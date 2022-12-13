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Афганистан и Пакистан обменялись ударами на границе
14:46 16.12.2022

13.12.2022 Анатолий Матвийчук

Многие арабские и ближневосточные СМИ вдруг, в один голос заявили, что руководство Талибан (организация запрещенная в России) начало боевые действия на границе, с регулярными силами Пакистана. Вот что написал информационный ресурс "Сангар" ("Сангар" является информационной площадкой Афганистана и стран Центральной Азии) :"Силы "Талибана" вступили в бой с регулярной армией Пакистана на границе двух стран .На территории самого Пакистана есть разрушения, погибшие и раненые. Дополнительные силы "Талибана" прибывают на границу с Пакистаном, где сегодня вспыхнули бои. Ситуация грозит серьезной региональной эскалацией. Это самый серьезный инцидент между странами после установления власти талибов в Афганистане". Так что же происходит на границе Афганистана и Пакистана?. Что бы как-то разобраться в происходящем, нужно вспомнить события, происходящие в Сирии. Там правительство Башара Асада, при помощи ВКС России, разгромило основные силы ИГИЛ (организация запрещенная в России). При помощи США, огромная масса полевых командиров и боевиков (некоторые эксперты утверждают, что до трех тысяч человек) была переброшена на Север Афганистана , где они развернули свои силы, и вступили в открытую конфронтацию с боевыми группами Талибана.

Так вот. После встречи руководства Талибана , с представителем США по Афганистану Томасом Уэстом, наметилась тенденция на упрочнение положения Талибана, как организующей силы Афганистана. Вооруженные формирования ИГИЛ, при поддержке племенных отрядов в Хайбер Пахтунхва, решили воспрепятствовать возведению стены по "линии Дюранда". Первые выстрелы по пограничной страже Пакистана, прозвучали именно со стороны Афганистана. Руководство Талибана , в этом обвинило именно незаконные формирования ИГИЛ.

В обращении к населению страны руководители Талибана , указывают на явные признаки игиловских бандитов, которые пытаются прикрыться их именем:"Разве они не похожи на ИГИЛ в Сирии и Ираке?! Да! Именно они бежали в Афганистан после разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке и расширяются под знаменами группировки Талибан. Запад называет их противниками НАТО или афганскими ополченцами, когда они не имеют никакого отношения к Афганистану и его народу и являются выходцами из азиатских, африканских, арабских и других стран. После того, как мы увидели их казни в Фарахе, мы вспомнили казни ИГИЛ в Сирии! Слово "Талибан" для них только название, равно как и идеи и мышление никогда не изменятся" ( перевод с фарси ) .

Ответственными за бои , которые вспыхнули на пограничном переходе Спин Булдак , талибы в прямую обвиняют ячейку ИГИЛ – Хоросан, которые и спровоцировали конфликт.

Пакистан, согласно подписанному договору, обвинил правительство Талибов в нарушении пограничного режима.В своем ответе на обвинения Исламабада в связи с боестолкновением на КПП "Спин-Булдак" Абдул-Кахар Балхи, официальный представитель МИД "Талибана", призвал пакистанскую сторону пресекать провокации, которые могут вызвать насилие. Талибы считают инцидент трагическим и обещают принять меры со своей стороны. Интересные подробности парламенту сообщил пакистанский министр обороны Ходжа Асиф. По его словам, была повреждена секция заграждения на границе, пакистанцы его чинили, но талибы снесли ее на джипе и заявили, что разрешение на работы должен дать совместный погранкомитет. Потом они пошли на эскалацию и открыли огонь, позже в ход пошли минометы, в результате чего погибли 5 пакистанских граждан, еще двое скончались по дороге в Кветту. Ответным огнем убиты до 10 боевиков "Талибана". На последовавших переговорах талибы признали, что были неправы и принесли извинения.

Все эти события говорят о том, что в Афганистане, против правительства ТАЛИБАНА, зреет заговор. А подпитывают это заговор , финансово , спецслужбы из США и Британии. В ход идут подкупы, явный террор, саботаж и создание незаконных формирований. По имеющимся данным, на прошлой неделе в Афганистан, инкогнито, прилетал на своем личном самолете из Турции, бывший губернатор провинции Балх, олигарх и бывший хозяин всей северной части Афганистана Ато Мухаммад Нур. Он имел приватную беседу с исполняющим обязанности Министра обороны Афганистана Сироджидином Хаккани. Характерно, что Ато Мухаммад является ближайшим соратником Абдурашида Достума ( оппозиционный лидер, генерал , узбек по национальности) . В настоящее время численность его сторонников в Афганистане достаточно велика. То есть, Сироджидин Хаккани пытается укрепить свои позиции идя на сговор с бывшими врагами. Скорее всего это, многоходовая операция, скорее английских спецслужб, по созданию активной оппозиции для свержения правительства Талибов, и восстановления своего присутствия в этом регионе.

АфганистанИГИЛПакистанпровокацияТалибан

Поставка ЗАК Rheinmetall Skynex на Украину
13.12.2022 13:10:17 Максим Тумбарцев 765 0 0

Боевая машина зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skynex.

Стало известно о планируемой поставке на Украину зенитного артиллерийского комплекса Skynex, производства немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall.

Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt, со ссылкой на информацию своих источников в правительстве Германии.

Согласно публикации газеты, на Украину в начале 2024 года будут поставлены два зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex, а также машины обеспечения. Контракт с производителем комплекса на сумму в 194 миллиона евро профинансирует правительство Германии.

Вероятно, Украина станет первым пользователем нового немецкого зенитного комплекса, так как ранее никто из других стран, а также вооруженные силы самой Германии не заинтересовались закупкой Rheinmetall Skynex для своих нужд.

35-мм боевой модуль Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetal проводил демонстрацию своего нового зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skynex осенью 2021 года, а впервые о разработке комплекса с 35-мм артиллерийским боевым модулем стало известно в 2016 году.

О новом немецком комплексе подробно рассказывается в материале ANNA-News "В Германии продемонстрировали новую зенитную установку".

Зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Skynex предназначен для поражения артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Пресс-служба концерна Rheinmetal в сообщении о поставке комплекса Rheinmetall Skynex неназванному иностранному заказчику (под которым по информации Handelsblatt скрывается Украина) отмечает использование 35-мм самоходной зенитно-артиллерийской установки Gepard в ходе конфликта на Украине говоря об актуальности использования 35-мм зенитных орудий на современном поле боя для поражения воздушных целей.

Источник - anna-news.info
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