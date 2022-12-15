Торговые представительства Кыргызстана будут открыты в КНР, Турции и Узбекистане

10:13 17.12.2022

17 декабря 2022, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Учреждены торговые представительства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике и Республике Узбекистан. Соответствующее решение принято кабинетом министров.



Поясняется, что это сделано в целях повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечения защиты внешнеэкономических интересов КР в иностранных государствах.



"Отечественные производители, в особенности малый и средний бизнес, сталкиваются с множеством проблем при экспорте своей продукции на внешние рынки в связи с недостаточностью информации о процедурах импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. Возникают проблемы с поиском торговых партнеров, продвижением своей продукции. Предприниматели зачастую не имеют возможности и потенциала для проведения маркетинговых исследований по выявлению рынка сбыта своей продукции.



Именно для решения обозначенных проблем и содействия экспорту отечественной продукции предлагается учреждение торговых представительств. Опыт других государств показывает, что институт торговых представителей - это достаточно эффективный механизм оказания поддержки экспортерами", - говорится в сообщении.