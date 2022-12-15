Молдова хочет судиться с "Газпромом" и не хочет выплачивать "исторический" долг

00:00 18.12.2022

15.12.2022



Кишинев собирается подать в суд на "Газпром"



Правительство Молдавии надеется на компенсацию за недополученное топливо

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Андрей Спыну обвиняет Россию в молдавском энергетическом кризисе.

Энергетический кризис, через который сейчас проходит Республика Молдова (РМ), порожден "Газпромом" и Кремлем, заявил вице-премьер Андрей Спыну в интервью Deutsche Welle. (иноагент в РФ) Он сообщил, что молдавские юристы готовят документы для подачи в суд иска на российский газовый концерн за неисполнение контракта. Депутат Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии на молдавском юге Сергей Чимпоеш сказал "НГ", что цель подобных заявлений представителей власти РМ – "изолировать население Молдовы от России".



Гагаузия всегда считалась в Молдавии пророссийским регионом. В автономии проживает тюркоязычный народ православного вероисповедания, который в свое время бежал от османского ига с Балкан и поселился в Буджакской степи на окраине тогда Российской империи.



Гагаузам дали возможность жить на территории нынешней Республики Молдова, сохраняя свой язык, обычаи, о чем они помнят. Потому в автономии выступают за сохранение связей с Россией и осуждают шаги молдавской власти к разрыву отношений с Москвой.



Депутат Народного собрания Гагаузской автономии Сергей Чимпоеш считает, что именно на разрыв направлено заявление вице-премьера РМ Андрея Спыну о подготовке судебного иска против "Газпрома". Гагаузский депутат отмечает, что заявление Спыну, как и главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана, который собирается в "Газпром" на переговоры об увеличении поставок газа в РМ, политическими. Спыну, по мнению Чимпоеша, сделал заявление, на которое у него не было полномочий: это прерогатива правительства и парламента. "Цель подобных заявлений представителей молдавской власти – изолировать нас от России", – сделал вывод депутат. И добавил, что это невозможно.



Сергей Чимпоеш рассказал, что "в Гагаузию поступает российский газ, несмотря на заявление молдавского правительства о том, что все, что приходит из "Газпрома", отправляется в Приднестровье". "Там на Кучурганской ГРЭС на этом газе производится электроэнергия, которой обеспечивается Молдова, а также, видимо, какой-то объем идет в Украину", – поясняет политик. По его словам, за электроэнергию из Приднестровья население платит меньше, чем за румынскую, получаемую ранее.



Контракт на поставку электроэнергии из Приднестровья в Молдавию подписан правительством РМ в ноябре и действует до марта. Вице-премьер Андрей Спыну назвал заключение контракта удачным, так как он позволяет получать более дешевую электроэнергию, чем купленная на бирже в Румынии. Но ранее он называл удачным и газовый контракт, который сам же и подписал с главой "Газпрома". Однако сегодня его взгляды изменились.



Заместитель главы молдавского правительства заявил Deutsche Welle (иноагент в РФ), что "по вине "Газпрома" РМ вынуждена покупать газ и электроэнергию на рынке, и юристы уже прорабатывают детали, чтобы подать в суд на российский концерн за неисполнение контракта".



"Мы потребуем дополнительные компенсации, потому что из-за них нам пришлось перераспределить деньги из других сегментов, взять кредиты. Мы подписали контракт с "Газпромом" и надеялись на этот контракт. Мы не в октябре 2021 года, когда истек старый контракт с "Газпромом". Тогда они могли сказать нам, что больше не хотят подписывать с нами контракты. Сегодня у нас есть контракт, и "Газпром" не попросил его расторгнуть. Не попросил уменьшить объем. Ничего. Он просто игнорирует свои обязательства. И концерн заплатит за это", – сказал вице-премьер.



Андрей Спыну отметил, что Кишинев никогда не согласится погасить долг за газ, потребляемый на левом берегу Днестра. Он сказал, что "Газпром" не может требовать от Кишинева оплаты газа, потребляемого левым берегом Днестра. Потребление левого берега и потребление правого берега Днестра регулируется в соответствии с контрактом. "У нас с "Газпромом" есть договор, в котором указан объем газа, который должна поставлять нам Россия, есть формула расчета цены и способ оплаты. Мы все заплатили", – отметил чиновник.



