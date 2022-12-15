 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оторвало мозг? Начальник полиции Польши Шимчик взорвался на подаренном украинцами гранатомете
21:21 17.12.2022

Глава полиции Польши рассказал детали взрыва подаренного ему Украиной гранатомета

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик поделился деталями взрыва гранатомета, подаренного ему украинскими коллегами.

"Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв", - рассказал он в эфире радиостанции RMF.

По словам Шимчика, предполагалось, что гранатометы были использованными и не могли больше стрелять. Украинская сторона также утверждала, что оружие можно спокойно перевозить, а стоит оно, как металлолом.

Первый гранатомет Шимчику подарил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, второй ему передал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Отмечается, что в момент происшествия Шимчик был трезв. Не исключено, что начальник полиции мог зажать какой-то элемент ствола гранатомета во время перемещения, что и привело к выстрелу.

В ближайшее время Шимчик предстанет перед прокуратурой. Пока он будет допрошен в качестве свидетеля, так как в настоящий момент является потерпевшим, но есть вероятность, что ему могут предъявить обвинения в произошедшем.

Напомним, инцидент произошел 15 декабря. Полученный на Украине подарок взорвался рядом с кабинетом коменданта Польши.

Источник - svpressa.ru
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