полноценные научные исследования, экспедиционные работы, чтобы изучить растительный и животный мир в зоне будущего затопления. А это может занять несколько лет.

"Конечно, можно, как говорится, и на коленке "состряпать" эти исследования. Тогда и за месяц напишут. Но тогда это может быть экологическая катастрофа", – говорит Кирилл Осин.
Социальный аспект горит красной точкой
Есть в будущем проекте искусственного моря и социальный аспект.

"Если инвестор заходит в проект, то государство проводит все коммуникации: газ, свет, воду, дороги. И если просто "пилить" бюджет и тянуть эти коммуникации, то это кощунство по отношению к местному населению. В селе Курык канализационные стоки льются по улицам, а Актау сидит без воды, так как изношенность коммуникаций уже достигла критической отметки. То есть, чтобы реализовывать этот проект, нужно для начала привести в порядок то, что есть, а не строить воздушные замки", – говорит Кирилл Осин.
Кирилл Осин уже отправил депутатский запрос председателю координационного совета, акиму области Нурлану Ногаеву. К слову, ответа от чиновников журналисты так и не смогли получить. Недавно назначенный руководитель областного управления туризма отправил в управление инвестиций, а оттуда отправили снова в управление туризма, то есть, "концов тут не найдешь".

Согласно протоколу заседания координационного совета, акиматам города Актау, нескольких районов, управлению рыбного хозяйства, управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области дано поручение: "с привлечением заинтересованных государственных органов, представителей бизнес-сообщества, научного, экологического сообщества, общественности и других заинтересованных лиц с учетом наличия поручения Правительства по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, развитию рыбного кластера, а также в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы дополнительно тщательно проработать проект "Инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангыстау (Инжу-Маржан) с учетом строгого соблюдения действующего законодательства РК в сфере экологии, водных, земельных, природных ресурсов, культуры и других с внесением ряда конкретных предложений в Правительство, центральные государственные органы с рассмотрением возможности проведения конференций, круглых столов, встреч, совещаний для дальнейшей проработки реализации указанного проекта".

Кроме того, акиматам дано задание – рассмотреть возможность резервирования земельных участков для реализации этого проекта.

Кирилл Александров

Источник - Zakon.kz
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