Министр инфраструктуры и регионального развития заявил, что действия "Газпрома" вышли за рамки экономических и торговых рамок. "Они отрезали газ всей Европе. Они закрыли газ болгарам, итальянцам, немцам. Закрыли кран для Украины, отключили Польшу и Финляндию. В любое время они могут прислать нам письмо, в котором попросят еще что-то, независимо от нашего решения", – сказал вице-премьер. Он добавил, что, если российский концерн выполнит сегодня свои договорные обязательства с Молдовой, энергетический кризис исчезнет и у всех будет газ и электричество.



А суть разногласий в том, что по контракту Молдавия должна была в мае начать выплачивать свой исторический долг "Газпрому" в 700 млн долл. До этого срока молдавское правительство в лице вице-премьера Андрея Спыну обещало провести независимый аудит долга и начать его выплаты. Но этого не произошло. Руководство Молдавии обвинило Россию в том, что аудит не состоялся – западные эксперты отказались проводить ревизию во время конфликта в Украине, отметили в Кишиневе. Какими бы ни были причины отказа потенциальных аудиторов от проведения проверки, пункт контракта о начале выплаты долга Кишиневом остается невыполненным. На это и сослался "Газпром", сокращая объем поставки газа в Молдавию. А молдавское правительство, сравнив цены на российский газ с ценой на бирже в ЕС, теперь хотело бы вернуться к прежнему объему поставок из РФ. О чем и сказал Андрей Спыну, пообещавший, что в этом случае кризиса в Молдавии не будет, а значит, не будет и суда, которым он пугает российского поставщика.



В то же время председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан объявил, что в ближайшие дни совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, чтобы встретиться с главой российского концерна "Газпром" Алексеем Миллером. Чебан намерен просить об увеличении объема поставок в РМ.



Глава АО "Молдовагаз" отметил, что высокие тарифы и снижение доходов населения вынуждают отечественных потребителей отказываться от природного газа. Вадим Чебан сообщил, что "Молдовагаз" фиксирует значительное снижение потребления по сравнению с тем же периодом прошлого года.



"Нас эти тарифы не устраивают, потому что у нас потребление сокращается даже в зимний период. Только в ноябре месяце на уровне бытовых потребителей падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности – люди адаптируются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива: дрова, уголь или просто меньше потребляют", – сказал Вадим Чебан в телеэфире.



Более того, председатель "Молдовагаз" считает, что при отсутствии газа, закупаемого у концерна "Газпром" по цене 700–800 долл., и в условиях, когда государство сделает выбор в пользу закупки по рыночной цене, тариф на газ может достичь 35 молдавских леев (100 долл. – 1900 молдавских леев).



"С 1 января я не вижу условий для снижения тарифа, к сожалению. Тарифные отклонения, которые мы должны возместить из действующего тарифа, составляют около 5 леев. При ценах на фондовом рынке, а они сейчас составляют 1400–1700 долл. (за 1 тыс. куб. м газа. – "НГ"), это уже означает тариф в 28–30 леев плюс финансовые отклонения, это тариф в 33–35 леев", – добавил председатель АО "Молдовагаз".



Отметим, что в эти дни население РМ получает квитанции на оплату газа с новыми тарифами (за альтернативный российскому газ) и они, по словам гагаузского депутата Сергея Чимпоеша, "неподъемны для большинства населения".



С октября "Газпром" объявил, что сокращает поставки газа в Республику Молдова с 8,06 млн куб. м в день (для обоих берегов Днестра), как предусмотрено в договоре, до 5,7 млн куб. м в день. Конституционные власти решили выделить весь объем газа Приднестровскому региону в обмен на контракт на поставку электроэнергии по более низкой цене, чем на международном рынке. "Молдовагаз" для правого берега Днестра закупает газ у АО "Энергоком". Вадим Чебан говорит, что пока цена не определена, но он ожидает, что она выше предложенной "Газпромом".