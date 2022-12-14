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Война Миров. Нефтеюань против нефтедоллара, - В.Юрицын
16:27 16.12.2022

14.12.2022 Владислав ЮРИЦЫН

Пекин проецирует свою мощь на Аравийский полуостров
Визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию стал одним из проявлений геополитической позиционной войны Пекина и Вашингтона. Очень важным маркером данного противостояния выступает продажа саудовской нефти в Поднебесную за юани. Данный процесс идет медленно, как разворот огромного супертанкера, но когда такой процесс наберет инерцию, нефтедоллару сильно не поздоровится.

После отмены золотого обеспечения американского доллара, одним из фундаментальных столпов его поддержки стала торговля нефтью. Сегодня китайская экономика (18% от мировой экономики) является крупнейшим на планете импортером "черного золота". В этой связи выглядит вполне логично, если та же Саудовская Аравия будет продавать в КНР нефть за юани, а на них покупать китайские товары от бытовой электроники до систем вооружения.

Пышность приема, который оказан Си Цзиньпину в Эр-Рияде, многократно перекрывает то, как встречали Джо Байдена. И пусть внешне ярких прорывных моментов было мало, но все симптомы разворота "супертанкера" по курсу к нефтеюаню очевидны.

У саудовской королевской семьи накопилось много претензий к США вообще и Белому дому в частности. В какой-то момент в широкий доступ попали политические карты будущего Большого Ближнего Востока, где конфигурация границ Саудовской Аравии кардинально отличается от сегодняшней. К тому же "арабская весна" продемонстрировала, что в Вашингтоне аравийскими монархиями не дорожат и запросто могут их использовать в качестве разменного козыря в больших геополитических играх.

Эр-Рияд сильно пугает американская манера принимать всевозможные законы, а потом распространять их юрисдикцию за периметр границ США. Особенно это актуально в отношении государств и режимов, обладающих богатыми запасами природных ресурсов и просто богатых.

Главное, что на сегодняшний день сдерживает переход на нефтеюань – это специфика мировой экономики. Когда речь не идет о золоте, то мировая хозяйственная модель не знает работы при двух главных мировых валютах. Поэтому доллар уходит, но кардинально не ушел, а юань приходит, однако не полноценно. И если "бакс" бесит арабов своей ускорившейся инфляцией (уже более 10% ежегодно), то юань имеет статус частично конвертируемой валюты, а при больших объемах его использования нужно получать различные административные разрешения в Пекине.

В арабском мире сильная переоценка Вашингтона произошла после эвакуации/бегства из Афганистана, где поддерживаемый американцами политический режим рухнул еще до того, как страну покинул последний солдат Пентагона. Монархам с большой нефтью и большими деньгами срочно потребовалась дополнительная точка опоры в этом качающемся мире.

Одно время в образовавшийся вакуум активно втискивалась Россия. Однако война на Украине показала, что "горбачевская болезнь", когда крупные политики меняют политические позиции на деньги, в современной Российской Федерации продолжает носить крайне тяжелые формы. Страна с таким качеством правящей элиты не может выступать надежным партнером в вопросах жизни и смерти. А если посмотреть на текущую ситуацию для аравийских монархий, то их проблема состоит как раз в вопросе выживания и сохранения на стратегической дистанции.

Китай в данном отношении куда более предпочтителен. К тому же визит Нэнси Пелоси на Тайвань, призванный ослабить позиции Си Цзиньпина в политической системе Поднебесной, по факту привел к противоположным результатам. После XX съезда компартии Китая в ее постоянно действующем комитете политбюро не осталось никого из сторонников капитуляции перед США. А когда политическое решение бороться до победы принято, то и действия нужно предпринимать соответствующие.

Вашингтон для КНР создает точку напряженности в виде Тайваня, к которой подтягивает союзников вроде Японии и пытается сдерживать Пекин на данном рубеже. Однако в Китае, в свою очередь, взяли курс на стратегический простор. Вдруг выяснилось, что Саудовская Аравия, когда-то входившая в круг ближайших стратегических союзников Дяди Сэма, уже не та, что в былые годы.

Раньше Эр-Рияд твердо следовал указаниям из Белого дома в рядах ОПЕК. А теперь сама организация расширилась до ОПЕК+, да и Саудовская Аравия стала в первую очередь преследовать свои собственные экономические и политические интересы. Из-за бурного демографического роста последних десятилетий Эр-Рияд гораздо больше нуждается в поступлениях от нефти, чем в 80-ые и 90-ые годы.

То, как США, Великобритания и Евросоюз действуют против российских нефти и газа, монархов Аравийского полуострова заставляет невольно проецировать все это на себя и свои углеводороды. Китай же и раньше не был маньяком в отношении "зеленой" энергии, а после вояжа Нэнси Пелоси на Тайвань фактически разорвал со Штатами пакт по "зеленой повестке". Раньше Пекин ограничивал себя при строительстве угольных ТЭЦ в Африке из-за договоренностей с американцами, а теперь эти ограничения сняты.

Учитывая ситуацию общей геополитической неопределенности, Саудовская Аравия не может резко оборвать контакты с США. К тому же их слишком много в различных сферах. Но тот факт, что новому центру силы в лице КНР в Эр-Рияде очень рады, никто даже не пытался скрывать. Пока рост продаж саудовской нефти в Китай за юани идет плавно. Тем не менее, закон перехода количественных изменений в качественные никто не отменял.

Визит Си Цзиньпиня продемонстрировал, среди прочего, ограниченность американских ресурсов по присутствию во всех уголках мира одновременно. Создавая Поднебесной узел напряженности в лице Тайваня и оказывая поддержку Украине против России, США вдруг показали, что зона Аравийского полуострова от китайского влияния оказалась незаблокированной. К тому же у Белого дома есть маниакальная мания всех учить как жить и навязывать свои стандарты поведения и видения, от чего в той же Саудовской Аравии давно и сильно устали.

У Вашингтона и Эр-Рияда складывались весьма понятные и динамичные отношения в период президентства Дональда Трампа. Однако смена администраций в Белом доме привела к слишком резким переменам. Теперь у саудовских монархов есть синдром выученной недолговечности американского политического курса на собственном опыте. Лидер Китая на этом фоне приехал как полноправный богдыхан, с которыми можно строить планы на длительный срок. Длительность – это своего рода фирменная "фишка" Поднебесной.

Си Цзиньпин прибыл лично пообщаться не только с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. В Саудовской Аравии прошли два саммита: со странами Персидского залива и 21 арабским государством. Множество первых лиц государств нашли время участвовать в данных представительных мероприятиях.

Интересно, что у Китая хорошие отношения с Ираном, тогда как США – пока еще главный игрок в этой зоне – с Тегераном вечно на ножах. В итоговую декларацию даже вписали слова про важность добрососедских отношений между странами Персидского залива и Ираном. Ну и про инициативу "Пояс и Путь" не забыли. Арабские страны подтвердили свое участие в этом проекте "для обеспечения устойчивого развития".

Вообще-то китайцы посещали Аравийский полуостров еще в начале XV века, тоже следуя по главным торговым путям Индо-Тихоокеанской зоны. Но если огромные эскадры флотоводца Чжэн Хэ имели в первую очередь дипломатическую и церемониальную нагрузку, то Си Цзиньпин приехал по делам глобального масштаба и предлагает арабам деятельно встраиваться в гигантские проекты. В ответ он увидел неподдельный интерес и готовность к участию, которые явно перебивают оглядку на Вашингтон.

Источник - zonakz.net
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