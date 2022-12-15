Алконавт разгромил... посольство Узбекистана в Астане

17:13 16.12.2022

Пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана в Астане и устроил погром

В Астане суд вынес решение по делу о уничтожении имущества посольства Узбекистана, передает BaigeNews.kz.



Как сообщает пресс-служба Алматинского районного суда, обвиняемый в январе 2022 года в состоянии алкогольного опьянения проник в здание посольства Узбекистана, где умышленно уничтожил и повредил имущество. В результате посольству причинен материальный ущерб в крупном размере.



Вина подсудимого подтверждена совокупностью исследованных доказательств, видеозаписью с камер наблюдения. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.



Суд признал обвиняемого виновным по пункту 5 части 2 статьи 202 УК РК и приговорил к трем годам лишения свободы. С осужденного в пользу посольства Узбекистана взыскана сумма материального ущерба. Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.



Приговор суда вступил в законную силу.