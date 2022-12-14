Настольная книга президента: 200 лет назад родился автор "России И Европы" Николай Данилевский

13:09 16.12.2022

МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ



НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРЕЗИДЕНТА: 200 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ АВТОР "РОССИИ И ЕВРОПЫ" НИКОЛАЙ ДАНИЛЕВСКИЙ



Среди русских мыслителей XIX века немало тех, чьи труды с каждым днем становятся все актуальнее. Но именно Николай Данилевский в своей книге "Россия и Европа", вышедшей еще в 1869 году, дал четкий диагноз нашим отношениям с Западом, разъяснив, почему Европа враждебна России, и определив место русской цивилизации в мировой истории.



"Друзей у нашей Руси нет!"



Да ведь это – будущая настольная книга всех русских надолго... Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на иных страницах, сходству выводов,



– именно так, эмоционально и даже восторженно отозвался Федор Достоевский о первых главах книги "Россия и Европа" сегодняшнего 200-летнего юбиляра Николая Данилевского (1822–1885). Главах, посвященных враждебности Запада к России и нашим коренным отличиям, которые были опубликованы в 1869 году в славянофильском литературно-политическом журнале "Заря".



Сама эта книга была написана в очень важный и показательный период русской истории: между двумя большими войнами, Крымской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878). То есть в то самое время, когда Россия уже была унижена военным поражением от Запада, в Крымской войне неожиданно для многих вставшего на турецкую сторону. Лишь бы остановить усиление русской Империи и не допустить возрождения христианского Царьграда – Константинополя.



Даже самые консервативно настроенные русские аристократы тех лет никак не могли понять: почему же Европа, сначала освобожденная Россией от Наполеона, а затем при русской же помощи избавленная от революционной смуты 1840-х годов, так нас ненавидит? Казалось бы, говорим на одном языке (не секрет, что для многих дворянских детей русский был вторым, а порой и третьим). Следуем той же европейской моде. Отдыхаем, а порой месяцы и даже годы проводим в одних и тех же городах: от Парижа до Баден-Бадена и Флоренции. Но... Мы для них "почему-то" враги. Хотя, казалось бы, "нормально же сидели".



Ничего не напоминает? Разве только нынешняя "аристократия" пожиже. И если дворянские дети тех лет, не вполне осознавая причины западной ненависти к русским, тем не менее отважно сражались с теми, с кем еще вчера дружески выпивали на Шанз-Элизе, то сегодняшним – куда привычнее "штурмовать" Верхний Ларс. Впрочем, не будем обобщать. Обобщению поддается лишь общее непонимание упомянутой западной ненависти. Детально разъясненной Николаем Данилевским в "России и Европе". Начиная с поэтического эпиграфа:



Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья

Тысячеглавой лжи газет,

Измены, зависти и страха порожденья.

Друзей у нашей Руси нет!







Источник цитат главы Государства Российского



Император Александр III Миротворец "Россию и Европу" читал. А потому корни его крылатой фразы "у России есть только два союзника – ее армия и флот" очевидны. Сегодня же, без малого полтора столетия спустя, Данилевского начал цитировать и Владимир Путин. А потому есть надежда, что и для него "Россия и Европа" стала настольной. Так, в своей последней Валдайской речи в октябре 2022 года глава государства процитировал принципиально важные слова мыслителя:



Прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях.



Этот тезис Николая Данилевского является одной из ключевых основ его критики западной цивилизации, которая в XIX веке уже вовсю претендовала на универсальный "общечеловеческий" характер. Принимая свои ценности за абсолют, навязывая их всему миру. Да, сам автор "России и Европы" оперировал несколько другими понятиями, больше говоря о культуре, но уже тогда четко осознавал опасность однополярного мира:



Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны.



Именно отсюда – четкое выделение Данилевским ряда "культурно-исторических типов", предвосхитивших теорию цивилизаций западных мыслителей XX века – Шпенглера и Тойнби. Таких типов автор "России и Европы" в истории насчитал ровно десять. Египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, или древнесемитический, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический, или аравийский, и германо-романский, или европейский. При этом Россию и славянство Данилевский выделил в качестве принципиально нового культурно-исторического типа, отличного от европейского:



Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны... В политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб, – отмеривание тою же мерою, которою нам мерят.



Не правда ли, метко и крайне актуально именно сегодня, в 2022 году? Впрочем, еще в ноябре 2018-го Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Всемирного Русского Народного Собора, заявил, что Россия – уникальная цивилизация, процитировав слова именно Николая Данилевского:



Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Хочу напомнить слова выдающегося русского мыслителя XIX века Николая Данилевского: "Ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития". Сегодня понимание такой сложности развития цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира.







Что с того?



В рамках этого небольшого юбилейного текста мы не будем останавливаться на деталях наших, русских, различий с европейцами. Все это прекрасно изложено в "России и Европе", которую стоило бы настоятельно порекомендовать к прочтению, по меньшей мере всем сотрудникам нашего МИД. В идеале – со сдачей чиновниками внешнеполитического ведомства по этой книге зачета.



Нет, конечно, Николай Данилевский – не Карл Маркс, чье учение якобы "всесильно, потому что оно верно". С тезисами автора "России и Европы" вполне можно дискутировать. В том числе – относительно того, является ли наш русский культурно-исторический тип единым со славянством в целом (и есть ли вообще такое "целое"). События последних лет наглядно показали ошибку панславистов. И правоту того же Достоевского, который еще полтора столетия назад в своем "Дневнике писателя" ясно показал, как к нам, русским, относятся и будут относиться эти неблагодарные "братья по крови":



Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!.. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.



Словом, читайте классиков русской консервативной мысли. И вспоминайте о них не только в юбилейные дни. Хотя надо признать, что сегодняшний юбилей на государственном уровне отмечен, мягко говоря, явно недостаточно. И в том же Крыму, где на территории своего бывшего имения в Мшатке покоится Николай Данилевский, несмотря на призывы местной Общественной палаты переименовать республиканскую научную библиотеку в его честь, это решение пока подвисло. Библиотека же до сих пор носит имя... украинского писателя-революционера Ивана Франко. Известного своей ненавистью к Российской Империи.



Не говоря уже о том, что о другом величайшем русском консервативном мыслителе тех лет, Константине Леонтьеве, знают лишь немногие исследователи. А последние тома его собрания сочинений, издаваемого несколькими самоотверженными людьми без малейшей помощи государства, вышли тиражом всего в 300 (!) экземпляров. Несмотря на то, что Леонтьева Путин тоже цитировал. И в то же самое время наши города и веси до сих пор переполнены революционными топонимами, названиями в честь откровенных русофобов и террористов. Время менять имена.