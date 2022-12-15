Очищение. СВО трансформирует элиты России, - Сергей Переслегин

15:40 16.12.2022

Очищение.

СВО трансформирует элиты России

Сергей Переслегин



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, на стороне Украины воюет большое число наемников. Также мы видим действия ЧВК со стороны России. Сколь велика роль частных военных компаний в российско-украинском конфликте?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас на фронте – сотни тысяч людей. Для такого масштаба боевых действий не хватило бы численности ни наемных, ни профессиональных армий. Ясно, что на Украине противостоят друг другу массовые армии. Обе стороны конфликта провели мобилизацию: Киев – всеобщую в первый день СВО, Москва – частичную полгода спустя.



Но роль наемников в вооруженных формированиях Украины (ВФУ) существенна. Украина находится в тяжелом положении, хватается за любую помощь извне. Антирусская пропаганда на Западе очень сильна, поэтому желающих воевать на украинской стороне достаточно. При этом иностранные наемники хорошо подготовлены, в целом образованны. Они становятся костяком, укрепляющим среднего уровня части ВСУ, делая их более боеспособными. Это довольно серьезная помощь.



Но здесь есть проблема: наемник – не бескорыстный доброволец. Как правило, это профессионал, рискующий жизнью за деньги, и для него коэффициент вероятности умереть на фронте имеет значение. Если шанс погибнуть 10% – это одно, можно примерно прикинуть, сколько заплатят за риск смерти. Но если 10% – это вероятность выжить, то сумма вознаграждения уже не имеет значения, поскольку какой бы ни была сумма, вероятность ее получить очень мала. В таких условиях к нулю сведется и желание воевать.



"ЗАВТРА". Украинская сторона в живой силе несет значительные потери и с этой точки зрения становится все более и более непривлекательной для наемников?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Разумеется. Это меньше влияет на волонтеров, но у них нет специализированной военной подготовки, и они могут использоваться только для массовости в войсках.



В России ситуация другая. Я не стал бы участников частной военной компании рассматривать как наемников. Это посложнее конструкция. У нас в стране есть понимание того, что на Украине идет гражданская война с элементами внешней. В этих условиях население внимательно наблюдает за действиями отдельных представителей российской элиты, за тем, что они делают для обеспечения нашей победы. Ведь если ты выступаешь с патриотическими заявлениями, но твои дети учатся, к примеру, в Англии, а внуки имеют английское гражданство, ты в лучшем случае находишься в условиях конфликта интересов, а в худшем – просто работаешь на другую страну.



В обществе возник запрос на нескомпрометированные политические силы. Три требования твердо предъявляются элитам. Первое – эти люди не имеют за границей капиталов, недвижимости и проживающих там детей. Второе – у них слова не расходятся с делом. Третье – они прекрасно понимают, что в условиях войны именно элиты должны быть на передовой, важно, как воюют они, их дети и другие родственники. Рамзан Кадыров жестко выступает относительно ведения боевых действий на Украине. Мы сейчас не будем разбирать вопрос, обоснованна его критика или нет, но он имеет право говорить, потому что сам был на фронте, как и его дети.



"ЗАВТРА". Есть примеры губернаторов, дети которых на фронте...



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Об этом я и говорю, это очень важно! Настоящая российская элита сегодня – это люди, которые свою жизнь, свое существование, свое будущее и будущее своих детей связывают с Россией.



Или возьмем Евгения Пригожина с его ЧВК "Вагнер": у Пригожина недвижимости за границей нет, он внесен во все западные санкционные списки, сам воюет, соответственно, готов рисковать собой и своими людьми. Список можно продолжить.



В отличие от наемников на Украине, наши бойцы ЧВК – это люди, которые вызов, брошенный России, приняли как свой, как обращенный к ним лично. И они стали заметными фигурами, какими не были до начала СВО. Поэтому для нас частные военные компании – это не только военный ответ страны на реальную угрозу, но и один из способов кооптации в новую элиту, новый формат социальности, оказавшийся в нынешних обстоятельствах востребованным.



"ЗАВТРА". Насколько значимой может стать новая сила и какая реакция на нее будет у старых элит?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Российские элиты сейчас разделились. Одна часть ждет поражения в войне и рассчитывает получить что-то в качестве подарка от врага. Другая часть рассчитывает на победу России в украинском конфликте, но полагает, что это произойдет само собой. Третья часть состоит из тех, кто понимает, что страна столкнулась с угрозой своему существованию и ведет войну на выживание.



В связи с этим идет смена элитной модели. Та, что создавалась 30 лет назад после поражения в холодной войне и была ориентирована на ценности глобального мира, сегодня должна либо трансформироваться, либо уйти, в крайнем случае сильно потесниться. Поэтому реакция со стороны старой элиты вполне предсказуемая: она будет пытаться удержать свое положение. Но в условиях войны и по ее завершении, скорее всего, реванш ей взять не дадут.



Вспомним, какую значительную роль на постсоветском пространстве играли афганцы. Но из Афганистана Советский Союз ушел, то есть формально эта война была проиграна, и афганцы не добились решающего влияния в стране. Сегодня мы должны идти до победы, и именно победители станут той силой, которая будет строить вокруг себя новую элиту на основе той части действующей элиты, которая работает на приближение нашей победы.



"ЗАВТРА". Спасибо, Сергей Борисович, за подробный комментарий!



Беседовала Наталья Луковникова