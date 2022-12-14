В Узбекистане планируют запретить пропаганду "противоестественных отношений однополых лиц"

12:50 16.12.2022

В Узбекистане планируется запретить пропаганду "противоестественных отношений между однополыми лицами" в средствах массовой информации, а также в интернете, в том числе блогерами. Эта фраза содержится в проекте Информационного кодекса, разработанного Агентством информации и массовых коммуникаций и выставленного на обсуждение.



Кодекс должен объединить восемь действующих законов, касающихся сфер информатизации, распространения и свободы информации, журналистики и СМИ, открытости госорганов и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью.



Фраза "противоестественные отношения между однополыми лицами", которой нет в действующем законодательстве, встречается в двух статьях предлагаемого кодекса:



Статья 45. "Обеспечение информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет" (это дополненная статья 12−1 закона об информатизации "Распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет":



"Владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязан не допускать использование своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, в целях… пропаганды противоестественных отношений между однополыми лицами…".



Статья 54 "Недопустимость злоупотребления свободой средств массовой информации" (дополненная одноименная статья 6 закона о СМИ):



"Не допускается использование средств массовой информации в целях… пропаганды противоестественных отношений между однополыми лицами".



Понятие "блогер" в кодексе предлагается оставить без изменений: "физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации".