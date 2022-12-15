Какие уроки извлекают в Китае из украинского кризиса, - Василий Иванов

10:04 17.12.2022 Пекин болеет за Москву, но виду не подает



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Тэги: вооружения, россия, китай, сотрудничество, украина, сво, выводы



Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"

вооружения, россия, китай, сотрудничество, украина, сво, выводы Плодом международного сотрудничества в области авиатехники стало создание китайского легкого истребителя J-10 с российским двигателем АЛ-31ФН. Фото Владимира Карнозова

В отношении специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине Китай, с одной стороны, сохраняет "благожелательный нейтралитет" по отношению к России. С другой стороны, Китай дает понять США, что России не стоит рассчитывать на какое-либо официальное взаимодействие с ним по вопросам санкций, военной или политической поддержки СВО на Украине.

С одной стороны, китайское руководство избегает критики России и не присоединяется к антироссийским санкциям. С другой стороны, китайские компании могут присоединяться к санкциям ради защиты своих экономических интересов на Западе: руководство КНР им этого не запрещает.



Так или иначе политика Запада сегодня объективно толкает Китай к сближению с Россией. Белый дом утверждает, что якобы видит признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженных сил РФ "прямым и косвенным образом". США неоднократно обвиняли НОАК в поддержке России военной техникой. Впрочем, пока что речь идет даже не о поставках, а о возможности россиян заказать "доставку на дом" из Поднебесной китайских дронов DJI.



ДАННЫЕ СОЦИОЛОГОВ



Позиция Китая по вопросу СВО на Украине, очевидно, интересна не только россиянам. Политические заявления делаются своим чередом, а вот что думают обычные китайцы, знать не помешает.



Объективности ради обратимся не к заинтересованным источникам, а к вполне "враждебным". Например, к сайту US-China Perception Monitor, управляемому Центром Картера (американская неправительственная некоммерческая организация, названная в честь президента США).



Онлайн-опрос проводился с 28 марта по 5 апреля, в нем приняли участие почти 5 тыс. китайцев. Результаты более чем интересные. Большинство китайцев поддерживают СВО. По поводу тезиса, что "поддержка России в конфликте на Украине отвечает национальным интересам Китая", голоса распределились следующим образом: "абсолютно согласны" 35%, "согласны" 40%. Несогласных и абсолютно несогласных явно меньше – 14% и 10% соответственно.



Причины такой поддержки очевидны. В частности, заявления Минобороны РФ об обнаружении биолабораторий на Украине очень волнуют китайских товарищей. Но есть и ряд других причин: "тайваньский вопрос", а также то обстоятельство, что КНР и РФ фигурируют в качестве главных потенциальных противников в стратегических документах США.



Вопрос сводится к тому, как поддерживать Россию и на каком уровне. По мнению 61% китайских респондентов, моральной поддержки более чем достаточно. Зато 16% их на момент опроса уже готовы были загружать эшелоны с военной техникой для Российской армии.



ВЗГЛЯДЫ ВОЕННЫХ АНАЛИТИКОВ



Китайские военные аналитики продолжают извлекать уроки из СВО на Украине в свете создания системы стратегического сдерживания на следующие пять лет, провозглашенной в докладе председатеоя КНР Си Цзиньпина на ХХ съезде Коммунистической партии Китая. По мнению китайских военных специалистов, сдерживание – это способность страны использовать военную силу, чтобы предотвратить наступательные действия противника.



По словам эксперта Аналитического центра военной науки и техники (Пекин) Чжоу Чэньмина, сдерживание с помощью обычных вооружений выявило их слабость в боевых действиях на Украине. Ни одна из сторон конфликта, используя самолеты и танки, не смогла сокрушить друг друга.



По мнению военного обозревателя и бывшего инструктора ракетных войск НОАК Сун Чжунпина, даже ВС США не смогли справиться с талибами в Афганистане при помощи обычных вооружений. При этом мощная ядерная триада России удерживает США и НАТО от прямого столкновения с российскими Вооруженными силами. В значительной степени ядерная сила является эффективным средством предотвращения эскалации войны. Эксперт делает вывод, что Китаю необходимо модернизировать свою ядерную триаду – не только увеличив количество ядерных боеголовок, но и улучшив характеристики ракет-носителей.



С учетом опыта СВО на Украине в Китае продолжится развитие межконтинентальных баллистических ракет серии "Дунфэн", крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет подводных лодок. Помимо этого, в качестве носителя ядерного оружия будет задействован находящийся в разработке стратегический бомбардировщик Хун-20. Сегодня его задачи выполняет модернизированный бомбардировщик Хун-6N.



КЕЙС "МОТОР СИЧ"



Китайские военные эксперты задают резонный вопрос "что делать?" в связи с частичным разрушением запорожского АО "Мотор Сич".



Дело в том, что это украинское оборонное предприятие в 2021 году подписало контракт на поставку в Китай 400 двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322 (в дополнение к контракту 2011 года на 250 двигателей АИ-222К-25), используемых на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10), общей стоимостью около 800 млн долл.



