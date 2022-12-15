Европу разорвет новая междоусобная борьба за деньги, - Барбара Моэнс, Сьюзан Линч

19:20 16.12.2022

Politico

США



Лидеры ЕС готовятся к борьбе за дополнительные средства на спасение европейской промышленности

Politico: страны ЕС начнут напряженную борьбу за деньги для спасения промышленности от США



В ЕС согласились, что надо найти деньги для спасения промышленности от США. Но конкретный план действий вызвал среди них серьезные разногласия, пишет Politico. Неспособные прийти к компромиссу страны Европы начнут друг с другом борьбу, которая подорвет их единство.



Франция призывает увеличить финансирование промышленности, чтобы конкурировать с Китаем и США, но без борьбы она своего не добьется.



Все руководители ЕС согласны, что Европа должна стать более конкурентоспособной в условиях роста цен на энергоресурсы и щедрых "зеленых" субсидий президента Джо Байдена.



На саммите Европейского совета в четверг в Брюсселе им предстоит дискуссия о том, как этого добиться. Все более вероятным вариантом становится выделение дополнительных средств на решение этой проблемы в попытке восстановить баланс с Китаем и корпоративной Америкой. Но без споров не обойтись.



Франция стала заводилой в этом вопросе. Она утверждает, что Европе пора перейти к более централизованной промышленной политике, и подчеркивает, что время не на ее стороне. С 1 января вступают в силу главные положения американского закона о снижении инфляции, согласно которым американские "зеленые" компании типа производителей электромобилей получат субсидии и налоговые льготы на общую сумму 369 миллиардов долларов. Париж опасается, что если Европа не прибегнет на переговорах к своей финансовой огневой мощи, то она останется позади глотать пыль.



Но страны с режимом свободной торговли - например, скандинавские - издавна с большим недоверием относятся к субсидиям и к проводимой государственными властями промышленной стратегии. Они опасаются, что отобранные государством корпорации могут превратиться в чрезмерно дорогостоящих и неэффективных гигантов.



"Не секрет, что мы входим в число многих стран, всеми силами ратующих за торговлю и за рынки", - сказал в среду шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.



Что крайне важно, лидеры ЕС сосредоточатся на обсуждении вопроса о том, как сформировать пакет субсидий, не допуская несправедливых перекосов на священном едином рынке ЕС. Маленькие страны боятся, что государственная щедрость будет выгодна только крупным странам типа Франции и Германии, которые смогут искусственно поддержать свои компании в ущерб конкурентам из более бедных государств Евросоюза.



Борьба субсидий может выйти за пределы общего рынка и приобрести глобальный характер. Это сорвет все попытки сформировать общемировые правила торговли и вернет мир к закону джунглей. Кое-кто опасается, что старт такой гонке субсидий даст Франция. "Если мы начнем делать это вместе с США, третьи страны и крупные экономики тоже присоединятся, и всем нам от этого будет хуже", - сказал один высокопоставленный дипломат из ЕС.



Эти дебаты в самое сердце ранят Евросоюз как единый экономический рынок. Сколько солидарности сохранят страны ЕС, ощутив мощные экономические удары?



Планы для переговоров



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду предложила ослабить правила чрезвычайной государственной помощи в рамках ЕС, чтобы европейские столицы могли вложить больше государственных денег в отрасли, пострадавшие от крупного "зеленого" пакета США.



Однако многие страны ЕС не желают на этом останавливаться. Если они получат карт-бланш и смогут тратить деньги по своему усмотрению, чтобы выбраться из болота проблем, это будет означать одно. Германия снова расчехлит свои мощные бюджетные орудия. И останется только пожелать удачи греческим или португальским конкурентам немецких компаний, которые получат халявные деньги из бездонного берлинского загашника.



"В этой гонке победят те, у кого глубже карманы, но это подрывает единый рынок. Это очень деликатная проблема", - сказал в преддверии встречи один высокопоставленный чиновник. Дипломат из ЕС заявил, что Брюссель хочет избежать гонки субсидий с США, но и гонки субсидий между странами Евросоюза он тоже допустить не хочет.



Поэтому Брюссель обращается к европейским деньгам во избежание раскола единого рынка.



Первый шаг - это усиление огневой мощи плана REPowerEU, цель которого - ликвидировать зависимость блока стран от российского газа. Урсула фон дер Ляйен также указала на то, что можно будет воспользоваться деньгами из системы торговли квотами на выбросы, которая работает в рамках ЕС. Однако один дипломат предупредил, что эта система превращается в банкомат Еврокомиссии.



Второй шаг вызовет больше полемики. Это предложение фон дер Ляйен о создании Фонда европейского суверенитета. Впервые она упомянула об этом в сентябре, когда выступала в Европарламенте.



"Это будет самый спорный момент дискуссии", - сказал один еврочиновник. Он очень сильно напоминает дебаты, приведшие к созданию Фонда восстановления после COVID, который в конечном итоге пришлось финансировать за счет совместных заимствований.



У восьми-десяти стран есть проблемы с новыми европейскими деньгами, о чем рассказали три чиновника региона. В основном это государства, у которых уже есть весьма комфортные бюджетные возможности. Сначала они хотят посмотреть на имеющиеся у них средства.



"У нас еще немало нераспределенных, но мобилизованных средств", - заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц.



Некоторые страны ЕС также хотят, чтобы Еврокомиссия для начала глубже проанализировала, "какие компании из данных секторов реально ощущают на себе это бремя".



Конфликт идей



Но пока не стоит с затаенным дыханием ждать быстрых решений.



Многие дипломаты с беспокойством говорят про очередную инициативу, предусматривающую государственную помощь, и про Фонд европейского суверенитета от фон дер Ляйен. Дело в том, что у министров финансов стран ЕС и прочих чиновников из национальных столиц осталось совсем мало времени на подготовку докладов для руководителей.



В определенном смысле государства Евросоюза заранее согласились не соглашаться. Чиновники и дипломаты из объединения в среду постарались умерить ожидания, заявив, что четверг - это "ориентировочное время".



Один дипломат процитировал французского поэта Николу Буало, сказав, что "из конфликта идей исходит свет". В идеальном сценарии руководители должны в четверг дать Еврокомиссии четкие политические указания о следующих шагах, например, о фонде суверенитета, который фон дер Ляйен пообещала к лету.



Но другой дипломат предостерег, что по всем этим предложениям предстоит напряженная борьба, "особенно если средства пойдут в основном к немцам и французам", у которые самые мощные в ЕС экономики.



Дипломаты не исключают, что дискуссия затянется до февраля, когда может состояться внеочередное заседание Европейского совета. Правда, его могут посвятить миграции. А еще этим вопросом могут заняться в марте на очередном заседании.



Авторы: Барбара Моэнс (Barbara Moens), Сьюзан Линч (Suzanne Lynch)



Материалы для статьи предоставили Карл Матьесен (Karl Mathiesen), Джакопо Баригацци (Jacopo Barigazzi), Якуб Ханке Вела (Jakob Hanke Vela), Стюарт Лау (Stuart Lau) и Сэмюэл Столтон (Samuel Stolton).