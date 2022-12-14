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|Дети Греты. КырПравительством назначен глава "Фонда зеленой энергетики"
11:02 16.12.2022
16 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Эмилбек Орозбаев назначен директором Государственного учреждения "Фонд зеленой энергетики при кабинете министров Кыргызской Республики". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее решение подписал Акылбек Жапаров.
Напомним, в ноябре создан Фонд зеленой энергетики.
Решение принято для формирования эффективной системы государственного управления в сфере зеленой энергетики. Одновременно утверждены также положение о Фонде зеленой энергетики и схема управления организацией.