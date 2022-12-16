Китайскую "CNPC-Актобемунайгаз" оштрафовали на 18 млн за очередной розлив нефти в Казахстане

18:29 16.12.2022

16 декабря, 2022,

На 18 млн оштрафовали компанию-недропользователя за разлив нефти

Китайский недропользователь должен выплатить почти 18 млн тенге за разлив нефти на одном из месторождений. Такой штраф компании "CNPC-Актобемунайгаз" вынесли экологи. Сам факт произошел в середине осени. Площадь загрязнения тогда составила больше 3 тыс квадратных метров, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на КТК.



На 18 млн оштрафовали компанию-недропользователя за разлив нефти



Авария на месторождении "Кенкиякнефть" случилась в конце октября. На одной из скважин произошла утечка жидкости: разлилась вода, перемешанная с нефтью. Помимо загрязнения почвы, это вызвало еще и превышение сероводорода в атмосфере. При этом в самой компании не спешили оповестить об аварии департамент экологии. Хотя по правилам сделать это должны были в течение двух часов. За такую нерасторопность и вредные выбросы китайскую фирму и оштрафовали. Помимо этого, недропользователя обязали восстановить загрязненный участок.



"По результатам проверки выявлено нарушение, по которому было принято решение о наложении административного взыскания в размере 18 миллионов тенге, а также внесено представление об устранении нарушений касательно проведения программы ремедиации на данном участке", – сообщил зам. руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.



Ранее сообщалось, что утечка произошла 29 октября около 22.30 на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть". Данные об утечке компания передала в министерство экологии, геологии и природных ресурсов.



Зифа Хабирова