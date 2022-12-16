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Казахстан вызывает "под ружье" офицеров запаса. Зачем?
09:25 17.12.2022

Зачем проводят мобилизацию в соседней стране, и есть ли опасения повторения "украинского сценария"?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев Михаил Нейжмаков
16 декабря 22

Подготовлено постановление правительства о призыве офицеров запаса на воинскую службу, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РК.

Проект нормативного правового акта содержит общее количество офицеров запаса, планируемых к призыву на воинскую службу в 2023 году. В нем также указаны наименования государственных органов, в состав которых планируется призыв.

Призыв вообще-то мероприятие плановое, но нынешний явно стоит особняком. Дело в том, что в памяти живы события января, когда в стране пытались устроить государственный переворот. Кроме того, беспокойства добавляет тот факт, что на Украине, продолжается вооруженный конфликт, искрит "пороховая бочка" Нагорного Карабаха. И там втянуты страны ОДКБ, членом которой является и Казахстан. На этом фоне призыв выпускников военных кафедр может вызывать тревогу у общества, напоминая российскую мобилизацию.

В любом случае, речь идет об укреплении армии, но для чего? Чего опасаться только что переизбравшемуся и укрепившему свою власть Касым-Жомарту Токаеву?

- Нет, аналогии с нашей мобилизацией тут неуместны, - уверен доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немецев.

- В тоже время казахские власти обратили внимание на российский опыт в плане мобилизации. Прежде всего выпускников военных кафедр, которые в большинстве своем значительно уступают кадровым офицерам или выпускникам военных учебных заведений.

"СП": - Может ли это быть связанным с опасением повторения январских событий? Кстати, по-вашему, Токаев достаточно укрепил силовиков, чтобы, если что, обойтись без помощи ОДКБ? Нужна ли реально дополнительная мобилизация?

- Это связано с желанием казахстанского руководства уйти от формального отношения к воинским званиям. Любой, кто имеет погоны должен знать о воинской службе не по конспектам, а в реальности. То, что Казахстан стал уделять внимание компетенциям своих офицеров запаса неминуемо повлечет перспективу усиления численного состава казахской армии и ее усиление.

"СП": - На Украине продолжается конфликт, в Нагорном Карабахе может вспыхнуть в любую минуту. Казахстан как член ОДКБ может опасаться втягивания в эти конфликты

- Если будет обоснованный запрос одной из сторон, то Казахстан не сможет остаться в стороне. Но в настоящее время не просматриваются перспективы участия казахских военных в этих операциях, однако ситуация может быть изменена под влиянием разных факторов.

"СП": - Чего и кого реально стоит опасаться Казахстану в плане национальной безопасности?

- Прежде всего роста уровня межнациональной напряженности и национализма с наложением религиозного фактора. Многие силы на Западе хотели бы втянуть казахское общество в проект "АнтиРоссия" и обострить казахско-китайские отношения. Для достижения этих задач не будут жалеть сил и средств и их достижение будет существенно влиять на национальную безопасность страны.

"СП": - По-вашему, Токаев достаточно уже крепко стоит на ногах? Будут ли его пытаться опрокинуть? Или нынешнее положение дел в РК всех игроков устраивает?

- Токаев крепко стоит на ногах, он показал, что он не борется за власть и готов уйти после одного срока. Соответствую поправки приняты. По сути, этим шагом он убрал все разговоры о возможности туркменского сценария для своей страны. Когда один баши сменяет другого. Принятие этих поправок существенно сократило пространство для маневра его оппонентов.

- По всей видимости, речи о полноценной мобилизации не идет - согласно документу Минобороны Казахстана, призывать будут только офицеров запаса, не прошедших воинскую службу (возможно, речь идет о выпускниках ВУЗов с военными кафедрами), причем их точное количество не уточняется. В общем, пока ничего из ряда вон выходящего не происходит, - обращает внимание редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

А вот что действительно является проблемой - так это нарастание русофобии в стране. Уже и - посол РФ Алексей Бородавкин выступал по поводу антирусских роликов, акций и лозунгов, после чего началася сбор подписей за его отзыв из страны.

Далее. Нам удалось вытащить из тюрьмы враждебного государства США Виктора Бута. А в "дружественном" Казахстане сидит пророссийский правозащитник Ермек Тайчибеков, и Москва почему-то ничего сделать не может.

"СП": - То есть Казахстану стоит опасаться "украинского сценария"?

- Рост русофобии, конечно, заставляет проводить определенные параллели с Украиной. И надо понимать, что это напрямую зависит от хода СВО. На Востоке уважают силу, и если Россия добьется решительных успехов в спецоперации, то и казахские русофобы попритихнут. И наоборот - чем больше она будет пробуксовывать, тем больше мы получим проблем от бывших союзных республик.

Что касается Касыма-Жомарта Токаева, то он недавно триумфально выиграл президентские выборы (если можно так назвать постановку с никому не известными спарринг-партнерами) и чувствует себя вполне уверенно. Никакое ОДКБ, пришедшее на помощь в январе, ему больше не нужно. Хотя я бы отметил крайне низкую явку на выборах в Алма-Ате, видимо, этот город сохраняет определенный протестный потенциал.

- Призыв офицеров запаса на военную службу в Казахстане проходит ежегодно, поэтому событие плановое, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Понятно, что, чем ближе к концу года, тем больше будет обсуждаться тема - возможно ли повторение январских событий-2022. Тем не менее, явных предпосылок к этому пока нет. В конце ноября 2022 года ряд российских изданий обратили внимание на уличную акцию в Астане, прошедшую в день инаугурации Касым-Жомарта Токаева, и сделали вывод о "дестабилизации" обстановки в стране накануне визита казахстанского президента в Россию.

Тем не менее, силы, намеренные всерьез дестабилизировать обстановку в Казахстане, скорее попытались бы организовать такие акции в период прошедшей президентской кампании или в первые дни после завершения голосования. Масштаб этого мероприятия также был не очень велик.

"СП": - Тревожность жителям Казахстана, несомненно, добавляют события на Украине и в Карабахе. Может ли республика оказаться втянутой во внешний конфликт?

- Пока также маловероятно. Хотя, например, слухи о вероятности втягивания страны в российско-украинский конфликт ввиду членства Казахстана в ОДКБ в медиа-пространстве страны периодически появляются, понятно, что это именно показатель тревожности политизированной части населения, а не реалистичный сценарий.

Источник - svpressa.ru
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