В Центральной Африке взорван глава "Русского дома".

08:43 17.12.2022

Франция опровергла причастность к взрыву в "Русском доме" в ЦАР

Глава МИД Франции Колонна опровергла причастность страны к взрыву в "Русском доме" в ЦАР

16 декабря 2022, Валентина Григоренко

Франция не причастна к теракту против главы "Русского дома" Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР), эта информация не соответствует действительности, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в Рабат (Марокко). Об этом сообщили местные СМИ.



Колонна отметила, что эти сведения являются ложными и также являются "примером пропаганды", передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку "от всех французов".



В пятницу главу "Русского дома" госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.