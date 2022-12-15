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Центральная Азия ищет выход из "газового тупика": Туркменистан будет торговаться, - Алексей Гривач
06:21 18.12.2022

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ИЩЕТ ВЫХОД ИЗ "ГАЗОВОГО ТУПИКА": ТУРКМЕНИСТАН БУДЕТ ТОРГОВАТЬСЯ
﻿﻿На фоне нарастающего энергетического кризиса в Центральной Азии страны региона обратили внимание на поставки газа из Туркменистана. Интерес к поставкам голубого топлива проявляют также Турция и страны #Евросоюз'а. Насколько реалистичны надежды на поставки газа, Ia-centr.ru рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

- Насколько реалистичны заявленные инициативы по увеличению поставок газа из Туркменистана в Узбекистан и Турцию?

- Думаю, это попытка усилить свою переговорную позицию. Но там, разумеется, все очень непросто.

Не случайно до сих пор нет никаких поставок туркменского газа в Турцию, хотя контракт между госкомпаниями двух стран был подписан еще четверть века назад, а туркменский газ в последние годы поступал в Узбекистан при посредничестве Газпрома.
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- Может ли Туркменистан нарастить добычу в ближайшие годы?

- Это комплексный вопрос. Там, очевидно, есть резервы. Но их готовность с точки зрения инфраструктуры добычи и газотранспортной сети проблематична.

У Туркменистана заключены контракты с Китаем на поставку как минимум 35 млрд кубометров в год. Прошло уже 13 лет с начала поставок, но на максимум они пока так и не вышли. С другой стороны, у Ашхабада были планы по наращиванию добычи на новом крупном месторождении Галкыныш для компенсации сокращения давления на старых советских месторождениях и наращивания экспорта в южном направлении. Но построить инфраструктуру для этого (проект ТАПИ) пока не удалось .

- Есть ли у Туркменистана технические возможности для транспортировки дополнительных объемов газа на Восток или на Запад?

- На Западе все упирается в Каспий.

Строительство Транскаспийского газопровода в ближайшее время маловероятно по геополитическим соображениям. А все остальные опции либо слишком экзотические, как перевозка через Каспий в сжиженном или сжатом виде, либо ограничены в масштабах (как своп через Иран).
На восточном направлении, как я уже отметил, еще не в полной мере загружена действующая инфраструктура. А проект строительства нитки Д газопровода Центральная Азия - Китай уже несколько лет пребывает в полузамороженном состоянии.

- Реально ли нарастить поставки в Центральную Азию, не сорвав поставки в КНР? И сколько времени на это потребуется?

Если речь идет о поставках российского газа в Центральную Азию, то, конечно, реально. У России сейчас более чем достаточно ресурсов и для поставок в Узбекистан и Казахстан, и даже для его транзита в Китай через эти республики (с учетом сокращения их экспортных возможностей).

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- Насколько в целом изношена инфраструктура Туркменистана? Не приведет ли увеличение объемов добычи и транспортировки к росту числа аварий?

Это сложно оценить. Конечно, на старых месторождениях степень износа высокая, да и пластовое давление падает. Что касается новых проектов, то там зачастую речь идет о разработке запасов с высоким содержанием серы. Что резко повышает требования к оборудованию и материалам, усложняя и удорожая капитальное строительство и последующую эксплуатацию.

- Каковы в целом "узкие места" газовой инфраструктуры Туркменистана и Центральной Азии?

Главные проблемы - это истощение запасов на действующих месторождениях, сложность новых добычных проектов и их отдаленность от действующей инфраструктуры.
А также непростые взаимоотношения внутри региона, что осложняет трансграничное сотрудничество.

Источник - Ia-centr.ru
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