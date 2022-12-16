Запад пообещал появление новой мировой валюты, - Александр Разуваев

06:05 18.12.2022

Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев

независимый фондовый аналитик

16 декабря 2022,

Судя по прогнозам глобальных инвестиционных банков, наступающий 2023 год будет годом медведя. Как известно, на фондовых рынках это культовое животное символизирует понижение котировок акций.



Кто-то, особенно в России, считает, что рынки акций касаются только биржевых спекулянтов. Но это далеко не так. Когда акции падают в цене, люди становятся беднее, тратят меньше, спрос снижается и возникает высокая вероятность рецессии. Падение спроса и, соответственно, выручки ведет к падению прибыли, что может спровоцировать дальнейшее падение котировок акций. И так по кругу. Что прогнозируют в следующем году наши западные "партнеры"?



Bank of America и Morgan Stanley смотрят вниз по американскому рынку акций. Компания Ford заявила о планах уволить 40% сотрудников, Amazon уже проводит запланированные увольнения. Помимо названных, еще ряд крупных компаний сообщили про увольнения: Tesla, Twitter, Intel, Apple, Google, Microsoft и др.



Датский Saxo Bank опубликовал традиционные "шокирующие предсказания" на следующий год, озаглавив их "Военная экономика". По мнению банка, в 2023 году рынок признает, что инфляция в обозримом будущем сохранится. На этом фоне золото пробьет отметку в 2075 долларов за унцию и приблизится в 2023 году к 3 тыс. долларов. То есть медведь, по мнению датчан, окажется золотым. Напомним, что более 20% международных резервов Банка России с учетом арестованной доли составляет монетарное золото. А кто-то еще упрекает Банк России в непрофессионализме.



Ну и самое главное. По мнению Saxo Bank, в Астане (почему-то именно в Астане) соберутся лидеры России, стран ОПЕК, Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана, южноазиатских государств и десятков стран Африки, чтобы создать новую валюту, назвав ее банкор (тикер KEY).



Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. KEY будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Saxo Bank – не Нострадамус, можно верить его прогнозам, можно не верить. Но то, что новая мировая валюта более чем необходима, не вызывает возражений, кажется, вообще ни у кого. После ареста Западом российских резервов доверие к доллару и евро обнулилось. То есть в логике датским аналитикам не откажешь.



На этом фоне поведение некоторых альтернативно одаренных россиян выглядит несколько странно. В ноябре объем сделок с иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже составил 3,5 миллиарда долларов, что на 41,65% больше, чем в октябре 2022 года. Вопрос, почему российские инвесторы не хотят инвестировать в Россию?



Рассмотрим ситуацию на примере самой популярной российской фишки Мосбиржи – акций Газпрома. По итогам 2022 года газовый холдинг заплатит в бюджет всех уровней 5 триллионов рублей налогов. При этом капитализация компании ниже 4,9 триллиона. Интересно, в мире есть еще компании, у которых капитализация равна выплате налогов? Пессимисты полагают, что на фоне дефицита бюджета, расходов на СВО и новые территории налоговый пресс столь высок, что ловить инвесторам на бирже в принципе нечего. Ну, может быть, исключение – сектор информационных технологий.



Однако можно посмотреть на ситуацию и по-другому. Дивиденды пока выплачиваются, и не налоги большие, а капитализация маленькая. То есть акции слишком дешевы на фоне существующей политической ситуации. А если они дешевы, значит – их стоит покупать. Кто говорил, что не успел к разделу пирога при приватизации, когда все продавалось за бесценок? Рынок дает вам прекрасный второй шанс. Газпром – это энергия, которая будет нужна всегда и всем, включая Европу. А какой-нибудь Apple – это просто бренд, сегодня есть, завтра нет. Будущее за энергией – и у кого она есть, тот будет править миром.



Держать деньги в России в любом случае надежней. Ставки по банковским вкладам сейчас отрицательны в реальном выражении, то есть с учетом роста цен в следующем году сравняются с инфляцией, а дивидендная доходность некоторых акций уже превышает рост цен. Даже если рынок акций не вырастет, вы как минимум не потеряете. Дома надежней и спокойней.