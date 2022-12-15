 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад отказывается договариваться с Россией. "Мирный план" Киссинджера
06:40 17.12.2022

Киссинджер предложил Путину капитуляцию: "мирный план" экс-госсекретаря США обречен на провал
Как важно читать первоисточники

"Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было" - так кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал статью "великого старца" мировой политики Генри Киссинджера в британском журнале The Spectator, в которой бывший государственный секретарь США призвал к срочному началу переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Подозреваю, однако, что когда у кремлевского начальства появится "возможность ознакомиться" с последним творением Киссинджера, их "интерес" сменится сначала изумлением, а потом полным отторжением. Непременно читайте первоисточники - так, пожалуй, выглядит основной вывод из шумихи, которая возникла вокруг "мирного плана" патриарха американской дипломатии. Да, в статье Киссинджера содержится энное количество приятных слов для России, аргументы, доказывающие, что Западу ни в коем случае не следует стремиться к ее расчленению. Но все это лишь приправа, гарнир к основному блюду. А суть этого "основного блюда" такова: Кремлю де-факто предложено капитулировать, заключить мир с "поджатым хвостом".

Как важно читать первоисточники
ФОТО: KREMLIN.RU
Моя оценка слов бывшего американского государственного секретаря вас не очень убеждает? Тогда пусть вас убедят слова, написанные самим Генри Киссинджером: " Мирный процесс должен привязать Украину к НАТО - не важно, как именно это будет выражено. Альтернатива в виде нейтральности более не является реально возможной - особенно после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции". Точно ли ради таких конечных результатов Владимир Путин начинал СВО? Вопрос следует считать риторическим. Абсолютно неприемлемыми для Кремля являются и условия прекращения огня, к которым призывает Генри Киссинджер. Москве предлагается вернуться на ту линию разграничения, которая существовала на момент самых первых часов 24 февраля: " Россия должна изрыгнуть ( интересная лексика у аксакала американской внешней политики - МК) то, что она завоевала с того момента - но не те территории, которые она оккупировала почти десятилетие тому назад, включая Крым".

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Итак, "добрый дедушка Генри" великодушно предлагает оставить России хотя бы крымский полуостров? Нет, ни в кем случае. " Судьба этой территории должна стать предметом переговоров после прекращения огня" - пишет бывший американский государственный секретарь. Но вот что может быть конечным итогом таких переговоров? Киссинджер не пишет об этом прямо. Но вся логика его аргументов указывают на следующее: кое-что Россия должна отдать сразу, а кое-что чуть позже - по результатам тех самых переговоров, которые должны начаться после прекращения огня.

Разумеется, в статье бывшего переговорного партнера Брежнева и Громыко есть отдельные интригующие моменты - или, выражусь более осторожно, моменты, которые на первый взгляд кажутся интригующими. Киссинджер закидывает удочку : если возвращение к той линии разграничения между Россией и Украиной, которая существовала до 24 февраля, не может быть достигнуто ни путем переговоров, ни путем боевых действий, то не надо отчаиваться. Есть и третий вариант: "Можно найти убежище в принципе самоопределения наций. Могут быть проведены референдумы под международным контролем о самоопределении особенно спорных территорий, которые в течении многих столетий переходили из рук в руки". Теоретически такой метод может быть использован для международный легитимации ( слезно умоляю простить мне этот юридический жаргон) вхождения новых регионов в состав России. Но вот имеет ли эта теория хоть какие-то шансы стать практикой? С точки зрения законов РФ, новые регионы страны - это уже часть России. Ни о каких " референдумах под международным контролем" на этих территориях не может быть и речи. Это стало вопиющим нарушением суверенитета России.

Киссинджер: "Цель мирного процесса должна быть двоякой: подтвердить свободу Украины и очертить новую международную структуру- особенно для Центральной и Восточной Европы. Впоследствии Россия должна найти себе место в таком порядке. Только "впоследствии"? А до этого робко и терпеливо ждать у порога? Киссинджер несколько раз лично встречался с Путиным. Что заставило бывшего главу дипломатии США даже на секунду подумать, что ВВП может счесть подобную перспективу привлекательной? И снова будем считать такой вопрос риторическим. Формально статья Киссинджера - это страстный призыв к разрешению конфликта на Украине путем переговоров. В "теле статьи" приводится много аргументов в пользу мирного завершения противостояния: отсылка к опыту Первой мировой войны, рассуждения о том, что в современных человеческих военных конфликтах люди все больше передают контроль над боевыми действиями машинам и о том, что это чревато ( как приятно осознавать, что бывший госсекретарь США, как и я, тоже очень уважает научную фантастику). Но в то же самое время статья Киссинджера это убедительное доказательство: в ближайшие время никакое разрешение конфликта на Украине путем переговоров абсолютно невозможно.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671248400


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