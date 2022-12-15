Казахстанская CPC Blend заменила российскую ЕС Urals на нефтяном рынке Европы

00:34 18.12.2022

Казахстанская CPC Blend стала крупнейшим источником сырой нефти в ЕС



В S&P Global, ссылаясь на информацию по отслеживанию танкеров, сообщили, что российскую нефть для европейских переработчиков активно заменяют поставки из Казахстана, Азербайджана, Норвегии, США и Гайаны, передает Экспресс К со ссылкой на NRG_monitor.



Спустя 10 дней после введения эмбарго ЕС и ограничения цен G7 морской импорт ЕС Urals упал с 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) всего до 123 000 б/с.



Многие НПЗ в ЕС уже в ноябре обратились именно к казахстанским сортам CPC Blend и KEBCO, которые в совокупности стали крупнейшим источником импорта (13% от импорта морской нефти ЕС) для Европы - на уровне 1,2 млн б/с.