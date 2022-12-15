 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадилаев
21:55 17.12.2022

17 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Скончался заслуженный артист Азиз Мурадилаев. Об этом сообщила Ассоль Молдокматова со ссылкой на супругу актера.

Она отметила, что последнее желание Азиза Мурадилаева было, чтобы его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

"Обращаюсь к президенту КР Садыру Жапарову по этому поводу, так как было постановление, что на этом кладбище хоронят только народных", - написала Ассоль Молдокматова.

В последнем обращении к кыргызстанцам Азиз Мурадилаев поблагодарил за помощь в сборе денежных средств на лечение. Артисту в этом году исполнилось 44 года.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Азиза Мурадилаева.

Ранее родственники Азиза Мурадилаева сообщали, что ему необходима операция по пересадке печени. Трансплантация оценивалась в $45 тысяч. Садыр Жапаров передал на операцию $42 тысячи, остальную сумму собрали неравнодушные граждане.

Напомним, в 2016 году артисту также собирали средства на лечение. У него выявили гепатит С и цирроз печени. Азиза Мурадилаева лечили в Москве. Остаток средств они с супругой передали актеру Мурату Мамбетову на лечение его сына.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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