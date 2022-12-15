Казахстан впервые отмечает переформатированный "День памяти национальных героев"

13:40 16.12.2022

День Независимости впервые отмечают в новом формате Казахстане, передает корреспондент агентства.



Отметим, что в 2022 году День Независимости впервые отмечается в новом формате – отныне 16 декабря является Днем памяти национальных героев Казахстана. Предложение на национальном курултае 16 июня выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев, который тогда же сообщил о возвращении Дню Республики статуса национального праздника, вновь с 2022 года отмечаемого ежегодно 25 октября.



Мероприятия, посвященные Дню Независимости, в пятницу пройдут по всему Казахстану, но основные из них по традиции состоятся в Астане и Алматы.



Отметим, что в связи с тем, что праздник выпал на пятницу, для всех, у кого пятидневная рабочая неделя, в стране начались трехдневные выходные.



Напомним, 16 декабря 1991 года был принят конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.