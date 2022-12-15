 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спор за титул королевы продолжат шахматистки Китая - Тань Чжунъи и Лэй Тиндзе
10:00 17.12.2022

15.12.2022

Александра Горячкина уступила Тань Чжунъи в претендентском полуфинале

Об авторе: Марина и Сергей Макарычевы – шахматные обозреватели.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручает Тань Чжунъи кубок за победу в Хиве. Фото Timur Sattarov/www.womenscandidates.fide.com
Проходившие в Монте-Карло и Хиве сражения претенденток на корону шахматной королевы завершились безоговорочной победой китайских шахмат.

Поначалу как-то не верилось, что примеру своей соотечественницы Лэй Тиндзе, поочередно обыгравшей около месяца назад Марию и Анну Музычук, сможет последовать Тань Чжунъи. И дело не только в том, что если Лэй (согласно рейтингу) рассматривалась в Монако лишь как одна из четырех примерно равных участниц пула А, то Тань (в пуле В) уступала по главному формальному параметру всем троим россиянкам, но особенно заметно – Катерине Лагно и Александре Горячкиной, которых ей удалось тем не менее победить.

Любому крупному спортивному успеху сопутствуют сразу несколько обстоятельств, среди которых не последнюю роль играет улыбка богини Фортуны, обычная удача или, если хотите, везение. Безусловно, данный фактор оказал на ход и исход сражений претенденток не последнюю роль. Но если говорить о более предметных вещах, то в первую очередь следует отметить чрезвычайно продуманную и, мы бы даже решились сказать, мудрую домашнюю подготовку китаянок.

Чего стоит решительная смена (в исполнении Лэй Тиндзе) своего дебютного репертуара за черных, когда вместо русской партии, по сути дела убившей грозный белый цвет в руках Марии Музычук, она внезапно (в матче с сестрой экс-чемпионки мира) переключилась на систему Паульсена в сицилианской защите! Причем было очевидно, что и там и там у Лэй (и ее тренеров) все проанализировано, как принято говорить, до дыр.

Главная задача, стоявшая перед Тань, была несколько иной, поскольку касалась в первую очередь философии игры, точнее, игры белыми, а не черными. Ведь ни Лагно, ни Горячкина (в отличие от сестер Музычук) не склонны сами идти белыми на существенный риск, без которого очень трудно поставить перед соперницами серьезные проблемы в дебюте, зато достаточно легко получить комфортную для себя позицию с расчетом постепенно "переходить" оппоненток.

Это означало, в частности, что скорее всего борьба во всех партиях (и белых, и черных) пойдет на полутонах, поэтому китаянке будет невероятно сложно, если вообще возможно, так выстроить свою стратегию, чтобы получить реальные шансы переиграть превосходящих ее в рейтинге и, вероятно, в классе россиянок. Тем не менее в обоих матчах решить эту задачу Тань удалось!

Подчеркнем: Тань Чжунъи смогла всего лишь выстоять – выглядеть не хуже соперниц (что само по себе можно признать ее достижением), а итоговый успех принесла ей та самая улыбка фортуны, материализовавшаяся в решающей четвертой партии матча с Александрой Горячкиной в форме крайне неудачного 17-го хода черных, после которого сложная, но примерно равная позиция превратилась в абсолютно проигрышную для черных.

Но надо отдать должное победительнице, которая, получив этот царский подарок, действовала выше всяких похвал и не оставила россиянке ни одного шанса на спасение. В результате арбитры зафиксировали победу Тань Чжунъи как в этой партии, так и в матче в целом.

Что помимо прочего означает: решающие сражения за корону шахматной королевы продолжат исключительно китаянки. Сначала пройдет финальный поединок между Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, запланированный на первый квартал 2023 года (место и точное время проведения пока не определены), а затем состоится матч победившей в нем шахматистки с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Предварительные итоги матчей претенденток невольно побуждают вспомнить о временах, когда спор за титулы чемпиона и чемпионки мира также вели шахматисты лишь одной страны. Правда, страна эта называлась СССР и состояла из нескольких национальных республик, ставших затем независимыми государствами, добившимися в шахматах ряда выдающихся достижений. Что касается нынешней ситуации с розыгрышем чемпионских званий, то помимо короны шахматной королевы, которая заведомо останется в Китае, завоевать аналогичное мужское (открытое) звание также имеет шансы представитель этой страны. Им является Дин Лижень, занявший второе место на турнире претендентов в Мадриде, но получивший право сыграть титульный матч с победителем претендентского форума Яном Непомнящим после того, как от защиты своего титула отказался действующий чемпион – легендарный Магнус Карлсен. Согласно официально объявленным планам ФИДЕ, этот поединок должен состояться в апреле-мае следующего года, однако место его проведения пока не определено.

Источник - НГ
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