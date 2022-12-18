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Польша хочет быть восточной империей, - А.Паулаускас
05:54 18.12.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 18.12.2022

Какие задачи встанут перед Россией, если польский сценарий аннексии Западной Украины начнет осуществляться?

Заявления французского президента о гарантиях безопасности для Российской Федерации наделали много шума в Восточной Европе. Оскорбленные Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и Чехия отверглиидею переговоров с Кремлем, так как "предыдущие усилия Москвы были направлены на раскол и ослабление ЕС". Прибалтийские ястребы не сошлись с Макроном и во взглядах на "красные линии" в поставках оружия Украине. Что касается стремления французского лидера "завершить конфликт за столом переговоров", то его за такие слова освистали.

В частности, политическое недоразумение по фамилии Ландсбергис попыталось растолковать хозяину Елисейских Полей: "Будущее иррациональной и непредсказуемой России решается на Украине; без военной победы над Москвой последняя останется опасным соседом. Поэтому никаких гарантий, "красных линий" и переговоров. Только полное уничтожение".

Литовский президент Гитанас Науседа и вовсе заявил, что Кремль в состоянии получить гарантии в 24 часа, достаточно лишь "убраться с Украины". "До 24 февраля никто в мире не угрожал России, она выдумала военные опасности со стороны НАТО".

Литовцев активно поддерживают в Польше. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский 12 декабря заявил:"Гарантии нужны не Москве, а Европе – гарантии безопасности от Кремля".Яблоньский порядочно наговорил об агрессивной природе московитов, вспомнив раздел Польши между Пруссией, Австрией и Россией в 1795 году, покорение Варшавы фельдмаршалом Суворовым в 1831-м, казни вождей мятежа 1861-1863 годов, "удар в спину" в 1939-м и "советское предательство" по отношению к восставшим полякам в 1944 году.

Исторический экскурс получился неполным, поскольку пан замминистра обошел стороной участие Варшавы в уничтожении Чехословакии в 1938-м и предательство союзнической Великобританией весной-летом 1939 года (Лондон дал Польше гарантии безопасности против Берлина, но слова не сдержал, что привело к ликвидации польской государственности).

Промолчали о позорных исторических фактах и депутаты сейма во время обсуждения вопроса о признании России государством, "поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры". В Москве рождение такого документа восприняли как продолжение "антироссийской истерии", достигшей пика с началом СВО.

Цель очередного польского дипломатического выпада очевидна и стара – "отмена" России, расчеловечивание русских. Представляет интерес концовка выступления Павла Яблоньского, цитируем: "Будет несправедливо, если Украина передаст территории в состав России".

О несправедливости говорит представитель страны, которая не скрывает готовности к открытому участию в украинском конфликте. "Ослабление власти Зеленского может привести к тому, что США заставят поляков ввести войска на территорию Украины. Призом Варшаве станет Галиция и примыкающие к ней области", – допускает политолог Лешек Сыкульский в статье для Gazeta Wyborcza.

В Польше такие статьи называют "заказными, самым популярным нарративом, распространяемым российской пропагандой", но факты утверждают обратное. По данным бельгийских журналистов, Варшава в любой момент может ввести войска на Западную Украину, проведя задним числом референдум о ее присоединении. Необходимое количество бюллетеней уже заготовлено.

По информации пресс-центра МО РФ, кадровые польские военные уже сражаются в СВО против русских. Еще раньше бело-красные флаги над Донбассом подняли наемники (не менее 3 тыс.), слетевшиеся в "Поморский легион" со всего света. Польша – также крупный военный спонсор Украины – уже передала Киеву более 300 танков, авиацию советского производства, свои артсистемы, тяжелое и легкое стрелковое оружие.

Варшава убеждена, что заслуживает щедрой компенсации за военную поддержку Киева.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польский лидер Анджей Дуда поставил перед профильными службами задачу оперативно подготовить официальное обоснование притязаний Польши на часть Украины. Точкой отсчета должны стать события, оставшиеся в истории под именем "Волынская резня", когда в1943 году УПА* уничтожила на Волыни, по разным оценкам, от 50 до 60 тыс. поляков.

Если удача от поляков не отвернется, президент Дуда останется в народной памяти главным собирателем земель, переплюнув по степени почитания геополитического хищника Юзефа Пилсудского. Варшава превратится в хозяйку самой крупной в Евросоюзе территории. А экономист Бартош Бартчак заглядывает еще дальше: Америке нужно, чтобы экономика ФРГ "загнулась", и тогда Польша выйдет на первый план в Европе: "Война – прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Надо пожелать, чтобы на новой польской границе с Украиной опустился новый "железный" занавес. Даже если сначала нам будет больно".

Очевидно, что ни одна из стран Европейского союза в принципе не подчинится державе, которую Уинстон Черчилль называл "гиеной Европы". Однако поляки, как всегда, переоценивают свои возможности, ими снова движет политическое чванство. Сильно и желание восторжествовать над Россией.

Какие задачи встанут перед Россией, если польский сценарий аннексии Западной Украины начнет осуществляться? К чему гадать?

"Если США и НАТО продолжат загонять Владимира Путина в угол, Россия должна победить на Украине, чтобы не началась ядерная война", – говорит такой опытный аналитик, как Пол Крэйг Робертс, бывший помощник министра финансов в администрации Рейгана.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671332040


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