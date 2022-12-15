Бишкек. За "легализацию преступных доходов" задержаны топ-менеджеры "Керемет Банка" (бывший Росинбанк)

12:52 17.12.2022

По обвинению в легализации преступных доходов задержаны сотрудники "Керемет Банка", - Генпрокуратура



Tazabek - Задержаны сотрудники "Керемет Банка". Информацию Tazabek подтвердили в Генпрокуратуре.



Всего задержано 4 сотрудника, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генпрокуратуре объяснили, что не могут назвать имена задержанных, в связи с презумпцией невиновности.



"Они обвиняются в легализации преступных доходов, подделке документов и мошенничестве. Это предварительные статьи", - сообщили в пресс-службе.



По данным источников Tazabek, одним из задержанных является заместитель председателя правления банка.



Справка:



В совет директоров банка входят:



• председатель - Айбек Давлесов;



• члены: Калыбек Абдыкадыров, Рысбек Джумаканов, Станислав Карпович.



В составе правления банка:



• председатель - Тимур Бербаев;



• заместители председателя: Максат Дадыбаев, Кастору Мамытова, Гульмира Токтогожоева, Кубанычбек Шапаков.



Доля НБКР в ОАО "Керемет Банк" составляет 97,45%, остальной пакет акций распределен между миноритарными владельцами.



Первичная регистрации банка проведена 20 декабря 2010 года под наименованием ОАО "Залкар Банк", который был учрежден на базе активов и обязательств ОАО "АзияУниверсалБанк" ("АУБ").



В 2013 году на основании решения 15-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 90% акций государственного ОАО "Залкар Банк" были проданы российскому ОАО "ИТБ Холдинг", 10% акций остались у правительства КР в лице Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ). В июле 2013 года фирменное наименование ОАО "Залкар Банк" было изменено на ОАО "Российский Инвестиционный Банк" ("Росинбанк").



С октября 2018 года основным владельцем пакета акций ОАО "Росинбанк" становится Национальный банк КР. В августе 2019 года решением общего собрания акционеров фирменное наименование ОАО "Росинбанк" было изменено на ОАО "Керемет Банк".