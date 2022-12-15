Таджикистан прокладывает путь к морским портам Пакистана, - В.Панфилова

00:31 17.12.2022

15.12.2022

У Душанбе и Исламабада общая позиция по урегулированию ситуации в Афганистане

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Эмомали Рахмон совершил визит в Пакистан.

Душанбе и Исламабад готовы расширять сотрудничество в энергетической, транспортной сферах, в том числе для выхода Таджикистана к пакистанским портам Карачи и Гвадар. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Во всяком случае, для Таджикистана это более короткий и удобный путь на международные рынки, нежели северный маршрут через Узбекистан, Казахстан и Россию.

Нынешний визит президента Эмомали Рахмона в Исламабад 14–15 декабря, по сути, стал продолжением начатых переговоров в Пакистане в июне прошлого года о развитии энергетического сотрудничества в рамках реализации проекта CASA-1000 и формирования транзитных и транспортных коридоров из Таджикистана в пакистанские порты Карачи и Гвадар. Разница лишь в том, что проект CASA-1000 по переброске электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан будет пересмотрен. Предполагалось, что Таджикистан поставит 70% электроэнергии, Киргизия – 30%.



Но сегодня Киргизия сама нуждается в дополнительных киловаттах. Токтогульская ГЭС работает на пределе. В республике то и дело проводят веерные отключения электроэнергии. Поэтому на переговорах с премьер-министром Шахбазом Шарифом обсуждались вопросы сотрудничества в рамках проекта CASA-1000. Вся тяжесть экспорта электроэнергии ложится на плечи Таджикистана, у которого тоже не хватает мощностей. Был расчет на Рогунскую ГЭС, но станция пока далека от завершения строительства. Не исключено, что Пакистан останется без центральноазиатского электричества.



Между тем Эмомали Рахмон предложил другие приоритетные направления для развития двустороннего сотрудничества. В частности, это могут быть отрасли легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства строительных материалов и лекарственных средств. "Мы выразили заинтересованность в активном присутствии пакистанских компаний в этих областях", – сказал на итоговой пресс-конференции в Исламабаде Эмомали Рахмон, указав, что Таджикистан предлагает создать совместные предприятия по конечной переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания, особенно в своих свободных экономических зонах. По словам таджикского лидера, в Душанбе всецело приветствуют расширение связей между деловыми кругами двух стран.



"Не случайно важными темами обсуждений президента Рахмона и премьер-министра Пакистана Шарифа стали вопросы электронного обмена данными таможенных служб, стандартизации и транзитной торговли", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев. В планах, по словам эксперта, увеличение товарооборота с 55 млн долл. до 500 млн долл.



Вопрос Афганистана, безусловно, также обсуждался в ходе переговоров, поскольку транспортные и энергетические маршруты из Таджикистана в Пакистан проходят через эту страну.



Напомним, что кратчайший путь для Таджикистана к морю лежит через Афганистан в Пакистан. Например, от Душанбе до порта Карачи или порта Гвадар около 2720 км, в то время как до иранского порта Бандер-Аббас в Ормузском проливе – 3400 км. Отделяет Таджикистан от Пакистана Ваханский коридор – узкая полоса территории в Афганистане, простирающаяся до Китая. Этот коридор, зажатый между горами Памира на севере и хребтом Каракорум на юге, составляет около 350 км. Поэтому дело осталось за малым – обеспечить стабильность и безопасность в Афганистане. Пакистан, считают эксперты, может стать транспортным хабом для стран Центральной Азии.



Душанбе и Исламабад считают залогом безопасности создание в Афганистане инклюзивного правительства. "Мы больше всего заинтересованы в восстановлении прочного мира, стабильности и национального согласия на многострадальной земле Афганистана, – подчеркнул Рахмон на пресс-конференции в Исламабаде. – В этом контексте подчеркнута необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане с учетом широкого участия политических и этнических сил".



"Таджикистан заинтересован в укреплении стабильности в соседнем Афганистане. Однако представляется, что Исламабад вряд ли сможет сделать много для Душанбе в плане купирования потенциальных и реальных экстремистских угроз с территории Афганистана. Тем не менее определенное влияние у Исламабада на процессы внутри Афганистана имеются, поэтому Таджикистан и Пакистан будут взаимодействовать и на афганском направлении", – считает эксперт.



Афганская тема звучала и на встрече Рахмона с министром обороны Исламской Республики Пакистан Ходжой Мохаммадом Асифом. Они также обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны. "Таджикистан считает важной роль Пакистана в решении проблем обеспечения мира и стабильности, противодействии современным опасностям и угрозам", – говорится в сообщении для СМИ.



Напомним, что в ходе прошлогоднего визита таджикского лидера в Пакистан, как сообщали пакистанские СМИ, был подписан меморандум о сотрудничестве в области обороны, в рамках которого Исламабад обещал поставить оружие собственного производства этой центральноазиатской стране. Однако подтверждений этой информации не было, как не было и подписанных документов в сфере обороны по итогам нынешних переговоров в Исламабаде.



По мнению Александра Воробьева, визит президента Рахмона в Пакистан вызван стремлением укрепить отношения с государством, которое сегодня играет довольно существенную политическую и экономическую роль в жизни сопредельного с Таджикистаном регионального пространства. "Большое значение имеет и позиция самого Пакистана: Исламабад стремится укрепить собственное влияние в дружественных и конфессионально близких государствах Центральной Азии. Так, полтора года назад Исламабад подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Узбекистаном. Прослеживается также стремление властей Пакистана конкурировать на евразийском пространстве с Индией, своим не самым дружественным соседом.