Блинкен выступил с обвинениями в адрес ЧВК "Вагнер". Может его кувалдой?

11:06 16.12.2022

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам саммита США – Африка заявил, что на африканском континенте частная военная компания "Вагнер" якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.



Он отметил, что его ведомство расследовало действия ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По словам Блинкена, задокументирована эксплуатация ресурсов, которой якобы занимается частная военная компания. Госсекретарь США заверил, что "вагнеровцы" якобы вмешиваются в миротворческие операции Организации Объединенных Наций.



Существует "длинный перечень" их "плохих поступков", поделился подробностями Блинкен, добавив, что на полях саммита ЧВК неоднократно фигурировала в разговорах.



Артем Кошеленко