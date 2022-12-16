Потешный трибунал для России, - Д.Седов

17:08 16.12.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 16.12.2022



Нежданные новости приходят с той стороны океана. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил: США хотят, чтобы Россия ответила за свои действия на территории Украины и изучают идею учреждения трибунала. Дело непростое, ведь на американцах числится столько "висяков" с массовыми надругательствами над людьми, что соваться с таким рылом в калашный ряд могут лишь закоренелые трансгуманисты.



И что характерно, США не намерены отвечать ни за одну беду, которые они принесли человечеству. Ни за отравление природы и людей Вьетнама дефолиантами, ни за заражение воздуха Сербии радиоактивной пылью от снарядов с обедненным ураном, ни за зверства запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ)*, которое выскочило из атакованного США и Англией Ирака, как черт из коробки. Вьетнам на свои средства помогает жертвам отравлений и новорожденным инвалидам адаптироваться к жизни, Сербия борется с массовой онкологией взрослых и радиоактивным заражением детей в утробах матерей.



А что США? А США, как павлин, распустили хвост в огороде насаженных ими правочеловеческих сорняков и готовят очередной спектакль. Правда, огород нужно как следует почистить, потому что в нем можно споткнуться.



Например, год назад с США случилась неприятность. Международный уголовный суд попытался возбудить дело на американских военных по поводу убийств мирных жителей в Афганистане и Ираке. Тогда власти США сразу пригрозили санкциями судьям. Судьи сразу поняли, на чьей стороне правда, и как-то быстро успокоились.



Время от времени раздаются заявления главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) британца Карима Хана о том, что суд в Гааге не будет расследовать предполагаемые преступления американских военных и сотрудничавших с ними местных жителей в Афганистане. Решение сконцентрироваться на расследовании в отношении запрещенного в России "Талибана"* и ИГ* Карим Хан обосновывает ограниченностью ресурсов МУС и желанием сделать приоритетными дела, по которым вынесение обвинительных приговоров наиболее вероятно. Узнав о решении МУС прекратить расследование по преступлениям американцев, адвокат Катрин Галлагер из НПО Центр конституционных прав (Centre for Constitutional Rights) написала в Twitter, что "изумлена". По ее мнению, такой шаг является "неправильной базой для начала девятилетней работы" Хана в должности главного прокурора МУС.



Это, с ее точки зрения, у Хана неправильная база. А с его точки зрения, она безошибочная. Служить ему весь срок как медному котелку. Правда, Катрин Галлагер не успокаивается: "Если прокуроры МУС действительно закрывают расследование, касающееся американского участия в Афганистане, это говорит о том, что тактика проволочек и давления на МУС приносит плоды. Бывшие чиновники США и те, кто на них работал, продолжат наслаждаться безнаказанностью. Это послание будет понято другими военными преступниками, которые увидят, что американский сценарий работает", – пишет она на сайте правозащитной организации Journalists for Justice.



Нет, не смутили Белый дом высказывания отдельных борцов за обыкновенную честность. Эти борцы никак не могут понять, прочему Карим Хан наплевал на огромную работу своей предшественницы Фату Бенсуды, которая смогла добиться включения военных США, заподозренных в преступлениях в Афганистане, в список военных преступников МУС.



Правда, после того, как МУС в марте 2020 года санкционировал проведение полномасштабного расследования, власти США аннулировали визу Бенсуды и ввели экономические санкции против нее и других представителей МУС. Ведь США не подчиняются юрисдикции МУС. В 2002 году в стране был принят закон о защите американских военнослужащих, разрешающий применение военной силы для освобождения граждан США либо союзного им государства, задержанных где-либо по ордеру МУС. У США имеются также двусторонние соглашения с рядом стран о невыдаче американцев Международному уголовному суду.



Как Америка сумела стать "сияющим градом на холме"? Только поднимаясь на этот холм по трупам покоренных ею индейцев. Каждый ее шаг вверх знаменовался новыми достижениями демократии и превращением Америки в страну хороших людей. Ну а если индейцы не хотели становиться хорошими по понятиям белых пришельцев, вступала в дело неумолимая формула покорителей: хороший индеец – это мертвый индеец.



Тогда чего ждать человечеству от "сияющего града на холме"? Он бы уже давно раструбил новую версию своей завоевательской веры: хороший русский – это мертвый русский. Но что-то мешает. Давайте подождем, состряпают ли они свой потешный балаган с трибуналом.