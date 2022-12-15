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Киргизии дали денег на построй гигантской солнечной электростанции
10:44 17.12.2022

17 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
У Акылбека Жапарова опять планов громадье. Что обещает глава кабмина

"Мы приступаем к модернизации аэропортов в Бишкеке и Оше. Также приступаем к модернизации таможенной инфраструктуры. В следующем году начинается строительство солнечной электростанции", - заявил вчера на заседании кабинета министров его глава Акылбек Жапаров.

По его словам, до 1 февраля 2023-го будет проведен анализ всех товарных потоков движений и до 1 сентября будет представлена программа модернизации таможенной сферы.

Чиновник рассказал о результатах рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты и проинформировал, что на 1 гигаватт подписано соглашение между Министерством энергетики и компанией Masdar.

"В следующем году начинается работа по строительству солнечной электростанции. Размер инвестиций на первые 200 мегаватт составит около $180 миллионов. В ходе визита президента в ОАЭ было подписано девять соглашений, в рамках заседания межправительственной комиссии были рассмотрены соответствующие документы. Кабинет министров должен продолжить работу над привлечением иностранных инвестиций, реализацией важных проектов в целях сохранения темпа роста экономики", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что в рамках соглашения с AD Ports Group кыргызской стороне выделено более 300 тысяч квадратных метров земли в свободной экономической зоне KEZAD (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi).

"Теперь мы можем вести торговые отношения со всем миром, сделан первый шаг. Через порты Объединенных Арабских Эмиратов мы можем торговать со всем миром. Министерству экономики необходимо завершить проработку вопроса о порте в Бендер-Аббасе. И тогда у нас будет два порта. Транспортный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран с использованием порта в Бендер-Аббасе даст нам выход в океаны, на рынки, где проживает более 2 миллиардов человек. Необходимо приложить усилия для реализации намеченных планов", - отметил глава кабмина.

Напомним, год назад - в декабре 2021-го - Акылбек Жапаров тоже посещал Эмираты. Тогда чиновники двух государств подписали меморандум, который глава кабинета министров назвал "первым результатом нашей совместной работы".

Тогда же он заявил, что Кыргызстан также заинтересован в применении опыта ОАЭ в вопросе программ правительственных акселераторов, которые позволят повысить качество государственных услуг. Однако в течение года кабмин не проинформировал ни об одном реализованном с ОАЭ проекте.

Источник - 24.kg
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