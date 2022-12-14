Задержан бывший вице-мэр Бишкека Алимбек Абдылдаев. Разворовал "Бишкексвет"

11:03 16.12.2022

16 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Бишкеке задержали бывшего вице-мэра. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, в коммунальном предприятии "Бишкектеплоэнерго" и муниципальном предприятии "Бишкексвет" выявили коррупционные механизмы.



"С 2019 по 2021 год руководством Бишкексвета организованы систематический незаконный вывод и присваивание бюджетных средств предприятия в особо крупном размере. В частности, без наличия утвержденных и законных источников финансирования, путем искусственного завышения расходной части произведен капитальный ремонт зданий и сооружений МП "Бишкексвет". Кроме того, выявлен факт хищения основных средств (дымовой трубы) предприятия стоимостью порядка 2 миллионов 300 тысяч сомов", - говорится в сообщении.



Также в 2016-2019 годах в результате неправомерных действий руководителей КП "Бишкектеплоэнерго" при выдаче разрешительных документов и подключении к тепловым сетям строительных объектов бюджетным интересам коммунального предприятия нанесен ущерб в 31 миллион сомов.



Отмечается, что в период функционирования указанных коррупционных составляющих директором КП "Бишкектеплоэнерго" и МП "Бишкексвет" являлся А.А.А., ранее занимавший должность вице-мэра города по вопросам ЖКХ.



15 декабря бывшего чиновника задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.



Согласно данным, под инициалы А.А.А. подходит бывший вице-мэр Алимбек Абдылдаев.



В 2020-м его уже доставляли на допрос в ГСБЭП. Однако чем закончилось дело, неизвестно.