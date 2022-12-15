Латинская Америка. Ответный удар буржуазии, - Сергей Кожемякин

13:58 17.12.2022 Латинская Америка. Ответный удар буржуазии



Чем больших успехов добиваются левые силы, тем ожесточеннее сопротивление буржуазии. В Перу смещен и арестован президент, попытка мятежа произошла в Боливии. Пользуясь ошибками власти, ультраправые поднимают голову в Аргентине.



Реванш буржуазии



Рассчитывать на доброту капитала - опасная ошибка. "Укротить" его аппетиты может только страх перед организованными массами, как это было в прошлом веке. Однако самая любезная улыбка в любой момент может превратиться в жестокий оскал, а дружеские объятия - в удушающий прием.



Это произошло в Перу, где с момента избрания Педро Кастильо правые силы не оставляли попыток его свержения. В ответ на запущенную процедуру импичмента - третью за полтора года! - президент объявил о роспуске парламента. Депутаты отказались подчиняться. Их поддержали силовые структуры, конституционный суд, а также США и Организация американских государств, которую сам Кастильо опрометчиво пригласил в посредники. В итоге он был лишен должности и арестован. Новым главой страны стала экс-вице-президент Дина Болуарте.



Переворот вызвал волну протестов - по большей части стихийных. Немалая вина за это лежит на самом Кастильо, который играл в поддавки с буржуазией и дистанцировался от своих сторонников. Тем временем Вашингтон дал карт-бланш на кровавое подавление выступлений. Американский посол Лиза Кенна заявила об "одобрении действий правительства Перу по ликвидации протестов".



От подобного развития событий не застрахована Боливия. Два года назад ее народ положил конец правлению хунты. За это время правительство Луиса Арсе смогло расчистить завалы в виде опустошенной казны, рекордного бюджетного дефицита и набранных у МВФ долгов. Инфляция на уровне 1,8 процента является минимальной в регионе, возобновилась реализация инфраструктурных проектов. В городе Кочабамба открыто наземное метро, с участием китайских компаний строится автострада Потоси-Кочабамба. Как заявляет Арсе, цель власти - сокращение бедности и неравенства, обеспечение справедливости для всех граждан.



Но правые силы не капитулировали и готовы взять реванш. Весной прошлого года в департаменте Санта-Крус к власти пришла крайне правая коалиция "Кремос" под руководством Луиса Фернандо Камачо. Выходец из элитарных слоев, он был главарем профашистской военизированной группировки, нападавшей на левых активистов и в 2008 году планировавшей покушение на тогдашнего президента Эво Моралеса. Тогда же Камачо поддержал движение за отделение региона от Боливии.



Три года назад политик стал одним из руководителей переворота. Избежав наказания, сегодня он претендует на титул главного оппозиционера. Этому способствует важное значение Санта-Круса. Здесь сосредоточены основные запасы нефти и газа, производится две трети продовольствия. Пользуясь этим, власти региона попытались организовать мятеж. В качестве повода была использована перепись населения. В последний раз она проводилась в 2012 году, но выдержать десятилетний перерыв оказалось невозможным. Пандемия коронавируса и последствия переворота вынудили правительство объявить об отсрочке процесса.



Камачо и его соратники принялись утверждать, что перепись перенесена из-за нежелания дать растущему Санта-Крусу дополнительные бюджетные средства и места в парламенте. 22 октября администрация региона объявила бессрочную забастовку. На дорогах появились блокпосты, прекратился вывоз товаров в другие районы страны. Были остановлены грузовики с продовольствием и сотни бензовозов, блокировалось даже движение машин "скорой помощи".



Разрешая работать близкому к ней бизнесу, местная власть принуждала к забастовке простых трудящихся. На несогласных обрушился террор. В муниципалитете Пуэрто-Кихарро был до смерти забит рабочий Хулио Таборга, в муниципалитете Консепсьон ультраправые боевики сожгли дома жителей. Насилию подвергались сторонники правительства и профсоюзные активисты, были разгромлены офисы федерации сельскохозяйственных рабочих. Вооруженные налеты совершались на отделения полиции. Погибли четыре человека, более двухсот получили ранения.



Истинные мотивы быстро вылезли наружу. Камачо потребовал расширения автономии и отказался участвовать в собраниях по обсуждению переписи. Заговорщики препятствовали деятельности центральных органов власти, взяв курс на неприкрытый мятеж. В ответ правительство запретило вывозить из страны сою, сахар, мясо и другие продукты, приносившие выгоду латифундистам Санта-Круса. Арсе сменил руководство вооруженных сил, заменив их надежными фигурами. Профсоюзы и левые организации провели массовые демонстрации в поддержку центральной власти. В Санта-Крусе начался захват рабочими предприятий, чьи владельцы поддержали забастовку. Наконец, парламент Боливии большинством голосов назначил перепись населения и жилищного фонда на март 2024 года. Это выбило почву из-под ног мятежников. Под давлением собственного окружения Камачо объявил о завершении протестов.



Тем не менее ущерб, нанесенный саботажем, превысил 1 млрд долл. Нет никаких сомнений, что оппозиция продолжит попытки дестабилизации.



Символы неофашизма



Реакция поднимает голову и в Аргентине. Символом этого стало покушение на вице-президента Кристину Киршнер. Преступник Фернандо Монтиель затесался в группу ее сторонников, от гибели Киршнер спасла лишь осечка пистолета. В ходе расследования были арестованы несколько подельников Монтиеля, из их переписки стало известно о других готовящихся нападениях. Все они принадлежат к ультраправой группировке "Федеральная революция". Основанная полгода назад, она успела получить скандальную славу. Незадолго до покушения на Киршнер ее члены устроили факельное шествие и установили перед президентским дворцом импровизированные виселицы. Отличительная черта движения - татуировки в виде черного солнца, международного нацистского символа. Имеет такую наколку и Монтиель.



Несмотря на неопровержимость улик, суды отпустили большинство задержанных под домашний арест, пояснив, что они… не представляют опасности для общества. Это следует из вывода, сделанного главой МВД Эдуардо де Педро. По его словам, судебная власть в Аргентине находится под влиянием правой оппозиции.



Большинство действующих судей были назначены при прежнем правительстве Маурисио Макри и поддерживают с ним связь, о чем свидетельствуют фотоснимки с вечеринок в особняках экс-президента-миллионера. Оппозиция пользуется этим для атак на действующую власть. 6 декабря суд первой инстанции приговорил Киршнер к шести годам заключения с пожизненным запретом занимать государственные должности. Предлогом стали контракты на общественные работы в провинции Санта-Крус. Заключенные в бытность Киршнер президентом страны (2007-2015 годы), они якобы сопровождались финансовыми нарушениями. В канцелярии главы государства Альберто Фернандеса подчеркивают, что ни одно из обвинений не доказано. Сама Киршнер заявила, что преследованию подвергается не она, а народное правительство Аргентины. Тем самым, добавляет она, правые силы хотят запугать прогрессивный лагерь.



Решающая битва развернется в следующем году. На октябрь намечены всеобщие выборы, а перспективы правящей левой коалиции "Всеобщий фронт" выглядят не лучшим образом. После победы в 2019 году ей досталось тяжелое наследие. Руками правого режима экономика была ввергнута в глубокий кризис, неподъемным бременем висел на ней кредит МВФ размером 56 млрд долл. Реструктурировать долг финансовые акулы отказались, а вскоре к этой проблеме прибавилась пандемия…



В итоге добиться существенного прогресса правительству не удалось. Бедность составляет почти 40 процентов, годовая инфляция приблизилась к 90 процентам, каждый седьмой житель трудоспособного возраста не имеет работы. Хотя ситуация требует решительных мер, политика власти противоречива и не покушается на привилегии бизнеса. В октябре правительство объявило о соглашении с производителями и владельцами супермаркетов о заморозке цен на 1,5 тыс. товаров сроком на 120 дней. Программа получила название "Справедливые цены". Ее эффективность, однако, вызывает вопросы. Предыдущие похожие инициативы наталкивались на саботаж.



Смелости бизнесу придают перестановки в кабмине, особенно назначение политика либеральных взглядов Серхио Массы. В 2015 году он выставил свою кандидатуру на президентских выборах, оттянув голоса у выдвиженца левых сил Даниэля Сциоли. Несмотря на это, Масса возглавил сразу несколько ведомств - министерства экономики, производственного развития и сельского хозяйства. Одним из первых его шагов стала ликвидация субсидий на электроэнергию и воду, что соответствует требованиям МВФ. Вопреки тяжелейшему социально-экономическому положению, Аргентина в сентябре - октябре выплатила фонду почти 4 млрд долл., за что получила очередной транш в точно таком же объеме. За это затягивание долговой удавки министр заслужил похвалу от МВФ.



По инициативе Массы для экспортеров сельхозпродукции установлен выгодный валютный курс - 230 песо за 1 доллар, хотя официальный курс составляет 166 песо. Это привело к росту прибылей буржуазии, в то время как население лишается отечественных продуктов по доступным ценам. Посетив США, министр призвал нарастить инвестиции в энергетику и горнодобывающий сектор Аргентины.



На этом фоне одобрение работы правительства упало до 33 процентов, растет недовольство трудящихся. Общенациональную акцию протеста провели медработники. Недельная забастовка прошла на заводах по производству шин, роста зарплаты и улучшения условий труда требовали работники железных дорог и метрополитена.



Это позволяет оппозиции надеяться на реванш. По итогам промежуточных выборов в прошлом году она уже лишила "Всеобщий фронт" контроля над обеими палатами парламента. Рассчитывая вернуться в президентский дворец, Макри разъезжает по стране и сопровождал аргентинскую сборную на чемпионат мира по футболу.



Но с единым кандидатом правые пока не определились. Амбиции есть у мэра столицы Орасио Ларетты, экс-министра безопасности Патрисии Буллрич и ряда других персон. Не исключено, что капитал сделает ставку на Хавьера Милея. Возглавляемый им альянс "Вперед, свобода!" занял на последних выборах третье место, его популярность приближается к 20 процентам.



Пытаясь одурманить население, Милей призывает изгнать "политическую касту" и прибегает к популистским трюкам. Став депутатом парламента, он ежемесячно разыгрывает свою зарплату, называя ее "грязными деньгами". Число участников таких "лотерей" превышает 2 млн человек. За маской "борца с истеблишментом" скрывается прислужник капитала. Называя государство "преступной организацией, которая живет за счет вымогаемых налогов", и выбрав себе в кумиры Маргарет Тэтчер, Милей требует упразднить центробанк, провести долларизацию экономики и тотальную приватизацию. Во внешней политике он выступает за ориентацию на США и Европу, заявляя, что Запад поможет Латинской Америке справиться с социализмом. Последний, по утверждению Милея, является корнем всех бед. "У Латинской Америки есть выход только в том случае, если она снова примет идеи свободы", - заявляет он. Подобные лозунги, провозглашаемые с парламентской трибуны, способствуют распространению деструктивных идей и вдохновляют таких людей, как Монтиель.



На реакционный лагерь открыто ставит Вашингтон. Встречу с Милеем недавно провел посол США Марк Стэнли, ультраправый депутат становится героем публикаций западных СМИ. Восходящей звездой аргентинской политики назвал его журнал "Экономист". По мнению издания, следующий год очень важен для сопротивления "авторитарным режимам" и влиянию Китая.



За политическими баталиями все яснее проглядывает соперничество КНР и США. В Аргентине укрепление связей с Пекином особенно заметно. В начале года страна присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь", подписаны соглашения о совместных проектах на 23 млрд долл. В числе уже реализуемых инициатив - строительство железных дорог и электростанций, совместная станция спутникового слежения в Лас-Лахасе и т.д. Не меньшую тревогу США вызывает участие Пекина в добыче лития. Основные запасы важного для современной промышленности металла расположены в Аргентине, Чили и Боливии, и во всех трех странах его разработка ведется с участием китайских компаний. В итоге 76 процентов производства литий-ионных батарей приходится на КНР. Делая ставку на правые, а то и откровенно профашистские силы, США пытаются не выпустить регион из своих смертельных "объятий".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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