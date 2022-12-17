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О проблемах в экономике Китая и перспективах 2023 года, - В.Пироженко
00:49 18.12.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 17.12.2022

Как вернуть темпы экономического роста к потенциально возможным максимальным значениям

На фоне ухудшения ситуации в мировой экономике особый интерес представляют усилия Китая – первой экономики мира в пересчете по ППС – по стимулированию экономического роста.

Китайская экономика выглядит достаточно уверенно, но ситуация в ней все же не соответствует плановым показателям. После некоторого замедления в конце 2021 г. и первом квартале 2022 года, она перешла к быстрому росту в третьем квартале – на 3.9%, но в четвертом квартале снова замедлилась. В итоге за первые три квартала 2022 года рост составил 3% в годовом исчислении. Уже понятно, что по итогам года прирост ВВП Китая будет заметно меньше 5%.

Замедлился рост производства в обрабатывающей промышленности, что видно по совокупному индексу деловой активности в соответствующих отраслях; в ноябре он снизился до 48%.

Спад в производстве потребительских товаров и высокотехнологичной промышленности, которые тесно связаны с рынком конечных продуктов, был относительно умеренным. В октябре добавленная стоимость в промышленности Китая выросла в годовом исчислении на 5%, а в разрезе высокотехнологичного производства – на 10,6%. В то же время в октябре упали темпы роста общих розничных продаж потребительских товаров, снизился совокупный годовой темп роста капиталовложений в обрабатывающую промышленность и недвижимость, стали отрицательными темпы роста импорта и экспорта.

Китайские экономисты указывают на три основные причины проблем в экономике КНР. Две из них имеют внешнее происхождение – значительное ослабление внешнего спроса на китайскую продукцию из-за снижения темпов роста крупнейших стран с развитой экономикой, которое произошло под давлением инициированного Западом геополитического кризиса; краткосрочный отток капитала из Китая из-за резкого повышения процентных ставок ФРС США.

Наиболее важной внутренней причиной, тормозящей экономику, по общему мнению, является всплеск эпидемии и связанные с этим жесткие и длительные ограничения. Чжан Лицюнь, специалист Китайской федерации логистики и закупок, считает, что предельно важно "как можно скорее уменьшить воздействие эпидемии на восстановление экономики" и "как можно скорее снять ограничения, связанные со снижением спроса".

Эти причины создали ряд более глубоких проблем в экономике страны. Чжан Мин, замдиректора Института финансов Китайской академии общественных наук, называет среди них значительное замедление темпов роста доходов домохозяйств, которые откладывают потребление товаров длительного пользования; сохраняющиеся высокие цены на сырьевые товары; существенное замедление темпов роста капиталовложений в недвижимость, а этот сектор является одним из главных локомотивов экономического роста в КНР.

Самый важный вопрос: как добиться того, чтобы резко расширить совокупный спрос и оперативно вернуть темпы экономического роста к потенциально возможным максимальным значениям.

Вопрос об ускорении экономического роста в 2023 году в связке с реализацией "20 мер по борьбе с COVID-19" рассматривался недавно на Центральной рабочей конференции по экономике и на специальном заседании Политбюро ЦК КПК.

Предварительно намечены три главных направления: укрепление определяющей роли государства в стимулировании экономики через развитие государственного сектора и повышение роли государственных капиталовложений при одновременной поддержке негосударственного сектора; особый упор на активную налогово-бюджетную политику; расширение долгового финансирования реального сектора экономики. Каждое направление имеет свои особенности.

Первым ключевым моментом стимулирующих мер является существенное повышение госрасходов на финансирование реального сектора экономики и в первую очередь инфраструктурных проектов.

Вторым направлением рассматривается стимулирование экономического роста в основном за счет мер налогово-бюджетной политики, поскольку возможности денежно-кредитной политики в этом вопросе ограничены. Отмечается, что "финансовый рынок Китая не испытывает недостатка ни в ликвидности, ни в предложении кредитных средств", но сказывается слабый спрос на кредиты.

Экономисты в КНР считают, что активное сокращение компаниями доли заемных средств ведет к сокращению новых капиталовложений и является угрозой как для экономического роста, так и для финансовой стабильности. Поэтому роль денежно-кредитной политики на данном этапе, по мнению экспертов, состоит в поддержании низких процентных ставок и в обеспечении достаточного объема ликвидности (который в Китае и без того высок).

Также предлагаются дополнительные выпуски специальных казначейских облигаций для финансирования крупномасштабных капиталовложений в инфраструктуру. До сих пор капиталовложения в региональную инфраструктуру в КНР финансировались местными властями, ради чего те влезали в долги перед крупными банками. Большая задолженность местных властей – давняя проблема китайской экономики. Поэтому данная мера должна разгрузить от непомерных трат власти провинций и городов.

Среди ожидаемых положительных следствий указанных мер – оживление рынка недвижимости. Государственное рефинансирование застройщиков позволит им возобновить финансирование проектов доступного жилья, окончить незавершенные проекты, пополнить оборотный капитал и погасить долги.

Третье направление логически следует из первых двух: в 2023 году предлагается увеличить выпуск государственного долга и вернуть долю дефицита госбюджета в ВВП к уровню не менее 3%.

Ляо Цюнь, главный экономист Института финансовых исследований Чонъян при Китайском народном университете, считает, что выпуск казначейских облигаций под развитие инфраструктуры укрепит экономику, несмотря на более высокий уровень дефицита госбюджета.

Среди издержек предлагаемого подхода – рост инфляции. Однако китайские экономисты не считают это проблемой. Как подчеркивает Ю Йондин, член Китайской академии общественных наук, в настоящее время Китай должен уделять приоритетное внимание ускорению роста, а не сдерживанию инфляции. По его мнению, упор на сдерживании финансовых рисков не противоречит усилиям по ускорению экономического роста.

В итоге, считают китайские экономисты, принятые меры должны в 2023 году вернуть темпы экономического роста Китая к показателям ежегодного прироста ВВП в 5-6%. В Deutsche Bank China прогнозируют рост ВВП КНР с предполагаемых 3% в 2022 году до 4,5% в 2023 году, что близко к показателям, определенным в КНР. Заметное возобновление экономического роста предполагается с середины 2023 года, когда в полной мере проявятся результаты предпринимаемого сейчас существенного ослабления антиковидных ограничений.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671313740


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