Объективно китайцам остаются два варианта: либо покупать двигатели у российского производителя – АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", либо ставить двигатели национального производства. Но китайский аналог, как пишут сами китайские военные специалисты, находится еще на стадии разработки.



Сделка по приобретению 56% акций запорожского предприятия "Мотор Сич", специализированного на выпуске авиационных двигателей, была заключена китайской компанией Skyrizon в 2019 году, после нескольких лет непростых переговоров. Однако уже в августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании. Таким образом, был сорван долгосрочный план сотрудничества, предусматривавший организацию серийного выпуска моторов украинской разработки на китайских предприятиях.



Между тем в Чунцине (провинция Сычуань) на тот момент уже начали строить завод по производству и обслуживанию украинских моторов. 100 млн долл. китайцы вложили в модернизацию производственных мощностей "Мотор Сич" на самой Украине, и еще 150 млн долл. было запланировано на создание центра перспективных разработок и опытное производство при нем. Китайцы через арбитражный суд в Гааге потребовали от Украины компенсации в размере 4,5 млрд долл. за нарушение инвестиционного соглашения между двумя странами.



Ни для кого ни в Киеве, ни в Пекине не является секретом, что за решением прокуратуры стоял украинский президент Владимир Зеленский. Позднее он и вовсе национализировал акции "Мотор Сич" – но не ради защиты национальных интересов, а под сильнейшим нажимом американских кураторов.



Еще в 2019 году советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел в Киеве несколько встреч, на которых обсуждалась и судьба "Мотор Сич". Были оглашены угрозы приостановить военную помощь.



Для демонстрации серьезности намерений был заморожен транш военной помощи в 380 млн долл. Кроме того, Госдепартамент США задержал выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов, за которые Киев уже заплатил 30 млн долл.



ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВС И КНР



Несмотря на проведение СВО на Украине, Россия своевременно передала свой отчет за 2021 год в Регистр обычных вооружений ООН. В этом отчете РФ официально декларировала поставку в 2021 году на экспорт в КНР вооружений, подпадающих под учет Регистра.



В частности, в разделе № 7 "Ракеты и ракетные установки" указана поставка 242 единиц продукции военного назначения (вероятно, авиационные ракеты для истребителей Су-35). Со своей стороны укажем, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включается.



Достоверно известно, что ВКС России успешно применяют многоцелевые истребители Су-35С и МиГ-31БМ для обеспечения господства в воздухе в зоне СВО. Согласно информации, звучавшей на ежедневных брифингах Минобороны РФ, экипажи этих машин поразили ракетами большой и средней дальности по крайней мере несколько самолетов ВВС Украины.



Подобные факты поднимают интерес к отечественной авиационной и ракетной технике со стороны стран – партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Отдельные китайские СМИ высказываются в пользу закупки дополнительной партии российского оружия, в том числе истребителей-перехватчиков, способных в случае необходимости обеспечить надежную воздушную блокаду Тайваня.



Эти призывы звучат на фоне китайских учений в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, с акцентом на организацию противолодочных и морских десантных операций. А также с заявлениями китайского руководства, что Китай надеется присоединить Тайвань мирным путем, но никогда не откажется от права применения военной силы.



Интерес к Су-35С поднимается за счет информации о дооснащении самолетов ВВС России новейшими средствами поражения. Внимание китайских журналистов, в частности, привлек видеоролик Минобороны РФ, приуроченный к 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. На одном из фрагментов запечатлен пуск ракеты Р-37М самолетом Су-35С.



Пополнение арсеналов ранее закупленных у России Су-35С новейшими ракетами большой дальности класса "воздух–воздух" позволит ВВС НОАК в случае возникновения необходимости организовать воздушную блокаду острова Тайвань с целью предотвратить поставку западного оружия и снабжение сепаратистов.



ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ



На международной арене продолжается противостояние Китая, с одной стороны, и США и стран Запада – с другой. Это выражается как в риторике официальных представителей стран, так и в заключении сделок по поставкам оружия и техники со стороны США третьим странам.



Так, в очередной раз обострилась ситуация вокруг Тайваня после того, как США подписали сделку о поставках тайваньской стороне вооружений на 1 млрд долл. На европейском треке по-прежнему растет напряженность между Китаем и странами Евросоюза (ряд антикитайских демаршей Литвы, разработка Великобританией программы о получении виз жителями Гонконга, дипломатические демарши Лондона вокруг похорон королевы Елизаветы, агрессивная риторика германского МИДа, которую пришлось смягчать лично канцлеру Шольцу в ходе недавнего визита в Пекин, и т.п.).



Что касается украинского вопроса, Китай в официальных заявлениях придерживается нейтральной позиции, говорит об уважении суверенитета и сохранении территориальной целостности государств, о всеобщей безопасности и разрешении конфликта путем переговоров. При этом китайские официальные лица не упускают возможности в социальных сетях заявить о "настоящей угрозе" в лице США.



Учитывая подходы китайских военных, вполне можно ожидать в ближайшем будущем корректировок в планах подготовки ведения боевых действий НОАК с учетом опыта СВО Вооруженных сил РФ на территории Украины. Источник - НГ

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